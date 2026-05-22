Lobo a salvo: rescataron a un perro desnutrido y atado gracias a videos virales

La Municipalidad de Rosario confirmó el traslado luego de las denuncias de maltrato animal. Proteccionistas le buscan un nuevo hogar definitivo

La Secretaría de Control y Convivencia de Rosario anunció el rescate de un perro que estaba en una situación grave. Varios videos virales y fotos mostraban a Lobo desnutrido y atado en el patio de la casa hasta que este jueves se confirmó un operativo para retirarlo del domicilio.

Fuentes oficiales confirmaron el procedimiento por maltrato animal a raíz de denuncias de vecinos y proteccionistas en la zona norte . Luego del traslado inicial, el can recibió asistencia y empezaron a buscarle un nuevo hogar para garantizar su cuidado.

La Dirección de Control Urbano y el personal del área especializada del municipio abordaron el caso ante la repercusión que habían tenido algunas filmaciones de la vivienda. Organizaciones no gubernamentales advirtieron que el perro estaba en riesgo y el último miércoles lo llevaron a una clínica veterinaria como primer paso para ayudarlo.

Una de las grabaciones que mayor alcance tuvo a través de redes sociales mostraba a Lobo solo y atado en un patio . La falta de alimento era tal que sobre la piel se le marcaban las costillas, algo que podía apreciarse a simple vista.

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Los agentes del área de Protección y Bienestar Animal constataron que el perro se encontraba en "condiciones inaceptables", de acuerdo a uno de los reporte de la inspección. Una vez que le brindaron tratamiento veterinario, el municipo acordó un resguardo transitorio con Los Rescataditos de Manu, un proteccionista que impulsó la intervención.

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Después del abordaje inicial, la Municipalidad espera que se concrete la adopción definitiva del can. El secretario de Control y Convivencia Ciudadana, Diego Herrera, comentó al respecto: "Vamos a seguir actuando con firmeza ante cada caso de abandono, crueldad o maltrato. No miraremos para otro lado. Este tipo de intervenciones siguen siendo una prioridad para nosotros".

Perro Lobo rescate 3 Foto: Instagram/@losrescataditosdemanu.

Mientras tanto, el protecconista que colaboró para hallar un hogar de tránsito confirmó que Lobo ya empezó una nueva vida con un tratamiento de desparasitación. "Ayer estaba con 41 ° de fiebre. Le llevamos la pastilla de las garrapatas y su comida. Vamos a necesitar colaboración para sus gastos, alimentos y traslado", explicó.

¿Cómo denunciar maltrato animal en Rosario?

Una de las vías principales para hacer una denuncia de maltrato animal es la línea municipal 147. Se trata de un servicio telefónico gratuito que funciona las 24 horas.

Luego de la llamada inicial, los inspectores y veterinarios se dirigen al lugar apuntado para evaluar las condiciones de salud, higiene y el entorno. El retiro con guarda transitoria no es siempre la primera opción para resolver el caso. Previamente está la posibilidad de ofrecerles a los dueños plan de mejoras que incluye sugerencias de castración y atención sanitaria, entre otras medidas.

Perro Lobo rescate 2 Foto: Secretaría de Control y Convivencia de Rosario.

Después del operativo lleva a cabo un seguimiento de la situación si el animal permanece allí. En caso que no mejore su estado o se grave, el municipio lo rescata y le busca un hogar de tránsito para luego avanzar hacia una adopción definitiva.

Si bien muchas denuncias se canalizan por vía telefónica, la Oficina de Protección y Bienestar Animal también cuenta con la dirección de correo electrónico [email protected] para resolver episodios de maltrato o crueldad. En cualquier caso, las autoridades recomiendan brindar información precisa sobre el lugar y las personas que viven allí, así como enviar fotos o videos si cuentan con ese material.