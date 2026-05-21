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Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour

El hombre de 33 años, sobre quien pesaba una orden de captura, intentó escapar por los techos en el barrio Qom y vecinos se enfrentaron con la Policía para evitar que lo atraparan

21 de mayo 2026 · 22:17hs
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Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour

Tras una persecución por los techos y un ambiente de "hostilidad" hacia el personal policial, Gabriel Alfredo M., alias Gavilán, fue detenido en la zona sudoeste de Rosario, acusado de perpetrar un crimen y protagonizar una serie de balaceras con notas amenazantes que se realizaron en febrero pasado.

Oficiales del Comando Radioeléctrico identificaron en barrio Triángulo y Moderno a Gabriel Alfredo M., de 33 años, sobre quien pasaba un pedido de captura, y lo persiguieron por la zona conocida como barrio Qom. Gavilán intentó escapar por los techos en inmediaciones de Aborígenes Argentinos y Liniers, y personal policial indicó que algunos vecinos mostraron una actitud "hostil" e intentaron entorpecer la captura. Finalmente Gavilán fue atrapado y otra persona (Miguel Alberto V., de 36 años) fue detenida por entorpecimiento del accionar policial.

>> Leer más: Difunden imágenes de los autores de la balacera contra supermercado en República de la Sexta

Además, una chica de 13 años sufrió el impacto de tres postas de goma en la pierna derecha y fue atendida en el Hospital de Niños "Víctor J. Vilela", sin que revista mayor gravedad.

Gavilán está acusado de un asesinato y de participar en al menos cuatro balaceras. Una de ellas es la que ocurrió el pasado 22 de febrero en una entrada del supermercado Carrefour de barrio República de la Sexta. De los nueve disparos que se realizaron, uno hirió a Luciano P., un vecino del barrio de 33 años. Los atacantes dejaron un papel con un mensaje en el que se mencionaban personas detenidas por tráfico de drogas.

También es señalado por las balaceras del 24 y 25 de febrero en Zelaya al 1300, en Felipe Moré al 3200 y en Gutenberg al 1700.

Según la investigación de la fiscal Paula Barros, Gavilán era buscado por su supuesta sociedad con el colombiano Víctor Sleyner Acevedo Figueroa, apodado Nene o Colombianito, quien fue detenido como instigador de los ataques y por venta de droga.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso las actuaciones en la comisaría 32ª.

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