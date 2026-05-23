La Capital | Información General | Argentina

El gobierno nacional celebró la salida de Argentina de la OMS luego de siete décadas

Tras el alejamiento del organismo mundial, en las últimas horas quedó firme la decisión del presidente Javier Milei para ganar “soberanía sanitaria”

23 de mayo 2026 · 15:46hs
Google Seguir a La Capital en Google
Javier Milei presenta a Mario Lugones

Javier Milei presenta a Mario Lugones, el ministro de Salud al momento de la salida de Argentina de la OMS

Luego de más de un año de gestiones, la Organización Mundial de la Salud (OMS) oficializó la salida de Argentina del organismo, una noticia que fue celebrada por el gobierno nacional y particularmente por el ministro de Salud, Mario Lugones. “La salud de los argentinos se decide en nuestro país”, apuntó el funcionario a través de las redes sociales.

Argentina quedó formalmente afuera de la OMS tras la asamblea anual de Estados miembros que se desarrolló en Ginebra. El inicio de las gestiones para retirarse de este espacio fue en febrero de 2025 y se estiró hasta este viernes.

De todas formas, la organización internacional dejó la puerta abierta para seguir colaborando con el país en caso de que sea necesario. “Siempre dará la bienvenida a la plena cooperación de Argentina”, dijo la agencia sanitaria de las Naciones Unidas en un comunicado.

>> Leer más: Argentina oficializó su salida de la OMS: duras críticas de profesionales de la salud

El país había ingresado a la Organización Mundial de la Salud en el año de la creación del organismo, en 1948. Durante más de 70 años, el país participó activamente en múltiples estrategias conjuntas de salud pública, prevención de enfermedades y campañas de vacunación a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El gobierno nacional celebró

El primero en anunciar la salida definitiva fue el canciller Pablo Quirno, que destacó: “Argentina posee la capacidad sanitaria, técnica y la decisión política para proteger la salud de su población”. Así planteó que el país “mantiene su disposición para cooperar internacionalmente sobre la base de criterios científicos y técnicos y con pleno respeto por la soberanía de los Estados”.

En esta misma línea, Mario Lugones, titular del Ministerio de Salud de Nación. “La salud de los argentinos se decide en nuestro país”, sostuvo el funcionario junto con críticas al organismo internacional.

>> Leer más: La OMS teme por la magnitud y rapidez de la propagación del ébola: 134 muertes en Congo

La pandemia dejó una lección que no podemos ignorar: la cooperación no funciona cuando condiciona las decisiones de los Estados o impone recetas alejadas de la realidad de cada país”, sentenció el titular de la cartera sanitaria. En este sentido, recordó que las cuarentenas “las pagaron los chicos que perdieron clases, las familias que perdieron ingresos y los pacientes que no recibieron atención oportuna”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mariolugones_ar/status/2057897379634852311&partner=&hide_thread=false

Lugones, por otra parte, aseguró que Argentina “mantiene la articulación necesaria con la Organización Panamericana de la Salud para la adquisición de vacunas y medicamentos a través de los fondos Rotatorio y Estratégico”.

Sobre el final de su discurso, Lugones expuso que Argentina “no abandona la cooperación sanitaria internacional” y puso de ejemplo el reciente brote de hantavirus, sino que “establece en qué términos, con quién y para qué articula técnicamente” y “eso significa decidir con responsabilidad, cuidar los recursos, fortalecer la vigilancia sanitaria y defender una idea concreta: los argentinos primero”.

Noticias relacionadas
Se lanzó una nueva herramienta que usa la inteligencia artificial para simplificar y agilizar la planificación de viajes por Latinoamérica.

Turismo inteligente: Argentina lanza el primer planificador de viajes con IA de Latinoamérica

El presidente Javier Milei, junto a su hermana Karina, visitaron al Papa León XIV en junio de 2025.

Crecen las versiones sobre la visita del Papa León XIV a la Argentina

Central jugará el miércoles 27 en Ecuador y cuatro días después lo hará por Copa Argentina.

Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

Argentina mejoró el acceso al nivel inicial, aunque persisten fuertes brechas entre los chicos

Sólo 4 de cada 10 chicos de tres años de sectores vulnerables van al jardín de infantes

Ver comentarios

Las más leídas

Libertadores: Central pelea con el actual campeón de América por lograr una ventaja crucial

Libertadores: Central pelea con el actual campeón de América por lograr una ventaja crucial

Pavimentó un tramo de ruta nacional en Funes, pero le piden que la vuelva a romper

Pavimentó un tramo de ruta nacional en Funes, pero le piden que la vuelva a romper

La Justicia busca a una niña rosarina en Estados Unidos: no saben cómo salió del país

La Justicia busca a una niña rosarina en Estados Unidos: no saben cómo salió del país

Libertadores: Central tendrá un cambio obligado para el choque clave en la altura de Quito

Libertadores: Central tendrá un cambio obligado para el choque clave en la altura de Quito

Lo último

Primera C: Central Córdoba y Leones FC se alzaron con sendas victorias de locales

Primera C: Central Córdoba y Leones FC se alzaron con sendas victorias de locales

El oficialismo se entusiasma con la visita de León XIV para oxigenar la gestión

El oficialismo se entusiasma con la visita de León XIV para oxigenar la gestión

Cuidacoches: evalúan dos modelos para armar como alternativas a la actividad de calle

Cuidacoches: evalúan dos modelos para armar como alternativas a la actividad de calle

Cuidacoches: evalúan dos modelos para armar como alternativas a la actividad de calle

El oficialismo insiste con la aprobación de la ley, pero proyecta una salida similar a lo que ocurrió con el proyecto de tracción a sangre
Cuidacoches: evalúan dos modelos para armar como alternativas a la actividad de calle
Natalidad, en caída: en los últimos 6 años hubo 30% menos nacimientos en Santa Fe
La Ciudad

Natalidad, en caída: en los últimos 6 años hubo 30% menos nacimientos en Santa Fe

Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña
Policiales

Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña

El Partido Socialista presentará candidatura presidencial propia en 2027

Por Javier Felcaro
Política

El Partido Socialista presentará candidatura presidencial propia en 2027

Plan de desendeudamiento provincial: más de 10 mil personas ya solicitaron ayuda
economia

Plan de desendeudamiento provincial: más de 10 mil personas ya solicitaron ayuda

El oficialismo se entusiasma con la visita de León XIV para oxigenar la gestión
Política

El oficialismo se entusiasma con la visita de León XIV para oxigenar la gestión

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Libertadores: Central pelea con el actual campeón de América por lograr una ventaja crucial

Libertadores: Central pelea con el actual campeón de América por lograr una ventaja crucial

Pavimentó un tramo de ruta nacional en Funes, pero le piden que la vuelva a romper

Pavimentó un tramo de ruta nacional en Funes, pero le piden que la vuelva a romper

La Justicia busca a una niña rosarina en Estados Unidos: no saben cómo salió del país

La Justicia busca a una niña rosarina en Estados Unidos: no saben cómo salió del país

Libertadores: Central tendrá un cambio obligado para el choque clave en la altura de Quito

Libertadores: Central tendrá un cambio obligado para el choque clave en la altura de Quito

Remanso Valerio: avanza la relocalización de las familias del barrio que va transformando su fisonomía

Remanso Valerio: avanza la relocalización de las familias del barrio que va transformando su fisonomía

Ovación
Otra gran actuación de Franco Colapinto, el único Alpine en el top ten de Canadá
Ovación

Otra gran actuación de Franco Colapinto, el único Alpine en el top ten de Canadá

Otra gran actuación de Franco Colapinto, el único Alpine en el top ten de Canadá

Otra gran actuación de Franco Colapinto, el único Alpine en el top ten de Canadá

Libertadores: Central lidiará con la altura en una de las canchas más amigables de Quito

Libertadores: Central lidiará con la altura en una de las canchas más "amigables" de Quito

Franco Colapinto hizo una gran sprint en Canadá y arañó los puntos

Franco Colapinto hizo una gran sprint en Canadá y arañó los puntos

Policiales
Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña
Policiales

Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña

Gendarmería secuestró más de 100 kilos de cocaína en el norte: investigan si venían a Rosario

