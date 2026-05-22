Libertadores: Central tendrá un cambio obligado para el choque clave en la altura de Quito

El director técnico Jorge Almirón tendrá que mover al menos una pieza del equipo para enfrentar el miércoles a Independiente del Valle

Central realizó este viernes la primera práctica de la semana con vistas a lo que será el choque del próximo miércoles, a las 19, ante Independiente del Valle , para cerrar el grupo H de la Copa Libertadores . Con un empate, el Canalla terminará como líder de la zona y hasta podría ser el mejor primero de todos en caso de ganar.

La baja obligada que tendrá Central es la del lateral izquierdo Agustín Sández , que llegó a la tercera tarjeta amarilla y deberá purgar una fecha de sanción. Su lugar por lógica podría ser ocupado por Alexis Soto , jugador que siempre es el relevo del futbolista suspendido durante los partidos.

La buena para Central es que no tienen ningún jugador con dos amonestaciones, por lo que en caso de que vea la amarilla algún futbolista Canalla en Ecuador podría estar disponible para los cruces de octavos de final tras el Mundial. Además, en octavos ya se limpian todas las amonestaciones.

>> Leer más: Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

Central viene de jugar con cuatro delanteros

Almirón tendrá que armar un equipo que sabe que si empata termina primero del grupo, lo que le permite definir de local en la serie de octavos. Si además gana, puede ser el mejor primero, algo que le asegura la localía en el segundo partido hasta las semifinales.

Independiente del Valle si vence será primero y se esforzará por conseguirlo. Además, el equipo local tendrá como aliado la altura (2.850 metros sobre el nivel del mar), en un estadio ubicado en las afueras de Quito.

Central viene de golear a Libertad de Paraguay, donde Almirón arrancó con cuatro delanteros de titulares: Ángel Di María, Julián Fernández, Alejo Veliz y Enzo Copetti. Seguramente ahora podría ser un equipo más equilibrado el que vaya a la altura en Ecuador.