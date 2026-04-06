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Elecciones en la UNR: votan representantes para la conducción de los centros de estudiantes

Los comicios se desarrollan hasta el próximo miércoles. También se definirán quiénes integrarán los consejos directivos de cada una de las facultades

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

6 de abril 2026 · 14:57hs
Elecciones en la UNR: votan representantes para la conducción de los centros de estudiantes

Elecciones en la UNR: votan representantes para la conducción de los centros de estudiantes

Elecciones en la UNR: votan representantes para la conducción de los centros de estudiantes

En medio de un fuerte debate sobre el financiamiento universitario, los estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) comenzaron a votar este lunes para elegir la conducción de sus centros de estudiantes y representantes para los concejos directivos de cada una de las facultades.

Las elecciones se desarrollarán hasta el próximo miércoles en doce facultades de la UNR. La número 13, la de Ciencias del Movimiento Humano, recientemente creada, aún no participa de los comicios.

En el resto, se elegirá la conducción de los centros de estudiantes y los representantes de los alumnos en los consejos directivos de cada unidad académica. Por quinto año consecutivo se votará mediante el sistema de boleta única en todas las facultades.

Están habilitados a votar representantes para los centros de estudiantes todos los alumnos que hayan aprobado una materia en los dos últimos años académicos. En tanto para votar consejeros se deben haber aprobado dos materias en el año académico anterior.

Más allá de las realidades de cada casa de estudio, las elecciones de este año estarán marcadas por un tema que atraviesa la realidad de las universidades públicas: la crítica situación presupuestaria, los bajos salarios de los profesores, quienes lanzaron medidas de fuerza progresivas desde el comienzo del año, y el incumplimiento de la ley de financiamiento para la educación superior.

Las últimas elecciones dejaron la mitad de los centros de estudiantes bajo el dominio del oficialismo (nucleado en el Frente Reformismo en Acción), lo que le permitió ocupar la presidencia de la Federación Universitaria de Rosario. El resto se dividió entre los movimientos de izquierda, el socialismo y el peronismo.

La otra novedad que traen las elecciones estudiantiles de este año es el crecimiento de las listas de Universitarios por la Libertad, alineadas con el partido de La Libertad Avanza, que presentaron listas en cuatro facultades: Ciencias Económicas, Derecho, Ciencias Exactas y Ciencia Política y Relaciones Internacionales. El año pasado sólo habían presentado lista en Derecho, sin lograr obtener representantes en el consejo.

Unas elecciones particulares

Si bien originalmente la elección estaba prevista para los últimos días de marzo, las fechas se corrieron una semana por los paros docentes y el gremio que agrupa a los trabajadores de la UNR (Apur) decidió suspender la medida de fuerza prevista para el miércoles próximo para garantizar la votación en las facultades.

Para el presidente de la Federación Universitaria de Rosario, y militante de Franja Morada, Alejo Rossi, la de este año es "sin dudas, una elección particular, permeada por el contexto general de debate por la defensa la universidad pública", señala.

Si bien destaca que siempre es importante que los estudiantes puedan elegir a sus representantes, "en este contexto, la votación tiene un rol fundamental para las agrupaciones estudiantiles".

elecciones unr

Por eso una de las expectativas está puesta en los porcentajes de participación, que tradicionalmente rondan entre el 60 y el 65 % del alumnado. Desde todas las listas, destaca, se hizo mucho esfuerzo para llamar a la participación de los estudiantes en los comicios.

Para Enzo Balbuena, secretario general de la FUR y referente del Alde, "estas elecciones están cruzadas por la defensa de la educación pública y el conflicto universitario". En este sentido, evalúa, muy importante la performance "de las agrupaciones que vienen trabajando por la defensa de la educación pública en un momento donde el discurso del gobierno nacional empieza a perder credibilidad".

Facultad por facultad

Las últimas elecciones, dejaron la mitad de los centros de estudiantes en manos del oficialismo, en un frente formado por Franja Morada y listas independientes. La izquierda se posicionó como la segunda fuerza estudiantil.

>>Leer más: Elecciones en la UNR: el oficialismo ganó la mitad de los centros de estudiantes

El mapa de las distintas fuerzas universitarias quedó compuesto de la siguiente forma:

En la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la Franja Morada logró retener la conducción del centro de estudiantes y ganó también el consejo directivo obteniendo 4 de los seis consejeros.

En la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, el Alde mantuvo el centro de estudiantes y consiguió 4 consejeros directivos, mientras que la agrupación Dominó obtuvo 3 consejeros y Franja Morada ubicó un consejero.

En la Facultad de Derecho, la agrupación 1983, del Frente Reformismo en Acción, ratificó la conducción del centro de estudiantes, con cerca del 50 por ciento de los votos, y ganando la elección de consejo directivo obteniendo 4 consejeros.

En la Facultad de Ciencias Agrarias la Agrupación Estudiantes Independientes, del Frente Reformismo en Acción, mantuvo con contundencia el Centro de Estudiantes y ganó 7 de los 8 consejeros directivos en juego.

En la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, la agrupación socialista 9 de Julio consolidó la conducción del centro de estudiantes y obtuvo 6 consejeros directivos, mientras que Franja Morada se quedó con los dos restantes.

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En la Facultad de Ciencias Económicas, la agrupación GPS ganó el centro de estudiantes y obtuvo cinco consejeros, mientras que Franja Morada se quedó con tres.

En Ciencias Exactas, Ingeniería, y Agrimensura ganó la agrupación 15 de junio, sostuvo el centro de estudiantes y 4 consejeros directivos.

En Ciencias Médicas el ALDE retuvo el centro de estudiantes y cinco consejeros directivos.

El Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología fue nuevamente para Pulsión, del Frente Reformismo en Acción, que además se hizo de tres consejeros directivos, mientras que el Alde se quedó con tres.

En la Facultad de Odontología, el Centro de Estudiantes fue retenido por GIO, del Frente Reformismo en Acción, agrupación que además ganó los 8 lugares al consejo directivo que estaban en juego.

En el caso de la Facultad de Ciencias Veterinarias, la agrupación peronista Unidad Veterinarias confirmó la conducción del centro de estudiantes y obtuvo cinco consejeros.

En la Facultad de Humanidades y Artes el Pampillon retuvo la conducción del centro de estudiantes y obtuo dos consejeros.

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