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Productor rural de Diamante acusado de narcotráfico: una imputada reveló datos clave

Leonardo Airaldi, ex presidente de la Sociedad Rural de esa localidad, es juzgado en Paraná. Tuvo vínculos con el narcotráfico de Rosario cuando estuvo en la cárcel de Piñero

22 de mayo 2026 · 19:31hs
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El expresidente de la Sociedad Rural de Diamante

El expresidente de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Airaldi, durante el juicio en el que se investiga su participación en una organización vinculada al narcotráfico.

En una nueva audiencia del juicio sobre el caso que investiga a una organización vinculada al narcotráfico que funcionó entre 2019 y marzo de 2024 en Entre Ríos y con fuertes conexiones con Rosario y la provincia de Santa Fe, una de las imputadas declaró el martes pasado en contra del presunto líder de la banda, Leonardo Airaldi, productor rural y expresidente de la Sociedad Rural de Diamante. “Todo el mundo decía que era un sicario”, indicó en un tramo de su exposición María Soledad Touzet, en la que también aseguró que “era capaz de cualquier cosa”.

Ante esto, y tras el planteo de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná, a cargo del fiscal José Ignacio Candioti, y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) —representada por su titular Diego Iglesias y el fiscal coadyuvante, Martín Uriona—, el TOF de Paraná ordenó que la Policía de Entre Ríos la custodie y determinó que se le entregue un botón antipánico.

Durante la declaración, que se extendió prácticamente durante tres horas, Touzet precisó cómo operaba la organización e indicó que trabajó para Airaldi entre 2021 y 2022. “Los últimos seis meses con él fueron un infierno”, remarcó, y aseguró que el imputado “estaba con la droga”. Tras esto, relató una secuencia en la que él le pidió que averiguara el precio de combustible para avionetas. Tras consultarle por mensaje si avanzaba con la compra, volvió enojado a la oficina en la que ella se encontraba y le advirtió: “Un error más de estos y te vuelo la cabeza de un tiro”.

El sábado 23 de julio de 2022, Leonardo Roberto Airaldi fue detenido por efectivos de Gendarmería junto a otras tres personas en Gorriti y Teniente Agnetta, en barrio Ludueña. Llevaban armas, municiones, dinero en efectivo (dólares y pesos), medicamentos en tabletas y ampollas, seis jeringas con agujas y un gramo de cocaína. Al ser acusado por el fiscal provincial Iván Enriquez, dijo ser policía y que actuaba como “encubierto”. El fiscal entendió en ese momento que el ruralista había llegado a Rosario "por cuestiones relacionadas con drogas".

>> Leer más: Uno de los detenidos en la zona noroeste con armas y drogas es un dirigente de la Sociedad Rural entrerriana

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Recuperó la libertad y meses después, volvió a perderla. Fue procesado por el juez federal de Paraná Leandro Ríos, junto a otras 17 personas, como organizador, proveedor y financiador principal de una red dedicada a la comercialización de drogas que tenía como epicentro Las Cuevas, una zona rural surcada por diversos ríos y arroyos en el departamento Diamante (Entre Ríos), a unos 120 kilómetros de Rosario, que eran utilizados por narcos rosarinos. Actuaba bajo el amparo de policías de puestos camineros de Entre Ríos y de Santa Fe.

>> Leer más. Detuvieron en Diamante a un ex dirigente ruralista ligado a bandas narco de Entre Ríos

Conexión con Rosario

La conexión de Airaldi con Rosario se dio, según los investigadores, cuando estuvo preso en 2022 en la prisión de Piñero. Una vez en libertad le quedaron los contactos.

De acuerdo a escuchas telefónicas, comenzó a recibir comunicaciones de un hombre que se presentaba como “el amigo de Leo” ante la pareja de Airaldi, también detenida y procesada. En los diálogos, hablaban “de cuestiones internas del penal de Piñero, donde estuvo detenido Airaldi, que lo habían tratado bien y que el padre lo había pedido, refiriendo a la protección dentro el penal”.

En una escucha interceptada a su mano derecha, Armando Balcaza, los investigadores dieron cuenta que habían llegado personas de Rosario al campo para realizar tareas que no especificó, pero que no los dejó entrar, mientras que Airaldi le ordenó que hicieran lo que iban a hacer en la isla El Pillo y no en el campo, por que había mucha vigilancia.

Airaldi también envió a Balcaza a buscar 600 mil dólares a una estación de servicio de Rosario “en calle Córdoba y Circunvalación ”, que según las conversaciones eran para comprar animales. Las referencias más citadas de esos contactos son los apodados “Javi” y “Ardilla” o “Ardi”.

En la audiencia de esta semana, Touzet contó que un implicado en el juicio le habría explicado “el negocio” de Airaldi. “¿Vos fuiste al campo? Leonardo no siembra, no fumiga, dos más dos son cuatro”, le habría dicho este hombre. “Ahí entendí todo, que Leonardo estaba con la droga”, agregó la imputada en su declaración.

Hacia el final, pidió que “no suelten a ese animal” y aseguró que tenía miedo porque vivía sola con su hija. Por todo lo expuesto en la audiencia, los fiscales Candioti e Iglesias acompañaron el pedido de la defensa y le requirieron al tribunal que se designe una custodia y se le otorgue un botón antipánico a la mujer. Las juezas Noemí Berros y Mariela Rojas, y el magistrado José María Escobar Cello, hicieron lugar al pedido y tomaron medidas especiales para que la mujer no se cruzara con el productor rural.

>> Leer más: Quién es el productor agropecuario Entre Ríos que cayó preso con un arsenal en Rosario

Airaldi estaba presente en el recinto porque amplió la declaración que hizo al comienzo del debate y había solicitado hacerlo de manera presencial. Hasta el momento, había seguido las audiencias de manera virtual desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde se encuentra alojado en el Sistema Integral para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (Sigpplar). Allí está desde febrero de 2026, cuando se develó un presunto plan que tendría para atentar contra la integridad física del juez federal de Paraná Leandro Ríos, el fiscal general Candioti y el ministro de Seguridad de la provincia de Entre Ríos y exjefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia.

Tras las declaraciones del martes, están previstas otras tres audiencias de prueba en las que se presentarán los testigos vinculados a la causa que se instruyó en la Justicia federal de Santa Fe por el secuestro de casi 30 kilos de cocaína. El 12 de junio se comenzará con la discusión final y será el turno del alegato del Ministerio Público Fiscal. Se espera que el tribunal pueda dictar su veredicto el próximo 30 de julio tras el receso de la feria judicial en Entre Ríos.

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