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Nueva etapa: Bioceres Arena cambia de nombre y se llamará La Segunda Seguros Arena

En un acuerdo estratégico, el espacio de espectáculos y entretenimientos cambia de nombre y lanza una nueva fase de crecimiento y consolidación.

22 de mayo 2026 · 09:45hs
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El nuevo nombre para el arena abre una nueva etapa de crecimiento para el espacio.

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El nuevo nombre para el arena abre una nueva etapa de crecimiento para el espacio.

El espacio para espectáculos y entretenimientos más importante de la región comienza una nueva etapa. A partir de hoy, el hasta ahora conocido como Bioceres Arena pasará a llamarse La Segunda Seguros Arena, en el marco de un acuerdo de naming entre el venue y la empresa aseguradora rosarina.

Esta nueva alianza con La Segunda Seguros acompañará una nueva etapa de crecimiento y proyección para este espacio, manteniendo el espíritu con el que fue concebido: seguir apostando a Rosario como una plaza cultural y de entretenimiento de referencia a nivel nacional. “Este cambio de nombre marca el comienzo de una nueva etapa para el Arena. Encontramos en La Segunda Seguros un aliado estratégico con una fuerte identificación con la ciudad y una visión compartida sobre el crecimiento de este espacio y de Rosario como destino para grandes eventos” destacaron desde Urban Investment, empresa que desarrolla el management del espacio.

Para La Segunda Seguros este paso es clave puesto que la aseguradora busca estar cerca de los más jóvenes y de la industria del entretenimiento. "Asumir el naming de este espacio tan emblemático nos llena de un profundo orgullo. No se trata solo de ver nuestro nombre en la fachada, sino de consolidar nuestro compromiso real con Rosario y toda su región de influencia. Queremos que La Segunda Seguros Arena sea el reflejo de una comunidad vibrante, un punto de encuentro donde el talento local, nacional e internacional se conecten con la gente. Esta alianza estratégica consolida un espacio clave para el encuentro y el disfrute de la comunidad”, expresó Mario Castellini, gerente general de La Segunda Seguros.

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Mario Teruya, director comercial de La Segunda Seguros, Fernando Lourido, socio gerente de Urban Investment, Mario Castellini, gerente general de La Segunda Seguros.

Mario Teruya, director comercial de La Segunda Seguros, Fernando Lourido, socio gerente de Urban Investment, Mario Castellini, gerente general de La Segunda Seguros.

Por u parte, Mario Teruya, director comercial de Segunda Seguros, destacó: "La Segunda Seguros Arena ya es una realidad. Esto forma parte de nuestro plan estratégico de posicionamiento de marca. Nos entusiasma ser los anfitriones de los grandes momentos que vivirán los rosarinos y quienes nos visiten. Se trata de devolver a la comunidad la confianza que nos brinda diariamente". Esta iniciativa se alinea directamente con otras acciones recientes de la empresa, como el apoyo a la renovación del Aeropuerto Internacional de Rosario, el ambicioso relanzamiento del histórico barco Ciudad de Rosario y la puesta en valor y ampliación del Museo Castagnino.

Un espacio que ya es una referencia nacional

Ubicado en una zona estratégica de Rosario, en la intersección de Córdoba y Cafferata, el Arena se consolidó rápidamente como una referencia para la música en vivo, los espectáculos y los grandes eventos en la ciudad y la región. Desde su inauguración, el espacio recibió a cientos de miles de personas y se transformó en uno de los escenarios más importantes del país para disfrutar recitales y diversas experiencias en vivo.

El proyecto nació con el objetivo de recuperar y transformar un espacio histórico de la ciudad que permanecía inactivo desde hacía décadas, convirtiéndolo en un moderno polo cultural, tecnológico y de entretenimiento pensado para la ciudad y la región.

Con capacidad para 3200 espectadores de pie o 1200 sentados, infraestructura de primer nivel y una propuesta enfocada en la experiencia del público, el Arena logró posicionarse rápidamente dentro del circuito nacional de shows y eventos, recibiendo a artistas nacionales e internacionales, producciones de gran escala y múltiples propuestas culturales y corporativas.

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