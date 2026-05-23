El gobierno nacional celebró la salida de Argentina de la OMS luego de siete décadas

Tras el alejamiento del organismo mundial, en las últimas horas quedó firme la decisión del presidente Javier Milei para ganar “soberanía sanitaria”

Javier Milei presenta a Mario Lugones, el ministro de Salud al momento de la salida de Argentina de la OMS

Luego de más de un año de gestiones, la Organización Mundial de la Salud (OMS) oficializó la salida de Argentina del organismo, una noticia que fue celebrada por el gobierno nacional y particularmente por el ministro de Salud, Mario Lugones . “La salud de los argentinos se decide en nuestro país”, apuntó el funcionario a través de las redes sociales.

Argentina quedó formalmente afuera de la OMS tras la asamblea anual de Estados miembros que se desarrolló en Ginebra. El inicio de las gestiones para retirarse de este espacio fue en febrero de 2025 y se estiró hasta este viernes.

De todas formas, la organización internacional dejó la puerta abierta para seguir colaborando con el país en caso de que sea necesario. “Siempre dará la bienvenida a la plena cooperación de Argentina”, dijo la agencia sanitaria de las Naciones Unidas en un comunicado.

El país había ingresado a la Organización Mundial de la Salud en el año de la creación del organismo, en 1948. Durante más de 70 años, el país participó activamente en múltiples estrategias conjuntas de salud pública, prevención de enfermedades y campañas de vacunación a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El gobierno nacional celebró

El primero en anunciar la salida definitiva fue el canciller Pablo Quirno, que destacó: “Argentina posee la capacidad sanitaria, técnica y la decisión política para proteger la salud de su población”. Así planteó que el país “mantiene su disposición para cooperar internacionalmente sobre la base de criterios científicos y técnicos y con pleno respeto por la soberanía de los Estados”.

En esta misma línea, Mario Lugones, titular del Ministerio de Salud de Nación. “La salud de los argentinos se decide en nuestro país”, sostuvo el funcionario junto con críticas al organismo internacional.

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“La pandemia dejó una lección que no podemos ignorar: la cooperación no funciona cuando condiciona las decisiones de los Estados o impone recetas alejadas de la realidad de cada país”, sentenció el titular de la cartera sanitaria. En este sentido, recordó que las cuarentenas “las pagaron los chicos que perdieron clases, las familias que perdieron ingresos y los pacientes que no recibieron atención oportuna”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mariolugones_ar/status/2057897379634852311&partner=&hide_thread=false ARGENTINA RECUPERA SOBERANÍA SANITARIA



La salud de los argentinos se decide en nuestro país. Hoy la Asamblea Mundial de la Salud formalizó la salida de Argentina de la OMS. Una decisión anunciada hace más de un año y sostenida con convicción en todas las instancias que… https://t.co/f1FXF2WpV3 — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) May 22, 2026

Lugones, por otra parte, aseguró que Argentina “mantiene la articulación necesaria con la Organización Panamericana de la Salud para la adquisición de vacunas y medicamentos a través de los fondos Rotatorio y Estratégico”.

Sobre el final de su discurso, Lugones expuso que Argentina “no abandona la cooperación sanitaria internacional” y puso de ejemplo el reciente brote de hantavirus, sino que “establece en qué términos, con quién y para qué articula técnicamente” y “eso significa decidir con responsabilidad, cuidar los recursos, fortalecer la vigilancia sanitaria y defender una idea concreta: los argentinos primero”.