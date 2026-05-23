Franco Colapinto hizo una gran sprint en Canadá y arañó los puntos

Gran largada de Franco Colapinto y muy buena carrera superando autos para llegar noveno, a menos de 2 segundos del octavo. Ganó George Russell.

El Alpine de Franco Colapinto, que hizo un mejor viernes en Canadá que Pierre Gasly en la clasificación sprint.

Franco Colapinto corrió la tercera carrera sprint del año, en el callejero Gilles Villenueve, donde a las 17 será la clasificación del GP de Canadá . El argentino partió 13° y llegó 9°, con una brillante largada y mejores superaciones. Quedó a menos de 2 segundos de conseguir un punto.

Ganó Russell, escoltado por Lando Norris y Kimi Antonelli en el podio. Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Max Verstappen y Arvid Lindblad completaron los 8 primeros que sumaron. Colapinto quedó a la puerta, a solo 1,9s, corriendo con neumáticos usados en la qualy del viernes, a diferencia del piloto de Racing Bulls que lo hizo con gomas duras nuevas. Pierre Gasly finalizó 20°.

"FUE UNA BUENA CARRERA. CASI UN PUNTO, ME DA UN POQUITO DE BRONCA". Franco Colapinto se lamentó no haber sumado un punto pero se mostró conforme con el rendimiento de su Alpine. #CanadianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/OXVZiX1PGl

Antonelli volvió a pasarse en la primera curva en la última curva cuando pasaba a Norris, al entrar a la última vuelta. Hamilton perdió con Piastri y Leclerc. Colapinto, a 2s

Gasly paró en boxes en la vuelta 20 y sancionaron a Hulkenberg con 10s por cortar dos veces el acceso a la recta. Colapinto, siempre a 3s.

Gasly superó a Hulkenberg y es 15°. Lindblad parece empezar a andar mejor con las duras y controla a Colapinto en torno a los 3s.

En el giro 13, Colapinto está a 3s de Lindblad y se le escapó a casi 4s de Sainz.

Sobre el giro 11, Colapinto se le escapó a más de un segundo a Sainz y sigue a 4s de Lindblad. Hadjar volvió con dos vueltas menos.

Sainz se pasó en la horquilla y en la recta final Colapinto aprovechó y lo superó en la vuelta 7. El argentino es 9°. Gasly es 16°.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2058222448722469342&partner=&hide_thread=false ANTONELLI VS. RUSSELL VOL. 2: ¡DESPUÉS DEL TOQUE EL ITALIANO PIDIÓ PENALIZACIÓN PARA SU COMPAÑERO DE MERCEDES!



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Dura pelea de Russell y Antonelli. El inglés lo sacó a su compañero cuando hacía su segundo intento en la vuelta 6 y Norris superó al líder. Colapinto se le pegó a Sainz y quedó 10° porque se quedó Hadjar por el motor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2058218697798414380&partner=&hide_thread=false ¡CUIDADO, NICO! Hulkenberg bloqueó mientras peleaba con Colapinto por la posición y pasó de largo en la Sprint del #CanadianGP.



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Gran largada de Colapinto, que superó a Bortoletto en los primeros metros y se deshizo de Hulkenberg en el ingreso de la 8. De 13° a 11°. Adelante, solo Hamilton avanzó un lugar desplazando a Piastri.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2058218907832369533&partner=&hide_thread=false Mercedes hold the advantage, and Hamilton makes his way through on Piastri!



Here's how the start of the Sprint unfolded! #F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/JKGYmsj4Qb — Formula 1 (@F1) May 23, 2026

La previa de la largada

Pierre Gasly finalmente largó desde los boxes porque se rompió el régimen de parque cerrado en la noche del viernes, para tocarles cosas a su Alpine y prepararlo sobre todo para la clasificación.

Además, Oliver Bearman, Alex Albon y Valtteri Bottas también largan desde boxes. El local canadiense estuvo en la recta principal hasta último momento y no solucionaron un problema en la suspensión del Aston Martin. No largó.

Los dos Cadillac, de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, fueron los únicos que partieron con gomas de clasificación. El resto, con medias, menos Arvid Lindblad con duras..

>>Leer más: Franco Colapinto no terminó el viernes como en Miami, pero fue mejor que su compañero Pierre Gasly

Así largaron el sprint de Canadá