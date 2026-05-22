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El Concejo Municipal aprobó un pedido de informes por la renovación de la costa

La iniciativa sobre las obras que se harán cerca de La Florida fue votada por unanimidad en la última sesión del Palacio Vasallo

22 de mayo 2026 · 10:07hs
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El proyecto de renovación de la costa norte se anunció en febrero.

El proyecto de renovación de la costa norte se anunció en febrero.

La discusión sobre la reconversión de la costa norte rosarina dio un nuevo paso este jueves. El Concejo Municipal aprobó un pedido de informes sobre el plan de remodelación integral del área ubicada a orillas del río Paraná, una iniciativa que se anunció en febrero y en el último mes se convirtió en uno de los principales temas de debate.

Tanto el oficialismo como otras fuerzas políticas coincidieron alrededor del decreto dirigido al Departamento Ejecutivo local en el Palacio Vasallo. La solicitud fue votada por unanimidad con la mira puesta en la construcción del Parque Acuático diseñado para modificar el sector ubicado al sur de La Florida.

"Entiendo que la oposición tenga la necesidad de acceder a la información pública, dada la cantidad enorme de obras que estamos haciendo", disparó el concejal Fabrizio Fiatti a la hora de defender la licitación por la que ya se presentaron cuatro ofertas. En la vereda de enfrente, el autor del proyecto, Juan Pedro Aleart, advirtió que la propuesta "cambia el uso del espacio público" porque "un sector hoy abierto y de acceso libre, pasaría a estar cerrado o condicionado al pago de una entrada".

¿Qué dice el pedido de informes sobre la costa norte?

El decreto aprobado este jueves busca datos precisos sobre el monto estimado de la remodelación, cuyo presupuesto preliminar ascendía a 12.600 millones de pesos. El Concejo también pretende confirmar en cuántas etapas se llevará a cabo la transformacion y cuáles son las fuentes de financiamiento para desarrollarla.

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El cuerpo deliberativo solicitó una copia del proyecto ejecutivo junto con los pliegos de la licitación y la documentación técnica. En simultáneo con el estudio de los plazos de ejecución, los ediles quieren revisar los estudios de impacto ambiental, hidráulico, urbanístico y de movilidad en uno de los principales espacios públicos de la ciudad.

>> Leer más: Parque Acuático de Rosario: cómo será la nueva atracción turística en la costanera norte

El pedido expresa interés por los análisis sobre la preservación de la vegetación, el frente ribereño y el cumplimiento de la normativa del camino de sirga. También incluye una consulta sobre el trámite de excepciones urbanísticas o autorizaciones especiales de parte de la administración del intendente Pablo Javkin.

Finalmente, el Concejo requirió un informe detallado sobre el plan de administración, mantenimiento y explotación del complejo. Esto comprende estudios de sustentabilidad económica, la proyección de costos operativos y el posible esquema de concesión de servicios. A esta lista de documentación se añadieron los estudios de demanda y factibilidad, el cuadro tarifario previsto, las alternativas de financiamiento evaluadas y los costos actuales de mantenimiento del sector, los antecedentes en otras ciudades y el diseño referido al estacionamiento.

Voces a favor y en contra del parque acuático

Durante el debate en el Palacio Vasallo, Fiatti aseguró: "Después de 40 años, la costa norte va a poder decir que tiene una costa nueva". Según el edil del Partido Creo, el proyecto "integra más playa, más espacio público de calidad, más trabajo, más turismo y más actividad económica" a la vera del Paraná. "Se hace sin afectar ni un metro de la playa que hoy tenemos", enfatizó.

Del lado opositor, el concejal Juan Monteverde sostuvo que la iniciativa "va en contra de la idiosincracia y la identidad" de Rosario. "Acá hay una sola certeza, que el intendente miente y nos toma de tontos a todos. No al Parque Acuático, sí a la playa pública. A ese parque no lo quiere nadie. Creo que usted está demostrando un profundo desconocimiento sobre una parte importante de nuestra ciudad. Por eso la gente se enoja tanto", comentó en la sesión.

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Además del cuestionamiento del líder de Ciudad Futura en el recinto, La Libertad Avanza (LLA) también expresó su rechazo desde el punto de vista financiero. A la hora de repasar los números, Aleart advirtió: "En una ciudad con calles destruidas, veredas rotas y problemas básicos sin resolver, gastar más de 12.600 millones del Estado en un parque acuático no parece una prioridad".

Fiatti se ocupó de responderles a ambos sectores y señaló que "difícilmente puedan tener real dimensión de lo que implica llevar adelante una obra pública en forma eficaz". Por una parte, dijo que los libertarios "descreen de la obra pública". Con respecto al excandidato a intendente, lo vinculó con las administraciones peronistas que "abandonaron absolutamente" a Rosario y "tiñeron de corrupción" ese tipo de proyectos.

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