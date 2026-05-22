Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

La conexión que era especial para que los hinchas sigan la Copa del Mundo de Fútbol en América del Norte no tuvo la aceptación del público. También quitó los viajes desde Córdoba y Tucumán

Aerolíneas Argentinas suspendió todos los vuelos de Rosario a Miami a menos de seis meses de su anuncio. Ahora los pasajeros rosarinos y de la zona que habían comprado sus vuelos deberán hacer un tramo extra para llegar al Mundial 2026. ¿El motivo? La falta de pasajeros para realizar una conexión tan extensa y el aumento del petróleo.

El 8 de junio estaba estipulado que Rosario tenga su conexión, mediante una escala en Punta Cana, con Miami, en Estados Unidos. El vuelo representaba una oportunidad para los fanáticos del fútbol por el próximo mundial que comenzará el 12 de junio en Estados Unidos, México y Canadá . Sin embargo, el avión no llegó ni a despegar.

Según fuentes cercanas al Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR), Aerolíneas Argentinas “tomó la decisión de cancelar los vuelos de Córdoba y luego los de Rosario”, esgrimieron. Además, los viajes entre Tucumán y Miami también fueron descartados.

Así, los rosarinos y habitantes de la zona se quedaron sin su conexión hacia el estado de Florida y aguardan por definiciones sobre su vuelo ya que aún se desconoce si partirán desde Ezeiza en Buenos Aires o cuál será el destino de su pasaje.

Por qué se suspendió

"La demanda no fue la que se esperaba”, reconoció a La Capital, una fuente entre las agencias de turismo de Rosario, que se enteró por este medio de la cancelación de los vuelos ya que “siempre fue complicada la comunicación con Aerolíneas Argentinas”.

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Aunque no era una ruta que iba a perdurar en el tiempo, apuntaron especialistas en turismo a este medio, era una oportunidad de venta, pero que no se vio reflejada en el mostrador.

A este panorama se suma las tensiones geopolíticas en Medio Oriente que elevaron el precio del combustible de aviación y la conexión de casi 13 horas entre Rosario y Miami se presentaba como inviable para la cantidad de pasajeros con pasaporte en mano.

Con la cancelación ya definida, Aerolíneas Argentinas retiró de los canales de venta los servicios de Córdoba, Tucumán y Rosario a Miami. Es más, la página oficial del AIR ya no muestra a la ciudad de Florida como posible destino.

El vuelo que no despegó

Rosario se había sumado a la cartilla de aeropuertos de origen que Aerolíneas Argentina había dispuesto para viajar a Miami, primero había sido Córdoba y luego del AIR fue el turno de Tucumán. Todos tenían su fecha de estreno para el 8 de junio.

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Se suponía que Rosario iba a tener tres frecuencias semanales: los martes, viernes y domingo. Córdoba iba a disponer de otros dos vuelos por semana y Tucumán otros dos.

Las rutas operarán con una “escala técnica” en Punta Cana, por lo que se operarían con aviones Boeing 737 MAX 8. A estos siete vuelos, se le sumaban dos más desde Córdoba, pero sin escala a bordo de un Airbus A330-200.

La iniciativa buscaba facilitar el traslado de hinchas y viajeros del interior del país hacia Estados Unidos durante la competencia, ampliando la oferta internacional de la compañía y reforzando su estrategia de conectividad federal. Pero nada de esto sucedió.

Lo que por ahora se mantiene es el vuelo directo de Aerolíneas Argentinas a Dallas y Kansas, las dos sedes donde Argentina disputará la primera fase de la cita mundialista.