El gobierno no invitó a Victoria Villarruel al tedeum del 25 de Mayo

Es la primera vez desde que asumió como vicepresidenta. Y dejó trascender que Karina Milei no le envió la participación

Victoria Villarruel estuvo días atrás en Rosario por cuestiones ajenas a la agenda del gobierno nacional.

La vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada por la Casa Rosada al tedeum del 25 de mayo que se llevará a cabo este lunes en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. La decisión ratifica su distancia con el gobierno nacional.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fue la encargada de cursar las invitaciones a través del área de Ceremonial , deslizaron fuentes oficiales.

Según el protocolo, Presidencia envía las participaciones y se encarga del operativo de seguridad, más allá de que el evento se realice en la catedral porteña.

De ese modo, el gobierno evitará las imágenes de Javier Milei y Villarruel, y las especulaciones sobre si se saludan o no, además de las miradas puestas en la vicepresidenta y sus señales durante todo el encuentro .

El tedeum es un evento tradicional al que asisten el presidente y su vice. En general, el mandatario sale de la Casa Rosada caminando junto a su comitiva y atraviesa la plaza de Mayo hasta llegar a la catedral.

Villarruel había sido invitada en las ediciones anteriores, más allá de la tensión que, desde que ambos asumieron, fue creciendo con el correr de los meses.

Este año, la mala y nula relación entre Milei y su vice quedará evidenciada en la ceremonia religiosa, a la que directamente no fue invitada.

Se espera que sí participen funcionarios nacionales, diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) y aliados del PRO.

A principios de mayo se dio un último cortocircuito entre el gobierno y Villarruel, en medio de la polémica por las denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La vicepresidenta publicó un posteo irónico sobre las refacciones de lujo que el titular de ministros realizó en su casa de un barrio cerrado y le deseó a un seguidor de sus redes sociales “una cascada de éxitos”.

La vicepresidenta en Rosario

Este martes, la presencia de Villarruel revolucionó la catedral de Rosario y el centro de la ciudad. La vicepresidenta participó de una misa que recordó a su padre, a cinco años de su muerte.

En ese marco, la funcionaria tuvo un breve, pero picante, contacto con la prensa: “Todos estamos esperando la declaración jurada de Adorni”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lacapital/status/2056791911910813974?s=20&partner=&hide_thread=false VILLARUEL APUNTÓ CONTRA ADORNI



La vicepresidenta de la Nación visitó, esta mañana, la ciudad de Rosario para asistir a una misa que se realizaba en la Catedral en conmemoración al quinto aniversario del fallecimiento de su padre Eduardo Villarruel, teniente coronel retirado… pic.twitter.com/CBkSMrK9hB — Diario La Capital (@lacapital) May 19, 2026

De ese modo, realizó un tiro por elevación a Milei, apuntando contra uno de los integrantes del círculo íntimo del mandatario como Adorni.

Asimismo, Villarruel se bajó de cualquier pelea interna en La Libertad Avanza y sostuvo: “No participo de ninguna, desarrollo mi labor en el Senado y las explicaciones las tiene que dar el presidente, su hermana y el resto de las personas mencionadas”.