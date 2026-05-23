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Franco Colapinto hizo una gran sprint en Canadá y arañó los puntos

Gran largada de Franco Colapinto y muy buena carrera superando autos para llegar noveno, a menos de 2 segundos del octavo. Ganó George Russell.

23 de mayo 2026 · 12:58hs
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El Alpine de Franco Colapinto

El Alpine de Franco Colapinto, que hizo un mejor viernes en Canadá que Pierre Gasly en la clasificación sprint.

Franco Colapinto corrió la tercera carrera sprint del año, en el callejero Gilles Villenueve, donde a las 17 será la clasificación del GP de Canadá. El argentino partió 13° y llegó 9°, con una brillante largada y mejores superaciones. Quedó a menos de 2 segundos de conseguir un punto.

El sprint del GP de Canadá

Ganó Russell, escoltado por Lando Norris y Kimi Antonelli en el podio. Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Max Verstappen y Arvid Lindblad completaron los 8 primeros que sumaron. Colapinto quedó a la puerta, a solo 1,9s, corriendo con neumáticos usados en la qualy del viernes, a diferencia del piloto de Racing Bulls que lo hizo con gomas duras nuevas. Pierre Gasly finalizó 20°.

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Antonelli volvió a pasarse en la primera curva en la última curva cuando pasaba a Norris, al entrar a la última vuelta. Hamilton perdió con Piastri y Leclerc. Colapinto, a 2s

Gasly paró en boxes en la vuelta 20 y sancionaron a Hulkenberg con 10s por cortar dos veces el acceso a la recta. Colapinto, siempre a 3s.

Gasly superó a Hulkenberg y es 15°. Lindblad parece empezar a andar mejor con las duras y controla a Colapinto en torno a los 3s.

En el giro 13, Colapinto está a 3s de Lindblad y se le escapó a casi 4s de Sainz.

Sobre el giro 11, Colapinto se le escapó a más de un segundo a Sainz y sigue a 4s de Lindblad. Hadjar volvió con dos vueltas menos.

Sainz se pasó en la horquilla y en la recta final Colapinto aprovechó y lo superó en la vuelta 7. El argentino es 9°. Gasly es 16°.

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Dura pelea de Russell y Antonelli. El inglés lo sacó a su compañero cuando hacía su segundo intento en la vuelta 6 y Norris superó al líder. Colapinto se le pegó a Sainz y quedó 10° porque se quedó Hadjar por el motor.

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Gran largada de Colapinto, que superó a Bortoletto en los primeros metros y se deshizo de Hulkenberg en el ingreso de la 8. De 13° a 11°. Adelante, solo Hamilton avanzó un lugar desplazando a Piastri.

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La previa de la largada

Pierre Gasly finalmente largó desde los boxes porque se rompió el régimen de parque cerrado en la noche del viernes, para tocarles cosas a su Alpine y prepararlo sobre todo para la clasificación.

Además, Oliver Bearman, Alex Albon y Valtteri Bottas también largan desde boxes. El local canadiense estuvo en la recta principal hasta último momento y no solucionaron un problema en la suspensión del Aston Martin. No largó.

Los dos Cadillac, de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, fueron los únicos que partieron con gomas de clasificación. El resto, con medias, menos Arvid Lindblad con duras..

>>Leer más: Franco Colapinto no terminó el viernes como en Miami, pero fue mejor que su compañero Pierre Gasly

Así largaron el sprint de Canadá

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