Gendarmería secuestró más de 100 kilos de cocaína en el norte: investigan si venían a Rosario

Villa Amelia: descubren un posible femicidio tras el incendio de una casa

Villa Amelia: descubren un posible femicidio tras el incendio de una casa

La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

La Ciudad
Cuidacoches: evalúan dos modelos para armar como alternativas a la actividad de calle
La Ciudad

Cuidacoches: evalúan dos modelos para armar como alternativas a la actividad de calle

Natalidad, en caída: en los últimos 6 años hubo 30% menos nacimientos en Santa Fe

Natalidad, en caída: en los últimos 6 años hubo 30% menos nacimientos en Santa Fe

La Fundación Ciencias Médicas de Rosario fue distinguida por obras en el Centenario

La Fundación Ciencias Médicas de Rosario fue distinguida por obras en el Centenario

Recompensas: ya se pagaron más de 100 millones de pesos y se evalúa un plan de desarme

Recompensas: ya se pagaron más de 100 millones de pesos y se evalúa un plan de desarme

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato
Policiales

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato

Charly García filmó en el hotel del City Center para la nueva campaña de Quilmes

Charly García filmó en el hotel del City Center para la nueva campaña de Quilmes

Prohíben la venta de una reconocida marca de Santa Fe en Córdoba por incumplir una normativa alimentaria
informacion general

Prohíben la venta de una reconocida marca de Santa Fe en Córdoba por incumplir una normativa alimentaria

Fin de semana largo frío, con temperaturas mínimas que seguirán bajas
la ciudad

Fin de semana largo frío, con temperaturas mínimas que seguirán bajas

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Comenzó el juicio por el homicidio de un jugador de fútbol en zona sur
Policiales

Comenzó el juicio por el homicidio de un jugador de fútbol en zona sur

Angelini desembarca en el gabinete de Pullaro y en la discusión de Rosario
Política

Angelini desembarca en el gabinete de Pullaro y en la "discusión" de Rosario

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa
La Ciudad

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Crecen las versiones sobre la visita del Papa León XIV a la Argentina
Política

Crecen las versiones sobre la visita del Papa León XIV a la Argentina

Encontraron una réplica de arma en una escuela de la zona sur de Rosario
Policiales

Encontraron una réplica de arma en una escuela de la zona sur de Rosario

Lanzan una campaña solidaria para donar leche a niños con cáncer: cómo colaborar
La Ciudad

Lanzan una campaña solidaria para donar leche a niños con cáncer: cómo colaborar

El Concejo Municipal de Rosario aprobó un pedido de informes por la renovación de la costa
La Ciudad

El Concejo Municipal de Rosario aprobó un pedido de informes por la renovación de la costa

Lobo a salvo: rescataron a un perro desnutrido y atado gracias a videos virales
La Ciudad

Lobo a salvo: rescataron a un perro desnutrido y atado gracias a videos virales

Puerto Joven en modo Mundial: habrá una jornada de intercambio de figuritas, juegos y ferias

Puerto Joven en modo Mundial: habrá una jornada de intercambio de figuritas, juegos y ferias

Los tips del Ayurveda para esquivar las pestes que trae el frío

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Los tips del Ayurveda para esquivar las "pestes" que trae el frío

Condenaron a una mujer a 19 años de cárcel por el feroz asesinato de su tía en Santa Fe
POLICIALES

Condenaron a una mujer a 19 años de cárcel por el feroz asesinato de su tía en Santa Fe

Picada mortal en zona sur: conceden salidas transitorias a uno de los condenados
LA CIUDAD

Picada mortal en zona sur: conceden salidas transitorias a uno de los condenados

Buscan terminar con el ruido de los grupos electrógenos en los food trucks de Rosario
La Ciudad

Buscan terminar con el ruido de los grupos electrógenos en los food trucks de Rosario

Destrozaron la puerta de un banco en la zona más comercial de Echesortu
POLICIALES

Destrozaron la puerta de un banco en la zona más comercial de Echesortu

Santa Fe despreció la baja de las retenciones: Es apenas un parche
Economía

Santa Fe despreció la baja de las retenciones: "Es apenas un parche"