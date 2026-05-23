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Qué es Gemelo Digital, la nueva política de Capital Humano que causó polémica: IA y uso de datos

El programa del gobierno recolecta datos de ciudadanos para "simular escenarios, anticipar impactos y optimizar decisiones". Los detractores de la medida

23 de mayo 2026 · 16:06hs
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El gobierno compartió un spot creado con inteligencia artificial explicando de qué trata Gemelo Digital.

El gobierno compartió un spot creado con inteligencia artificial explicando de qué trata Gemelo Digital.

Un nuevo sistema del Ministerio de Capital Humano de la Nación desató la polémica en redes sociales. Se trata de Gemelo Digital, una herramienta que utiliza la IA para recolectar datos de usuarios y "simular escenarios, anticipar impactos y optimizar decisiones" en política social. Tras el lanzamiento del programa, rápidamente se generaron cuestionamientos, sobre todo por el posible uso de datos de ciudadanos sin autorización previa.

La medida fue anunciada por el presidente Javier Milei, y luego compartida por Capital Humano y por Sandra Pettovello, cabeza de la cartera. “Argentina se adelanta al futuro porque el futuro no espera. Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social”, escribió el líder de La Libertad Avanza (LLA) en X.

“El ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: cambio de paradigma en la política social con el uso de inteligencia artificial”, sumó el presidente junto a un video ilustrativo que narraba los puntos claves de la nueva política.

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“El modelo permite comprender, predecir y optimizar decisiones para generar más oportunidades, más autonomía y más desarrollo humano. Pasar de la asistencia reactiva al Estado que anticipa”, se explica en el video compartido por el oficialismo.

>> Leer más: Actores piden regular el uso de la inteligencia artificial: "Nadie puede usar mi imagen sin mi permiso"

Qué es Gemelo Digital, la nueva política de Capital Humano

Un gemelo digital es una réplica virtual alimentada con datos para modelar comportamientos y prever escenarios. Según el oficialismo, busca anticipar y simular escenarios para diseñar políticas públicas.

En particular, se lo llama "gemelo" porque construye una réplica inteligente de un sistema real, capaz de simular escenarios, por ejemplo, en tránsito, consumo energético, o salud.

Detractores de Gemelo Digital

Un punto que llamó la atención y que fue especialmente señalado es que en el anuncio del gobierno no se aclara si el sistema replicará datos individuales de los argentinos ni qué software se empleará. En este sentido, en contra de la política se manifestaron figuras de la oposición y expertos en tecnología.

"Presenté un pedido de informes solicitando información que permita corroborar la transparencia, legalidad y garantía de protección de derechos. El futuro no puede convertirse en vigilancia sobre la ciudadanía”, escribió el diputado nacional Agustín Rossi. El exministro de Defensa sumó: "El futuro no puede convertirse en vigilancia sobre la ciudadanía. La soberanía, en cualquiera de sus formas, se defiende".

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Santiago Siri, experto en tecnología y fundador de The DemocracyOS Foundation, expresó, también a través de sus redes sociales: "Los argentinos tenemos derecho a saber qué hacen con nuestros datos. Y aquellos datos que fueron aportados para determinado fin, no pueden ser usados con otros objetivos".

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"El viejo truco de decir 'no usamos datos personales, sino que son metadatos anonimizados' como si eso fuera inocente. Pero los metadatos son la sombra digital de una persona: dónde estás, con quién hablás, cuándo te movés, qué consumís, qué trámites hacés, qué patrón repetís", sumó el especialista.

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