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Encontraron una réplica de arma en una escuela de la zona sur de Rosario

Un alumno llevó un arma falsa, que fue secuestrada por la policía luego de la activación del protocolo. La madre de otro estudiante fue la que denunció el hecho

22 de mayo 2026 · 13:18hs
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La Policía trabaja en la escuela Juramento a la Bandera

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La Policía trabaja en la escuela Juramento a la Bandera, en la zona sur de Rosario

Una madre denunció que un alumno de la Escuela 392 “Juramento a la Bandera” llevó un arma a la institución de zona sur. Rápidamente las autoridades activaron el protocolo, dieron aviso a la Policía de Santa Fe, que llegó, inspeccionó y encontró una réplica en uno de los baños. Las clases del turno mañana finalizaron minutos antes de las 12, pero estaba garantizado el curso del turno tarde.

Una mañana de tensión en la escuela Juramento a la Bandera de Arijón y San Martín, en el límite entre los barrios Roque Sáenz Peña, San Martín sur y Tiro Suizo. Este viernes cerca de las 9, móviles de la policía provincial llegaron al establecimiento educativo alertados por la presencia de una supuesta arma entre los estudiantes, una denuncia realizada por las autoridades de la escuela.

El aviso del hecho fue de una madre que recibió el alerta de su hijo, estudiante de la institución, y no dudó en poner en conocimiento a los directivos. Según fuentes del Ministerio de Educación y de la Policía de Santa Fe, en la escuela se encontró una réplica de un arma de fuego en uno de los baños de la institución.

Cómo fue la denuncia

Este viernes la escuela Juramento a la Bandera tenía agenda reuniones con los padres de los estudiantes. Así, los adultos se acercaron a la institución para tener contacto con los directivos y docentes.

Juramento a la bandera arma 22.5 CML (1)

En este marco, una madre recibió un alarmante mensaje de su hijo, que le avisó que un compañero había llevado un arma a la escuela. Desesperada, dio aviso a las autoridades educativa que activaron el protocolo correspondiente ante estos casos.

Algunos padres que ya habían tenido su respectiva reunión vieron desde la calle la llegada de los móviles policiales y decidieron regresar a la institución para conocer qué pasaba con sus hijos y la escuela.

Intervención y reunión

La Policía de Santa Fe llegó a la escuela y realizó una requisa por todo el edificio. Como resultado, según confiaron fuentes policiales a La Capital, se encontró la réplica de un arma de fuego y se identificó al estudiante que llevó el arma.

>> Leer más: Bandera con mensaje intimidatorio en colegio de zona sur: segunda vez en el año

Cerca de las 12, con todas las medidas de seguridad realizadas el turno mañana fue desafectado. Mientras que desde el gobierno provincial aseguraron que las clases por la tarde se desarrollan con normalidad.

Además, encontrada la réplica e identificación el menor, la familia afectada mantuvo encuentros y asistencia por parte de los equipos de educación.

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