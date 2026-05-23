Franco Colapinto hizo una gran sprint en Canadá y arañó los puntos

Franco Colapinto corrió la tercera carrera sprint del año, en el callejero Gilles Villenueve, donde a las 17 será la clasificación del GP de Canadá. El argentino partió 13° y llegó 9°, con una brillante largada y mejores superaciones. Quedó a menos de 2 segundos de conseguir un punto.
El sprint del GP de Canadá
Ganó Russell, escoltado por Lando Norris y Kimi Antonelli en el podio. Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Max Verstappen y Arvid Lindblad completaron los 8 primeros que sumaron. Colapinto quedó a la puerta, a solo 1,9s, corriendo con neumáticos usados en la qualy del viernes, a diferencia del piloto de Racing Bulls que lo hizo con gomas duras nuevas. Pierre Gasly finalizó 20°.
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Antonelli volvió a pasarse en la primera curva en la última curva cuando pasaba a Norris, al entrar a la última vuelta. Hamilton perdió con Piastri y Leclerc. Colapinto, a 2s
Gasly paró en boxes en la vuelta 20 y sancionaron a Hulkenberg con 10s por cortar dos veces el acceso a la recta. Colapinto, siempre a 3s.
Gasly superó a Hulkenberg y es 15°. Lindblad parece empezar a andar mejor con las duras y controla a Colapinto en torno a los 3s.
En el giro 13, Colapinto está a 3s de Lindblad y se le escapó a casi 4s de Sainz.
Sobre el giro 11, Colapinto se le escapó a más de un segundo a Sainz y sigue a 4s de Lindblad. Hadjar volvió con dos vueltas menos.
Sainz se pasó en la horquilla y en la recta final Colapinto aprovechó y lo superó en la vuelta 7. El argentino es 9°. Gasly es 16°.
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Dura pelea de Russell y Antonelli. El inglés lo sacó a su compañero cuando hacía su segundo intento en la vuelta 6 y Norris superó al líder. Colapinto se le pegó a Sainz y quedó 10° porque se quedó Hadjar por el motor.
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Gran largada de Colapinto, que superó a Bortoletto en los primeros metros y se deshizo de Hulkenberg en el ingreso de la 8. De 13° a 11°. Adelante, solo Hamilton avanzó un lugar desplazando a Piastri.
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La previa de la largada
Pierre Gasly finalmente largó desde los boxes porque se rompió el régimen de parque cerrado en la noche del viernes, para tocarles cosas a su Alpine y prepararlo sobre todo para la clasificación.
Además, Oliver Bearman, Alex Albon y Valtteri Bottas también largan desde boxes. El local canadiense estuvo en la recta principal hasta último momento y no solucionaron un problema en la suspensión del Aston Martin. No largó.
Los dos Cadillac, de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, fueron los únicos que partieron con gomas de clasificación. El resto, con medias, menos Arvid Lindblad con duras..
>>Leer más: Franco Colapinto no terminó el viernes como en Miami, pero fue mejor que su compañero Pierre Gasly
Así largaron el sprint de Canadá
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