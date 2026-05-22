De la Nación a Santa Fe: Federico Angelini desembarca en el gabinete de Pullaro y en la "discusión" de Rosario

El reciente exfuncionario de Seguridad Nacional pega el salto a la homónima cartera provincial. El rol para ordenar al PRO y armar una candidatura a intendente

Federico Angelini renunció en las últimas horas al cargo de subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad Nacional y está todo dado para que desembarque en la gestión provincial de Maximiliano Pullaro . No es un salto al vacío sin contexto. Al contrario, es un movimiento de piezas ajustado en tiempo y forma.

La tensión dentro de La libertad Avanza (LLA) con el caso que tiene al jefe de Gabinete bajo la lupa parece haber dado un margen justo para cambiar de aire. “Es una incomodidad lo de Manuel Adorni. Nos hubiese sido más cómodo que hubiera ocurrido (presentar la declaración jurada), pero tendrá sus motivos. Es contundente lo que piensa la sociedad sobre esto”, indicó.

Leal a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad Nacional, el haberse convertido en senadora también pesó para que existan cambios internos en la cartera.

“Me voy bien, con la sensación de que hice todo. Es hora de dar un paso al costado porque hay un ciclo político”, dijo. Mientras decidía soltar aquella experiencia libertaria preparaba el salto para volver de lleno en la política santafesina.

Federico Angelini, al gabinete

Su llegada al gabinete de Pullaro está a punto de concretarse. “Hubo charlas, pero lo definirá el gobernador y el ministro (de Seguridad, Pablo Cococcioni)”, soltó, aunque ya parece decidido su futuro. Según pudo saber La Capital, no hubo un debate interno en el partido amarillo para este movimiento.

“Primero quiero cerrar un círculo con el gobierno nacional. Me voy con muy buena relación. Una vez que cierre ese ciclo... Bueno, hemos trabajado mucho estos dos años y medio, tengo relación personal con el gobernador, excelente relación con Omar Pereyra y Cococcioni, con todo el ministerio. Me gustaría seguir involucrado en el tema seguridad”, afirmó.

En tanto, Cococcioni, en declaraciones realizadas en la ciudad de Santa Fe, indicó: "Con Angelini dialogamos mucho en los últimos tiempos. Se está en conversaciones y en pocos días más habría anuncios de incorporación al equipo de Seguridad".

Por lo pronto, el rol a desempeñar por Angelini en la cartera de Seguridad provincial podría estar enfocado en Rosario.

c1e60f9f-9c87-4587-aff7-ec9316660bf9 Federico Angelini en una recorrida junto al gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Pablo Javkin y el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni.

Y recordó: “En mis años como legislador me enfrenté, por ejemplo, con (el exministro de Seguridad) Aníbal Fernández, hice propuestas permanentes y las llevamos adelante en el Poder Ejecutivo, y ayudaron a mejorar la calidad de vida de los rosarinos y santafesinos”.

Candidato en Rosario

Otra de las causas por las que llega a Rosario es para ordenar al PRO, que se propone jugar en las elecciones para intendente. Angelini es armador de oficio y, desde que se fue a Buenos Aires, parece haber quedado algo rezagado el partido en Santa Fe.

“Me imagino diseñando y planificando la Rosario que viene. Haber salido de los 300 muertos nos deja poner sobre la discusión nuevos temas acerca de la ciudad. Quiero ser parte de esa discusión”, sostuvo quien fue uno de los coordinadores del Plan Bandera, que tuvo éxito en la baja de los índices de criminalidad locales.

Respecto de si quiere ser candidato, dijo: “Tengo intenciones de planificar a Rosario. Si es a través de una postulación o dentro del equipo que quiere gobernar, estoy para lo que sea. Sí creo que no debemos retroceder”.

Acerca del gobierno del intendente Pablo Javkin, sostuvo: "Rosario está mejor que en 2023. En algunas cosas estamos mucho mejor y otras hay que mejorar. Pero, tras despejar el tema de seguridad, se pone el foco en otros temas. En materia general, la ciudad está mejor y hay que profundizarlo”.