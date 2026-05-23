Plan de desendeudamiento provincial: más de 10 mil personas ya solicitaron ayuda

La mayor cantidad de anotados son empleados del sector público. Al programa también pueden sumarse trabajadores del sector privado, autónomos y jubilados

El Plan de Protección del Salario lanzado por el gobierno provincial, conocido comúnmente como plan de desendeudamiento , ya tiene 10.138 inscriptos en su primera semana de vigencia. Hasta el momento, la mayor cantidad proviene del sector público .

El plan se desarrolló para que empleados públicos y del sector privado, además de autónomos y jubilados, puedan refinanciar deudas por compromisos crediticios que compromentan sus salarios en hasta 60 cuotas . La iniciativa apunta a aliviar la carga financiera mediante la reestructuración de deudas y, en el caso de los empleados estatales, garantizar que las deducciones no superen el 25% de los ingresos. El plan contempla deudas contraídas hasta el 30 de abril .

Del total de inscriptos, especificaron desde el gobierno provincial, 8.062 corresponden al sector público : 6.888 empleados activos y 1.174 pasivos. En tanto, 2.076 solicitudes provinieron del sector privado , de las cuales 1.826 pertenecen a trabajadores en relación de dependencia y 250 a autónomos.

Respecto de quienes ya iniciaron el proceso, el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, explicó: "La reestructuración de las deudas se realizará durante mayo , mientras que las operatorias comenzarán a concretarse en junio”.

El esquema incorpora mecanismos de seguridad para evitar superposición de obligaciones, por lo que mientras el gobierno provincial otorga el nuevo financiamiento, se emitirá un libre deuda por parte de los acreedores originales. "De esa manera, se asegura que el financiamiento cumpla su función y brinda tranquilidad al trabajador, que queda liberado de las obligaciones previas”, indicó.

El funcionario también remarcó que a partir del financiamiento del plan, "la nueva cuota mensual puede llegar a reducirse hasta un 66% respecto de la que se venía pagando”.

Cómo anotarse al plan de desendeudamiento

Quienes quieran anotarse para acceder al plan de desendeudamieneto pueden adherirse a través del portal oficial del gobierno provincial. La inscripción permanecerá abierta durante tres meses.

Pasado ese período, explicó Olivares, desde el Poder Ejecutivo no descartan continuar con el programa "porque estamos brindando una posibilidad a muchas personas que no estaban acostumbradas a endeudarse y cuya situación económica reciente las llevó a esta instancia”.

Los empleados públicos y jubilados podrán iniciar el trámite de manera digital mediante este enlace utilizando su ID Ciudadana. Quienes aún no cuenten con esa herramienta, encontrarán en la misma plataforma un tutorial para gestionarla. Una vez completada la solicitud, los interesados serán contactados a través del correo electrónico declarado para continuar con el proceso. Para consultas o dudas, está habilitada la línea 0800-777-0801, de lunes a viernes, entre las 8 y las 18.

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Sobre las inscripciones, Olivares explicó: “El inicio del trámite se realiza de forma online, pero luego se coordina una instancia presencial, principalmente para evitar posibles estafas”. En ese sentido, detalló que “el proceso comienza con la ID Ciudadana, aunque la operación concluye con una validación presencial”.