Los tips del Ayurveda para esquivar las "pestes" que trae el frío

El aporte de las prácticas ancestrales para soportar mejor las bajas temperaturas. Recomendaciones de la médica rosarina y profesora Lucía De Vicenti

El frío se siente con fuerza en Rosario. Las guardias empezaron a llenarse de gente con síntomas como tos, resfrío fuerte, fiebre y malestar general. La gripe A es la virosis que está a la cabeza de las infecciones respiratorias, aunque hay otras dando vueltas. En este contexto, además de la prevención habitual y los tratamientos indicados por los médicos que levan adelante la medicina occidental se reavivan las recomendaciones de otras áreas de la medicina, como Ayurveda . ¿Qué más podemos hacer para esquivar las enfermedades típicas del otoño invierno?

La Capital habló con Lucía De Vicenti, médica cardióloga quien desde 2017 dirige el Curso Superior Universitario de Ayurveda, en la facultad de Ciencias Médicas de la UNR, que tiene una duración de tres años y por el cual ya pasaron 400 profesionales de la Salud de todo el país.

"Se viene el invierno y ya empezó a hacer frío. Nuestro cuerpo cambia y en estas estaciones no solo es necesario cambiar de ropa. También tenemos que cambiar algunos hábitos" , señaló la especialista.

En primer lugar (además de abrigarse, desde ya) hay que prestar atención a la alimentación. "Hay que seleccionar en la verdulería las frutas y los vegetales de estación. Esos alimentos que nos da la naturaleza en este tiempo, además de que vamos a encontrarlos a un precio más económico, son los que debemos incorporar". Teniendo en cuenta el gusto personal es importante "seleccionar lo que se produce y vende en la zona".

acelga comida

La digestión es clave

"Cuidar nuestra digestión es esencial", menciona De Vicenti: "Una buena digestión nos hace fuertes, aumenta nuestras defensas para no enfermarnos. Para mantener la capacidad digestiva en condiciones debemos prestar atención a la comida, a las combinaciones que hacemos: tener en cuenta el consumo de granos de cereal, entre ellos, elegir el entero (no los pulidos), en el caso del arroz que sea integral y si es blanco el basmati (de grano largo y fino) porque al venir de India tiene otras condiciones, pero como quizá es un poco más caro, con el integral está perfecto, con cuatro horas de remojo", destaca la médica.

También la cebada, "que se cocina y debe estar en remojo seis horas".

curcuma propiedades

Ante los primeros síntomas

"Si notamos que estamos más sensibles al frío y registramos algunos primero síntomas de virosis se puede hacer una gárgara de agua tibia con sal rosa (del Himalaya), que es la sal que recomendamos en Ayurveda y cúrcuma", destaca la profesional. "Esto ayuda a proteger lo que sería el ingreso de algún virus ambiental".

La incorporación de especias es otra herramienta del Ayurveda, que es un sistema de medicina holística tradicional originario de la India hace más de 3000 años, conocido como la "ciencia de la vida" o "conocimiento de la vida". En este punto, De Vicenti recomienda la cúrcuma (una raíz y especia milenaria con propiedades digestivas, antiinflamatorias y antioxidantes) todos los días. "La medida de una cucharita de café o media cucharita de té de cúrcuma en la comida del mediodía o la noche es una buena aliada de la salud y cuidar el sistema digestivo y aumentar la inmunidad".

Otro de los tips es sumar jengibre en polvo o fresco "en infusiones, o colocarlo en el agua del mate o poner un pedacito en la sopa o quiso, nos ayuda a mejorar el aparato digestivo que nos hará menos vulnerables a las enfermedades".

¿Y las proteínas?

Desde el Ayurveda se aconseja no combinarlas entre sí. "Cuando elijo una proteína en un plato de comida pongo solo una: si elijo carne es solo carne, no agrego queso o huevo ni legumbres. Es decir, solo queso, o solo legumbres o solo carne. Mezclarlas dificulta la digestión".

"Estas recomendaciones generales nos ayudan a mantenernos saludables", enfatizó De Vicenti.