Buscan terminar con el ruido de los grupos electrógenos en los food trucks de Rosario

El Concejo aprobó un proyecto para que los vehículos gastronómicos se conecten a la red eléctrica y reduzcan la contaminación sonora y ambiental en parques y espacios públicos

Rosario quiere reemplazar los grupos electrógenos de los food trucks por energía eléctrica

Los clásicos grupos electrógenos que acompañan a los food trucks en parques y espacios públicos de Rosario podrían empezar a desaparecer de manera progresiva. El Concejo Municipal aprobó una iniciativa que apunta a transformar el sistema de abastecimiento energético de los vehículos gastronómicos y reducir tanto la contaminación sonora como las emisiones ambientales que generan actualmente.

El proyecto fue impulsado por la concejala Alicia Pino y propone reemplazar gradualmente los generadores a combustión por conexiones seguras a la red eléctrica.

“Estos equipos generan ruidos constantes, vibraciones y emisiones contaminantes que afectan tanto la calidad ambiental como la experiencia de quienes utilizan los espacios públicos” , sostuvo la edila.

La iniciativa prevé que el municipio instale puntos de provisión eléctrica específicos para los food trucks en distintos sectores de la ciudad donde actualmente funcionan de manera habitual.

Los puestos gastronómicos podrán conectarse directamente a la red mediante: tableros eléctricos protegidos, sistemas de medición de consumo, controles técnicos, y certificaciones realizadas por profesionales matriculados.

La idea es que el uso de generadores a combustión quede restringido únicamente a situaciones de emergencia.

Los parques y espacios alcanzados

Entre las zonas donde actualmente existe una presencia sostenida de food trucks aparecen la avenida Estanislao López entre Oroño y Francia, el entorno del Parque Nacional a la Bandera,sectores de avenida Estévez Boero, y distintos espacios del Parque Independencia.

Se trata de áreas utilizadas para recreación, actividad física y encuentros sociales donde el ruido constante de los grupos electrógenos suele convertirse en una de las principales quejas vecinales.

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Menos ruido y más sustentabilidad

Desde el Partido Socialista plantean que el objetivo es compatibilizar el crecimiento de la actividad gastronómica callejera con políticas ambientales y de convivencia urbana. “Desde la mirada ambiental y urbana, la iniciativa apunta a promover espacios recreativos más silenciosos, seguros y amigables para vecinos y visitantes”, explicó Pino.

La propuesta también se inscribe dentro de una agenda más amplia vinculada a transición energética y reducción de emisiones urbanas.

Además del impacto sonoro, los grupos electrógenos utilizados actualmente funcionan con combustibles fósiles y generan gases contaminantes en espacios públicos altamente transitados.

El crecimiento de los food trucks en Rosario

Durante los últimos años, los food trucks se consolidaron como parte habitual del paisaje rosarino, especialmente en parques y corredores recreativos.

El fenómeno creció en eventos masivos, ferias, recitales, y zonas costeras o verdes de la ciudad.

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Sin embargo, junto con la expansión de la actividad también aparecieron debates vinculados a su regulación, convivencia urbana, higiene, ocupación del espacio público y contaminación sonora.

Con esta nueva normativa, Rosario busca avanzar hacia un esquema más ordenado y sustentable para uno de los sectores gastronómicos que más creció en el espacio público durante los últimos años.