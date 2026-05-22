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Lanzan una campaña solidaria en Rosario para donar leche a niños con cáncer: cómo colaborar

Faohp inició una campaña para recolectar leche en polvo, un insumo esencial para la nutrición de niños y adolescentes que atraviesan tratamientos oncológicos

22 de mayo 2026 · 15:02hs
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La Casa Faohp recibe a pacientes oncopediátricos de Rosario y todo el país

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

La Casa Faohp recibe a pacientes oncopediátricos de Rosario y todo el país

La Fundación Argentina Onco Hematológica Pediátrica (Faohp) lanzó una campaña solidaria para reunir leche en polvo destinada a niños en tratamiento y recuperación oncopediátricos. La institución de la zona sur de Rosario tiene una estrecha relación con el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, que recientemente abrió su Sala de Día para estos pacientes.

Las donaciones se reciben en la sede de la institución, Virasoro 870, de lunes a viernes de 9 a 17 o bien se puede coordinar comunicándose al 3412021710. Faohp señaló que "cada aporte, por pequeño que sea, representa una ayuda muy importante para acompañar a las familias y mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que atraviesan tratamientos complejos".

Según expresaron desde la fundación, la alimentación es parte fundamental del proceso de recuperación de los pacientes y muchas familias atraviesa dificultades para poder acceder a este recurso. Faohp remarcó el "compromiso y la solidaridad de los rosarinos" en cada campaña lanzada y apuestan a que esta colecta sea una de ellas.

Faohp, una ONG con base en la solidaridad

“La Casa Faohp es un lugar de alojamiento para pacientes trasplantados oncológicos y en tratamientos, es la única en la ciudad que reúne las condiciones necesarias”, dice Gabriela Moroni, portavoz de la Fundación Argentina Onco Hematológica Pediátrica, a La Capital. Desde su inauguración en 2023 alojaron, a la fecha, a más de un centenar de grupos formados por madres, padres, donantes y pequeños pacientes. El Hospital Vilela deriva a esta casa a los pacientes de escasos recursos que van a trasplante y no viven en Rosario, a través de un convenio con la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

>> Leer más: La rutina para pelearle al cáncer infantil: "Cuando un chico está enfermo, toda la familia lo está"

La Casa se gestó a través de tiempo, proyectos, compromiso y sueños que pudieron concretarse con el terreno en comodato cedido por la Municipalidad, en Virasoro 870. Un subsidio del entonces exmandatario Miguel Lisfchitz fue el impulso inicial, que completaron donaciones particulares y campañas de socios para el proyecto. “Cuando teníamos un 60% construido, el exgobernador Omar Perotti donó dinero que se necesitaba entonces para finalizarla”, explica Moroni.

Nueve habitaciones equipadas, espacios comunitarios de juegos y cocina, talleres para mamás y pacientes, gabinete de psico oncología en colaboración con la Universidad de Rosario hacen más confortables los meses de residencia en el lugar. “Las personas que se alojan tienen todas las necesidades cubiertas, alimentación con viandas donadas por un servicio de catering y la Provincia, además de transporte, ropa y pañales”, comenta Moroni. Y dice que además de la Casa, Faohp cumple tareas de acompañamiento en hospitales públicos.

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