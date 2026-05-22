La Capital | Ovación | Central

Libertadores: Central tendrá un cambio obligado para el choque clave en la altura de Quito

El director técnico Jorge Almirón tendrá que mover al menos una pieza del equipo para enfrentar el miércoles a Independiente del Valle

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

22 de mayo 2026 · 18:50hs
Google Seguir a La Capital en Google
Alexis Soto sería el lateral izquierdo de Central el miércoles en Ecuador.

Leonardo Vincenti / La Capital

Alexis Soto sería el lateral izquierdo de Central el miércoles en Ecuador.

Central realizó este viernes la primera práctica de la semana con vistas a lo que será el choque del próximo miércoles, a las 19, ante Independiente del Valle, para cerrar el grupo H de la Copa Libertadores. Con un empate, el Canalla terminará como líder de la zona y hasta podría ser el mejor primero de todos en caso de ganar.

La baja obligada que tendrá Central es la del lateral izquierdo Agustín Sández, que llegó a la tercera tarjeta amarilla y deberá purgar una fecha de sanción. Su lugar por lógica podría ser ocupado por Alexis Soto, jugador que siempre es el relevo del futbolista suspendido durante los partidos.

La buena para Central es que no tienen ningún jugador con dos amonestaciones, por lo que en caso de que vea la amarilla algún futbolista Canalla en Ecuador podría estar disponible para los cruces de octavos de final tras el Mundial. Además, en octavos ya se limpian todas las amonestaciones.

>> Leer más: Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

Central viene de jugar con cuatro delanteros

Almirón tendrá que armar un equipo que sabe que si empata termina primero del grupo, lo que le permite definir de local en la serie de octavos. Si además gana, puede ser el mejor primero, algo que le asegura la localía en el segundo partido hasta las semifinales.

Independiente del Valle si vence será primero y se esforzará por conseguirlo. Además, el equipo local tendrá como aliado la altura (2.850 metros sobre el nivel del mar), en un estadio ubicado en las afueras de Quito.

Central viene de golear a Libertad de Paraguay, donde Almirón arrancó con cuatro delanteros de titulares: Ángel Di María, Julián Fernández, Alejo Veliz y Enzo Copetti. Seguramente ahora podría ser un equipo más equilibrado el que vaya a la altura en Ecuador.

Noticias relacionadas
Central jugará el miércoles 27 en Ecuador y cuatro días después lo hará por Copa Argentina.

Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

Juan Cruz Komar volverá a los entrenamientos con el plantel de Rosario Central.

Central: Juan Cruz Komar regresa a los entrenamientos tras recibir el alta médica

¡Gritalo Marco! Ruben convirtió su gol número 107 en Central y quedó como el máximo goleador a nivel internacional.

Marco Ruben más allá de las fronteras: la nueva marca que rompió el goleador histórico canalla

Central tuvo un mal paso frente a Argentinos Juniors y lo pagó con una derrota.

Central volvió a perder en reserva y complicó sus chances de clasificar

Ver comentarios

Las más leídas

Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

Federico Angelini renunció a su cargo en el Ministerio de Seguridad Nacional

Federico Angelini renunció a su cargo en el Ministerio de Seguridad Nacional

A pesar de los rumores en Córdoba, Frank Kudelka no se va de Newells

A pesar de los rumores en Córdoba, Frank Kudelka no se va de Newell's

Lo último

Libertadores: Central tendrá un cambio obligado para el choque clave en la altura de Quito

Libertadores: Central tendrá un cambio obligado para el choque clave en la altura de Quito

Polémica en Funes: pavimentó un tramo de ruta nacional, pero le piden que la deje como estaba

Polémica en Funes: pavimentó un tramo de ruta nacional, pero le piden que la deje como estaba

Franco Colapinto no terminó el viernes como en Miami, pero fue mejor que su compañero Pierre Gasly

Franco Colapinto no terminó el viernes como en Miami, pero fue mejor que su compañero Pierre Gasly

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato

Tras el homicidio, escondieron el cuerpo del joven de 19 años en un pozo. La fiscalía atribuyó los hechos a tres hombres, uno de ellos prófugo
Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato
Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Polémica en Funes: pavimentó un tramo de ruta nacional, pero le piden que la deje como estaba
La Región

Polémica en Funes: pavimentó un tramo de ruta nacional, pero le piden que la deje como estaba

