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Gendarmería secuestró más de 100 kilos de cocaína en el norte: investigan si venían a Rosario

Dos controles rutinarios derivaron en la incautación de droga, con un camión cisterna de origen boliviano que transportaba un cargamento de consideración

23 de mayo 2026 · 14:03hs
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El tanque del camión cisterna donde transportaban la cocaína.

El tanque del camión cisterna donde transportaban la cocaína.

Más de 100 kilos de cocaína fueron secuestrados en controles rutinarios realizados por Gendarmería Nacional en el kilómetro 1.466 de la ruta nacional 34, en Salta, y en Santiago del Estero. Allí, se descubrió que un camión cisterna y una camioneta transportaban decenas de kilos de droga y se investiga si venían hacia Rosario o si seguían hacia la Ciudad de Buenos Aires.

El primer procedimiento fue ejecutado por la sección “Control de Ruta 34”, dependiente del Escuadrón 54 “Aguaray”, de Gendarmería. Según la información brindada por las autoridades, durante una inspección de rutina, los gendarmes solicitaron el apoyo del perro cinotécnico “Barak”, adiestrado especialmente para la detección de drogas. Cuando el perro comenzó a recorrer los laterales de un enorme tanque cisterna, cambió su conducta y reaccionó de manera típica ante la presencia de estupefacientes, marcando un punto específico del rodado.

Ante la señal del perro, los uniformados procedieron a una requisa exhaustiva. Al abrir la tapa de carga de combustible en la parte superior del tanque, descubrieron que en el espacio interior pendían cuatro grandes bolsas de arpillera blanca que nada tenían que ver con el cargamento de combustible declarado en cartas de porte.

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camin

Inmediatamente, efectivos de Criminalística y Estudios Forenses realizaron el conteo de 107 paquetes compactos dentro de las bolsas, que sometidos a prueba de campo narcotest arrojaron positivo para cocaína, con un peso de 112,970 kilogramos.

Por disposición de la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, se procedió al secuestro del estupefaciente, del camión y la detención del conductor.

Control de Gendarmería en Santiago del Estero

En tanto, gendarmes de Santiago del Estero, con la ayuda de un escáner móvil, detectaron 20 paquetes de cocaína escondidos en los parantes traseros y medios de una Volkswagen Amarok que había partido desde Pichanal, en Salta.

Durante la inspección, efectivos del Escuadrón 59 visualizaron paquetes amorfos que, al ser peritados arrojaron, 13,890 kilos de cocaína.

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Los investigadores, atentos a que el decomiso se traslada por la ruta nacional 34 que atraviesa la provincia de Santa Fe y termina en la Ciudad de Buenos Aires, no descartan que al menos el primer envío, el del camión cisterna, tuviera por destino Rosario y algún territorio provincial.

Según distintos portales informativos, el secuestro en la frontera norte expone una realidad logística y económica que impacta de lleno en el Cordón Industrial y la región pampeana. Debido a la severa e histórica crisis energética que atraviesa Bolivia, el vecino país se vio obligado a modificar radicalmente su matriz de abastecimiento, importando masivamente nafta y gasoil. Al carecer de una red de ductos óptima, el transporte de este combustible se realiza a través de miles de kilómetros en camión, cruzando el territorio argentino de punta a punta, lo que fue aprovechado por las bandas locales de narcotraficantes.

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