Asociación Rosarina de Fútbol: se juega la décima fecha en los torneos de Primera A, B y C Este sábado a las 16, se disputará otra jornada en el fútbol local. En la Primera A, sobresale el choque entre líder Provincial ante Newell's, tercero Por Juan Iturrez 23 de mayo 2026 · 06:10hs

Asociación Rosarina de Fútbol. Provincial, líder de la Primera A recibe a Newell's en el country del Parque independencia

Esta tarde a partir de las 16 se disputará la 10ª fecha en los tres torneos: A, B y C de la Asociación Rosarina de Fútbol. El destacado en el círculo superior se jugará en el country de Provincial, donde el Rojo, líder de la Primera A con 21 puntos recibirá a Newell’s (18), tercero .

El puntero dirigido por Daniel Papalardo viene de sumar dos victorias ante Unión de Alvarez (3-1) y Adiur (2-1). El resto de la fecha tendrá estos encuentros: Adiur (19) vs. Unión de Álvarez (11), Córdoba (8) vs. Pablo VI (13), Tiro Federal (6) vs. San Telmo (7), Morning Star (13) vs. Central (15), Gálvez (9) vs. Mitre (12), Oriental (9) vs. El Torito (9) y Aguirre (11) vs. Banco (10).

Torneo Primera B Por su parte en la segunda categoría (Copa Centenario Asociación Rosarina de Básquet), lo mejor se disputará en barrio Belgrano, donde Río Negro puntero con 22 unidades recibirá a Bancario, equipo que está segundo junto a Defensores Unidos con 17. El programa de la B será con: Fisherton (2) vs. Defensores Unidos (17), Tiro Suizo (15) vs. Renato (7), Leones (15) vs. Defensores de Funes (14), General Paz (10) vs. Social Lux (12) y Arijón (9) vs. CGRosario (14).

Torneo Primera C En la Copa Jesús Fava, lo más importante se jugará en la cancha de 14 de Junio, líder con 18 puntos ante Juan XXIII (14). El restos de los partidos: Americana (2) vs. Sp. Silva (3), Argentino (10) vs. Estrella Azul (10), 27 de Febrero (14) vs. Sparta (11), María Reina (9) vs Sarmiento (4) y San José (13) vs. Olympia( 8).