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa
La Ciudad

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Crecen las versiones sobre la visita del Papa León XIV a la Argentina
Política

Crecen las versiones sobre la visita del Papa León XIV a la Argentina

Fin de semana largo del 25 de Mayo: cómo estará el tiempo en Rosario
La Ciudad

Fin de semana largo del 25 de Mayo: cómo estará el tiempo en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

Federico Angelini renunció a su cargo en el Ministerio de Seguridad Nacional

Federico Angelini renunció a su cargo en el Ministerio de Seguridad Nacional

A pesar de los rumores en Córdoba, Frank Kudelka no se va de Newells

A pesar de los rumores en Córdoba, Frank Kudelka no se va de Newell's

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour

Ovación
Franco Colapinto no terminó el viernes como en Miami, pero fue mejor que su compañero Pierre Gasly

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto no terminó el viernes como en Miami, pero fue mejor que su compañero Pierre Gasly

Franco Colapinto no terminó el viernes como en Miami, pero fue mejor que su compañero Pierre Gasly

Franco Colapinto no terminó el viernes como en Miami, pero fue mejor que su compañero Pierre Gasly

La disputa de dos históricos futbolistas por Nico Paz en la previa del Mundial

La disputa de dos históricos futbolistas por Nico Paz en la previa del Mundial

Un rival de la selección argentina en el Mundial anunció su salida de Real Madrid

Un rival de la selección argentina en el Mundial anunció su salida de Real Madrid

Policiales
Fray Luis Beltrán: ataques a tiros a vehículos y viviendas
Policiales

Fray Luis Beltrán: ataques a tiros a vehículos y viviendas

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato

Tres detenidos y secuestro de droga en un kiosco de Granadero Baigorria

Tres detenidos y secuestro de droga en un kiosco de Granadero Baigorria

Encontraron una réplica de arma en una escuela de la zona sur de Rosario

Encontraron una réplica de arma en una escuela de la zona sur de Rosario

La Ciudad
Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa
La Ciudad

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Lanzan una campaña solidaria para donar leche a niños con cáncer: cómo colaborar

Lanzan una campaña solidaria para donar leche a niños con cáncer: cómo colaborar

Fin de semana largo del 25 de Mayo: cómo estará el tiempo en Rosario

Fin de semana largo del 25 de Mayo: cómo estará el tiempo en Rosario

Puerto Joven en modo Mundial: habrá una jornada de intercambio de figuritas, juegos y ferias

Puerto Joven en modo Mundial: habrá una jornada de intercambio de figuritas, juegos y ferias

Santa Fe despreció la baja de las retenciones: Es apenas un parche
Economía

Santa Fe despreció la baja de las retenciones: "Es apenas un parche"

Shein y Temu no paran de avanzar: las compras al exterior vía courier marcaron otro récord histórico
Economía

Shein y Temu no paran de avanzar: las compras al exterior vía courier marcaron otro récord histórico

Feriado del 25 de mayo en Rosario: ¿cómo funcionan los servicios en fin de semana largo?
La Ciudad

Feriado del 25 de mayo en Rosario: ¿cómo funcionan los servicios en fin de semana largo?

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour
Policiales

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour

Promesa a la bandera: el Monumento recibirá a más de 33 mil alumnos
La Ciudad

Promesa a la bandera: el Monumento recibirá a más de 33 mil alumnos

Prohibición de cuidacoches: Diputados tratará el proyecto la próxima semana
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: Diputados tratará el proyecto la próxima semana

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí
La Ciudad

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Milei anunció una rebaja de retenciones para el trigo y la cebada
Economía

Milei anunció una rebaja de retenciones para el trigo y la cebada

La quiebra del BID de Venado Tuerto, la estafa que no termina: a 30 años, ahorristas aún cobran migajas

Por Mila Kobryn
La Región

La quiebra del BID de Venado Tuerto, la estafa que no termina: a 30 años, ahorristas aún cobran migajas

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer
la ciudad

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer

Jaque mate al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco
Policiales

Jaque mate al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos
Policiales

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias
Policiales

Abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias

Cuidacoches: tras el apoyo de la Iglesia, se demora la prohibición en la Legislatura
La Ciudad

Cuidacoches: tras el apoyo de la Iglesia, se demora la prohibición en la Legislatura

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos
la ciudad

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos