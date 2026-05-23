Charly García filmó en el hotel del City Center Rosario para la nueva campaña de Quilmes

Charly García filmó en el hotel del City Center Rosario para la nueva campaña de Quilmes

La Capital | La Ciudad | Charly García

El Hotel Pullman, del complejo City Center Rosario, fue elegido como locación para la campaña "CoRazones para Creer" de Quilmes, protagonizada por Charly García, Manu Ginóbili y Cecilia Carranza Saroli entre otras figuras

23 de mayo 2026 · 08:52hs

Rosario volvió a ocupar un lugar central en el imaginario del fútbol argentino. Esta vez no fue por una conquista deportiva sino por una producción publicitaria: la cervecera Quilmes eligió la ciudad como una de las locaciones para filmar su nueva campaña, "CoRazones para Creer", un comercial que recorre figuras históricas del deporte y la cultura nacional con la mirada puesta en el próximo Mundial.

La apuesta de la campaña es emocional antes que estadística. La pregunta que articula el spot es directa: ¿pueden los argentinos ganar dos Copas del Mundo consecutivas? La marca no responde con datos sino con nombres. Charly García, Manu Ginóbili, Ángel Di María y Cecilia Carranza Saroli encabezan un elenco que apela a la convicción como rasgo de identidad nacional. El hilo conductor es la idea de que, para los argentinos, los límites del sueño no los fija la lógica.

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La elección de Rosario no fue casual. La ciudad es símbolo directo de la última conquista mundialista y cuna de varios de sus protagonistas más reconocidos, entre ellos Di María, pieza clave en la final disputada en Qatar 2022. Esa carga simbólica hizo de Rosario un escenario inevitable para una campaña que busca anclar su mensaje en la historia reciente del seleccionado nacional.

Embed - Corazones para creer - Quilmes

Charly García y la piscina del Pullman

Dentro de las locaciones rosarinas, el Hotel Pullman Rosario, ubicado en el complejo City Center en Bv. Oroño y Av. Circunvalación, fue seleccionado para una de las escenas centrales del comercial. Allí, Charly García aparece disfrutando de las instalaciones y la piscina del hotel, donde sorprende a dos jóvenes con su mítico oído absoluto: identifica cualquier nota musical con una naturalidad que, en el contexto del spot, funciona como metáfora del talento innato argentino.

La escena concentra varios de los elementos que la campaña busca transmitir: emoción, identidad y una cierta idea de grandeza cotidiana. El entorno elegido, un hotel de nivel internacional emplazado en Rosario, refuerza ese mensaje al combinar hospitalidad local con estándares de alcance nacional. La producción logra que el lugar no sea un telón de fondo sino parte del relato.

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Rosario como escenario de producciones nacionales

La participación del Pullman en el comercial de Quilmes se inscribe en una tendencia más amplia: la ciudad como locación para producciones audiovisuales de escala nacional. El patrimonio arquitectónico, la infraestructura hotelera y la vinculación emocional con el fútbol argentino convierten a Rosario en una plaza atractiva para este tipo de proyectos.

Desde la conquista en Qatar, la ciudad intensificó su presencia en el imaginario popular argentino. Di María, nacido en el barrio de Fisherton, y otros futbolistas formados en clubes rosarinos consolidaron ese vínculo. La campaña de Quilmes capitaliza esa asociación y la lleva al terreno de la publicidad masiva, con distribución nacional y una producción que incluye figuras de distintas generaciones y disciplinas.

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El spot ya circula en medios y plataformas digitales, y la escena filmada en el Pullman Rosario es una de las que mayor repercusión generó entre los usuarios, en parte por la presencia de Charly García y por el tono íntimo que logra la producción dentro del espacio hotelero. La campaña completa puede verse en los canales oficiales de la marca.

Charly García City Center Rosario Quilmes Hotel Pullman Manu Ginóbili

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