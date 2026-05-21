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Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué proyectan hacer en el lugar

La aparición de vallas en el histórico espacio de Francia y Santa Fe generó dudas por su valor simbólico y su declaración como sitio de memoria. Desde el centro de estudiantes de Ciencias Médicas explicaron el motivo del cercado y anticiparon los próximos pasos.

21 de mayo 2026 · 16:56hs
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El vallado en el predio de Santa Fe y Francia.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El vallado en el predio de Santa Fe y Francia.

Tras la incertidumbre, y las especulacione,s que generó el vallado del histórico predio de Francia y Santa Fe, frente a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), comenzaron a conocerse detalles sobre el futuro del lugar.

Desde el centro de estudiantes de Ciencias Médicas, conducido por el Alde, explicaron que el cercado fue realizado por la propia facultad para proteger el espacio mientras avanza un proyecto de ampliación edilicia que contempla la construcción de nuevas aulas y sectores de uso estudiantil.

Como había averiguado La Capital, la propiedad le pertenece al centro de estudiantes. “Desde 2023 venimos discutiendo junto a la facultad la necesidad de nuevos espacios y nuevas obras”, explicó Tomás Craus, su presidente actual.

Según indicó a este medio, el proyecto ya fue aprobado en el Consejo Directivo y aparece vinculado al crecimiento académico del área salud en la UNR. “Se abrió Terapia Ocupacional, se viene Kinesiología y necesitamos más lugar para los estudiantes”, sostuvo.

Por qué vallaron el lugar

La aparición de las vallas había despertado preocupación debido a la carga histórica y simbólica del predio de Francia 701, declarado en 2017 “Sitio de Interés Histórico-Cultural y de Memoria e Identidad Colectiva”.

Allí funcionó el antiguo Centro de Estudiantes de Medicina, escenario de intensa militancia estudiantil durante las décadas del 60 y 70 y blanco de atentados de la Triple A antes de la última dictadura.

Craus aseguró que el objetivo del vallado no es cerrar ni transformar el lugar para otro uso ajeno a la universidad, sino resguardar el terreno. “El vallado lo hace la facultad para proteger el espacio. El miedo era que se empezara a perder ese lugar y que no se pudiera avanzar con obras importantes”, afirmó.

Cómo convivirá la obra con la memoria

Desde el Centro de Estudiantes señalaron además que el valor histórico del predio deberá formar parte del futuro proyecto. “Al ser un lugar de memoria, sería importante que tenga algún nombre, una placa o un monumento que conmemore eso”, planteó Craus.

En esa línea, remarcó que la idea es que el espacio continúe ligado a la vida universitaria cotidiana. “Nos parecía mejor que fuera una obra que los estudiantes puedan habitar”, concluyó.

Un sitio atravesado por la historia estudiantil rosarina

En Francia al 701 funcionó hasta 1975, precisamente, el local del centro de estudiantes de Medicina, uno de los espacios más activos del movimiento estudiantil rosarino durante las décadas del 60 y 70.

Desde ese lugar se impulsaron movilizaciones vinculadas a la Reforma Universitaria, al ingreso irrestricto y a las protestas estudiantiles y obreras que marcaron el Rosariazo.

El edificio también quedó asociado a la persecución política de la época. Según registros históricos, el local sufrió atentados y ataques vinculados a la Triple A antes del golpe militar de 1976. El último ocurrió en 1975.

En 2017, el Concejo Municipal declaró el predio “Sitio de Interés Histórico-Cultural y de Memoria e Identidad Colectiva” a partir de una iniciativa impulsada por el entonces concejal socialista Enrique Estévez.

Durante el acto oficial se descubrió una placa recordatoria y participaron autoridades municipales, universitarias y ex integrantes del movimiento estudiantil. La declaración se apoyó en una ordenanza municipal que protege espacios vinculados a la memoria histórica, cultural y política de la ciudad.

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