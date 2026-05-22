La Capital | La Ciudad | Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

La conexión que era especial para que los hinchas sigan la Copa del Mundo de Fútbol en América del Norte no tuvo la aceptación del público. También quitó los viajes desde Córdoba y Tucumán

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

22 de mayo 2026 · 14:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
Aerolíneas Argentinas anuló las conexiones del interior del país hacia Estados Unidos.

Aerolíneas Argentinas anuló las conexiones del interior del país hacia Estados Unidos.

Aerolíneas Argentinas suspendió todos los vuelos de Rosario a Miami a menos de seis meses de su anuncio. Ahora los pasajeros rosarinos y de la zona que habían comprado sus vuelos deberán hacer un tramo extra para llegar al Mundial 2026. ¿El motivo? La falta de pasajeros para realizar una conexión tan extensa y el aumento del petróleo.

El 8 de junio estaba estipulado que Rosario tenga su conexión, mediante una escala en Punta Cana, con Miami, en Estados Unidos. El vuelo representaba una oportunidad para los fanáticos del fútbol por el próximo mundial que comenzará el 12 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, el avión no llegó ni a despegar.

Según fuentes cercanas al Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR), Aerolíneas Argentinas “tomó la decisión de cancelar los vuelos de Córdoba y luego los de Rosario”, esgrimieron. Además, los viajes entre Tucumán y Miami también fueron descartados.

Así, los rosarinos y habitantes de la zona se quedaron sin su conexión hacia el estado de Florida y aguardan por definiciones sobre su vuelo ya que aún se desconoce si partirán desde Ezeiza en Buenos Aires o cuál será el destino de su pasaje.

Por qué se suspendió

"La demanda no fue la que se esperaba”, reconoció a La Capital, una fuente entre las agencias de turismo de Rosario, que se enteró por este medio de la cancelación de los vuelos ya que “siempre fue complicada la comunicación con Aerolíneas Argentinas”.

>> Leer más: El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial 2026

Aunque no era una ruta que iba a perdurar en el tiempo, apuntaron especialistas en turismo a este medio, era una oportunidad de venta, pero que no se vio reflejada en el mostrador.

A este panorama se suma las tensiones geopolíticas en Medio Oriente que elevaron el precio del combustible de aviación y la conexión de casi 13 horas entre Rosario y Miami se presentaba como inviable para la cantidad de pasajeros con pasaporte en mano.

Con la cancelación ya definida, Aerolíneas Argentinas retiró de los canales de venta los servicios de Córdoba, Tucumán y Rosario a Miami. Es más, la página oficial del AIR ya no muestra a la ciudad de Florida como posible destino.

El vuelo que no despegó

Rosario se había sumado a la cartilla de aeropuertos de origen que Aerolíneas Argentina había dispuesto para viajar a Miami, primero había sido Córdoba y luego del AIR fue el turno de Tucumán. Todos tenían su fecha de estreno para el 8 de junio.

>> Leer más: Más vuelos desde el aeropuerto de Rosario: suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Se suponía que Rosario iba a tener tres frecuencias semanales: los martes, viernes y domingo. Córdoba iba a disponer de otros dos vuelos por semana y Tucumán otros dos.

Las rutas operarán con una “escala técnica” en Punta Cana, por lo que se operarían con aviones Boeing 737 MAX 8. A estos siete vuelos, se le sumaban dos más desde Córdoba, pero sin escala a bordo de un Airbus A330-200.

La iniciativa buscaba facilitar el traslado de hinchas y viajeros del interior del país hacia Estados Unidos durante la competencia, ampliando la oferta internacional de la compañía y reforzando su estrategia de conectividad federal. Pero nada de esto sucedió.

Lo que por ahora se mantiene es el vuelo directo de Aerolíneas Argentinas a Dallas y Kansas, las dos sedes donde Argentina disputará la primera fase de la cita mundialista.

Noticias relacionadas
Finde largo frío en Rosario

Fin de semana largo del 25 de Mayo: cómo estará el tiempo en Rosario

Puerto joven. Habrá intercambio de figuritas del Mundial y juegos frente al río

Puerto Joven en modo Mundial: habrá una jornada de intercambio de figuritas, juegos y ferias

Cuále son los consejo ancestrales para evitar enfermarse cuando hace frío

Los tips del Ayurveda para esquivar las "pestes" que trae el frío

El Biomercado abre este sábado, mañana y el lunes en la plaza Suecia, avenida Illia entre Oroño y Balcarce. 

Vuelve el Biomercado y el Festival del Repulgue: las actividades para el fin de semana largo en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

La respuesta de Fito Páez a los abucheos: ¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!

La respuesta de Fito Páez a los abucheos: "¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!"

