Puerto Joven en modo Mundial: habrá una jornada de intercambio de figuritas, juegos y ferias

Este domingo 24, de 15 a 18, el espacio de San Martín y el río contará con una variedad de propuestas para disfrutar en familia. Entrada gratuita

Puerto joven. Habrá intercambio de figuritas del Mundial y juegos frente al río

La fiebre por el Mundial ya empezó a sentirse en Rosario y este fin de semana tendrá una parada especial frente al río. La Municipalidad de Rosario organizó para este domingo 24 de mayo una jornada recreativa en Puerto Joven con intercambio de figuritas , juegos y actividades deportivas para toda la familia.

La propuesta se desarrollará entre las 15 y las 18 con entrada libre y gratuita y buscará transformar el espacio costero en un punto de encuentro para fanáticos del fútbol, chicos, jóvenes y familias que ya viven la previa del Mundial 2026.

Uno de los principales atractivos de la jornada será el intercambio de figuritas del Mundial.

Niñas, niños y adolescentes podrán acercarse con sus álbumes para cambiar repetidas e intentar completar la colección oficial del campeonato que comenzará el próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá.

La actividad llega en medio del boom de ventas de figuritas y del fenómeno que volvió a instalar largas rondas de intercambio en plazas, escuelas y espacios públicos de todo el país.

Juegos, deportes y actividades al aire libre

Además del espacio dedicado a las figuritas, la jornada incluirá distintas propuestas deportivas y recreativas como fútbol tenis, pared de penales, ping pong, metegoles, canchas de vóley y aros de básquet.

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Desde la organización remarcaron que la idea es generar una tarde de encuentro y juego abierta a todas las edades.

La actividad contará también con la participación de ferias autogestivas rosarinas, donde emprendedores locales ofrecerán productos y propuestas culturales en el espacio costero.

La combinación de deporte, feria y recreación busca consolidar a Puerto Joven como uno de los puntos de encuentro juvenil y cultural más activos de la ciudad.

Rosario ya vive la previa del Mundial

La selección argentina debutará el próximo 16 de junio ante Argelia en el estadio de Kansas City y el clima mundialista ya empieza a multiplicarse en Rosario.

En ese contexto, Puerto Joven se suma a las actividades vinculadas a la Copa del Mundo con una propuesta que mezcla fútbol, encuentro social y apropiación del espacio público.

Un espacio renovado para las juventudes

Durante los últimos años, Puerto Joven se transformó en una de las obras emblemáticas del Tricentenario de Rosario.

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El predio fue renovado por la Municipalidad y el gobierno provincial con nuevos espacios: de coworking, formación tecnológica, producción cultural, y actividades para juventudes.

Ahora, también será escenario de una de las primeras actividades rosarinas atravesadas por la expectativa mundialista.