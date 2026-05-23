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La Fundación Ciencias Médicas de Rosario fue distinguida por obras en el Centenario

La Cámara de Diputados de Santa Fe destacó el trabajo de la institución para implementar distintas mejoras en el nosocomio provincial

23 de mayo 2026 · 15:35hs
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Las máximas autoridades de la fundación viajaron a la capital provincial.

Las máximas autoridades de la fundación viajaron a la capital provincial.

La Legislatura provincial distinguió el último jueves a la Fundación Ciencias Médicas de Rosario Rafael Pineda. De esta manera, los legisladores pusieron en valor los resultados de varios proyectos para el Hospital Centenario, uno de los principales efectores de la ciudad.

La presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, encabezó el acto correspondiente para cumplir con el proyecto aprobado. El presidente de la institución, Alberto J. Muniagurria, se encargó de recibir el diploma de reconocimiento público junto al vicepresidente Gustavo Enz.

Los representantes de la fundación no fueron los únicos médicos que participaron en la entrega. El doctor Miguel Rabbia, representante del peronismo en el recinto, también intervino en la ceremonia junto a la máxima autoridad del cuerpo legislativo.

Una distinción para la Fundación de Ciencias Médicas de Rosario

Durante el ácto en la Cámara baja se destacó la importante tarea que viene desarrollando la fundación en el hospital vecino a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En lo que respecto a cuestiones edilicias, la entidad fue una actora fundamental detrás de obras como las del hospital de día, el centro de diálisis y el centro de nutrición.

>> Leer más: El Hospital Centenario dio un paso trascendente para la seguridad de pacientes cardíacos

Por otro lado, los legisladores decidieron entregar el diploma por el apoyo a la investigación y a los recursos humanos. También enfatizaron el gran compromiso social y respaldo a la Escuela Médica de la Provincia.

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