Lo último

Roldán: comenzó un ciclo de charlas destinada a los emprendedores locales

Roldán: comenzó un ciclo de charlas destinada a los emprendedores locales

Dos obreros sufrieron graves lesiones tras caer de una grúa en la peatonal Córdoba

Dos obreros sufrieron graves lesiones tras caer de una grúa en la peatonal Córdoba

La disputa de dos históricos futbolistas por Nico Paz en la previa del Mundial

La disputa de dos históricos futbolistas por Nico Paz en la previa del Mundial

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami: por qué tomo la decisión

La conexión que era especial para que los hinchas sigan la Copa del Mundo de Fútbol en América del Norte no tuvo la aceptación del público. También quitó los viajes desde Córdoba y Tucumán
Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami: por qué tomo la decisión

Por Gonzalo Santamaría
Dos obreros sufrieron graves lesiones tras caer de una grúa en la peatonal Córdoba
La Ciudad

Dos obreros sufrieron graves lesiones tras caer de una grúa en la peatonal Córdoba

Fin de semana largo del 25 de Mayo: cómo estará el tiempo en Rosario
La Ciudad

Fin de semana largo del 25 de Mayo: cómo estará el tiempo en Rosario

Encontraron una réplica de arma en una escuela de la zona sur de Rosario
Policiales

Encontraron una réplica de arma en una escuela de la zona sur de Rosario

En la previa del tedeum del 25 de Mayo, el gobierno se reunió con la Conferencia Episcopal Argentina
Política

En la previa del tedeum del 25 de Mayo, el gobierno se reunió con la Conferencia Episcopal Argentina

De la Nación a Santa Fe: Angelini desembarca en el gabinete de Pullaro y en la discusión de Rosario
Política

De la Nación a Santa Fe: Angelini desembarca en el gabinete de Pullaro y en la "discusión" de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

La respuesta de Fito Páez a los abucheos: ¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!

La respuesta de Fito Páez a los abucheos: "¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!"

Federico Angelini renunció a su cargo en el Ministerio de Seguridad Nacional

Federico Angelini renunció a su cargo en el Ministerio de Seguridad Nacional

Ovación
Un rival de la selección argentina en el Mundial anunció su salida de Real Madrid
Ovación

Un rival de la selección argentina en el Mundial anunció su salida de Real Madrid

Un rival de la selección argentina en el Mundial anunció su salida de Real Madrid

Un rival de la selección argentina en el Mundial anunció su salida de Real Madrid

Franco Colapinto no pudo dar ni una vuelta en el único ensayo libre en Canadá

Franco Colapinto no pudo dar ni una vuelta en el único ensayo libre en Canadá

Newells tendrá una nueva web oficial mejorada para sus socios

Newell's tendrá una nueva web oficial mejorada para sus socios

Policiales
Tres detenidos y secuestro de droga en un kiosco de Granadero Baigorria
Policiales

Tres detenidos y secuestro de droga en un kiosco de Granadero Baigorria

Encontraron una réplica de arma en una escuela de la zona sur de Rosario

Encontraron una réplica de arma en una escuela de la zona sur de Rosario

Condenaron a una mujer a 19 años de cárcel por el feroz asesinato de su tía en Santa Fe

Condenaron a una mujer a 19 años de cárcel por el feroz asesinato de su tía en Santa Fe

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour

La Ciudad
Dos obreros sufrieron graves lesiones tras caer de una grúa en la peatonal Córdoba
La Ciudad

Dos obreros sufrieron graves lesiones tras caer de una grúa en la peatonal Córdoba

Lanzan una campaña solidaria para donar leche a niños con cáncer: cómo colaborar

Lanzan una campaña solidaria para donar leche a niños con cáncer: cómo colaborar

Fin de semana largo del 25 de Mayo: cómo estará el tiempo en Rosario

Fin de semana largo del 25 de Mayo: cómo estará el tiempo en Rosario

Puerto Joven en modo Mundial: habrá una jornada de intercambio de figuritas, juegos y ferias

Puerto Joven en modo Mundial: habrá una jornada de intercambio de figuritas, juegos y ferias

Promesa a la bandera: el Monumento recibirá a más de 33 mil alumnos
La Ciudad

Promesa a la bandera: el Monumento recibirá a más de 33 mil alumnos

Prohibición de cuidacoches: Diputados tratará el proyecto la próxima semana
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: Diputados tratará el proyecto la próxima semana

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí
La Ciudad

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Milei anunció una rebaja de retenciones para el trigo y la cebada
Economía

Milei anunció una rebaja de retenciones para el trigo y la cebada

La quiebra del BID de Venado Tuerto, la estafa que no termina: a 30 años, ahorristas aún cobran migajas

Por Mila Kobryn
La Región

La quiebra del BID de Venado Tuerto, la estafa que no termina: a 30 años, ahorristas aún cobran migajas

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer
la ciudad

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer

Jaque mate al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco
Policiales

Jaque mate al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos
Policiales

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias
Policiales

Abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias

Cuidacoches: tras el apoyo de la Iglesia, se demora la prohibición en la Legislatura
La Ciudad

Cuidacoches: tras el apoyo de la Iglesia, se demora la prohibición en la Legislatura

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos
la ciudad

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos