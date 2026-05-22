Picada mortal en zona sur: conceden salidas transitorias a uno de los condenados

El fallo alcanza a Pablo Mancini, quien había solicitado ese beneficio tras cumplir casi cinco años en prisión. Las salidas serán graduales

Uno de los tantos homenajes realizados a David Pizorno y su hijo, Valentino, quienes murieron en avenida del Rosario y Ayacucho cuando fueron embestidos por un auto que iba corriendo picada

El fallo alcanzó a Pablo Mancini, uno de los conductores que corría una picada por avenida Del Rosario cuando se produjo el impacto contra el auto en el que iban las víctimas.

Si bien el vehículo que conducía Mancini no fue el que golpeó de lleno contra las víctimas, al cabo de juicio se determinó que, al correr en esa carrera ilegal, había sido partícipe secundario de un doble homicidio simple con dolo eventual y lesiones gravísimas, en este caso en perjuicio de Cintia Díaz, mamá de Valentino y esposa de David.

Mancini fue condenado en juicio de primera instancia a 12 años de cárcel, pero la Cámara de Apelaciones, a pedido de la defensa, revisó ese fallo y le redujo la pena a 8 años. No sucedió lo mismo con el conductor del auto que impactó de lleno contra el de la familia Pizorno, Germán Schoeller, quien sí quedó condenado a 12 años como autor material del doble homicidio con dolo eventual.

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En base a la cantidad de años que llevaba privado de la libertad, ahora, y a pedido de su defensa, la jueza Marcela Canavesio le concedió a Mancini salidas transitorias que comenzará a cumplirlas en forma gradual. La audiencia de ejecución de la pena de ayer se realizó mediante la plataforma Zoom.

Según la resolución de la jueza Canavesio, Mancini accederá en principio a tres salidas mensuales de dos horas de duración y con acompañamiento de personal penitenciario. Las siguientes dos serán de igual frecuencia y seis horas de duración. El cronograma seguirá con dos salidas de frecuencia quincenal e igual duración, y las próximas hasta nueva evaluación se extenderá la duración a 12 horas.

Todos los tramos dispuestos en sus diversas modalidades quedarán habilitados de no presentarse irregularidades en el anterior.

Qué dice Cintia, la única sobreviviente del choque

En declaraciones a LT8, Cintia Díaz señaló este viernes que el fallo sobre las salidas transitorias le había “caído muy mal. Nadie quiere que el asesino de tu marido y tu hijo salga en libertad, pero esto era algo que estaba previsto desde hace un año. Mi abogado me había anticipado que Mancini estaba en condiciones de solicitar salidas transitorias”.

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“A Mancini lo noto siempre igual, soberbio, sin nada de arrepentimiento. Lamentablemente, la ley lo ampara. La ley ampara a un asesino y no a las víctimas”, agregó Díaz.

Cintia recordó que aquella madrugada “Ellos (por Mancini y Schoeller, corriendo una picada) tenían semáforo intermitente en rojo y nosotros teníamos intermitente en amarillo. Nosotros íbamos a 40 y ellos iban a 140 KM/h. Mantuvieron esa velocidad durante varias cuadras. Fue un milagro que yo me haya salvado. Mancini no nos impactó por media milésima de segundo”.

La vida después de una tragedia

“Mancini podrá solicitar el año próximo la libertad condicional. En otro momento, esto hubiese quedado como una falta de tránsito porque iban con exceso de velocidad y quizás, como no tenían antecedentes penales, no hubiesen estado detenido”, agregó Díaz.

Al ser consultada sobre cómo sobrelleva todo este proceso que ahora vuelve a ser noticia con la situación de Mancini, Cintya subrayó: “Estoy muy acompañada por mi familia y seres queridos. Siempre estuvieron presentes. Eso me ayudó un montón. Tengo un bebé de dos años y eso también me fortalece más y me da esperanzas y fuerzas ante todo. Estoy en contacto con las chicas de Compromiso Vial. Participé de reuniones y desde el primer momento estuvieron a disposición. Me acompañaron a las audiencias del juicio y me dieron consejos muy útiles”.