El gobierno de Santa Fe despreció la baja de las retenciones: "Es apenas un parche"

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, criticó el anuncio del presidente Javier Milei sobre el régimen de exportaciones de trigo y cebada

El nuevo recorte de las retenciones a las exportaciones de algunos granos no dejó conforme al gobierno de Santa Fe. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini , cuestionó el anuncio del presidente Javier Milei y sostuvo este jueves que la rebaja para trigo y cebada "es apenas un parche" .

El funcionario provincial reaccionó rápidamente ante el mensaje del jefe del Estado argentino durante su presentación en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. A la hora de analizar el escenario actual recordó que la región norte está en una situación difícil por las recientes inundaciones en los campos. "Lo dijimos claramente frente a la emergencia climática: el productor necesita previsibilidad" , puntualizó.

El líder de La Libertad Avanza (LLA) no sólo anticipó que el trigo y la cebada pagarán menos a partir de julio. También dijo que las retenciones a la soja irán bajando a partir de enero. Desde el Poder Ejecutivo santafesino lanzaron rápidamente una respuesta negativa y señalaron que el sector agrícola "no necesita rebajas graduales ni medidas a medias" sino que "le saquen el pie de la cabeza".

"Argentina vuelve a tropezar con la misma piedra" , afirmó el titular de la cartera de Desarrollo Productivo sobre el anuncio de Milei. Así planteó que la flexibilización es insuficiente en un "contexto internacional complejísimo". Entre otros problemas, mencionó la "suba brutal en los costos de los fertilizantes y los combustibles que asfixia los márgenes de rentabilidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoPuccini/status/2057636154090946889&partner=&hide_thread=false Lo dijimos claramente frente a la emergencia climática que está atravesando nuestro norte santafesino: el productor necesita previsibilidad.



El campo invierte a cielo abierto, asume todos los riesgos y no se le pueden estar cambiando las reglas de juego constantemente antes de… — Gustavo Puccini (@GustavoPuccini) May 22, 2026

Puccini lanzó una propuesta concreta después del discurso presidencial en el acto por el aniversario de la entidad cerealista: "Pedimos que se quite definitivamente en el trigo el impacto del 5,5 % de retenciones que aún planean cobrarle al sector". En este sentido, añadió que "el campo invierte a cielo abierto y asume todos los riesgos", de modo que "no se le pueden estar cambiando las reglas de juego constantemente antes de cada campaña".

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De acuerdo al análisis del ministro, la política agroexportadora de la Casa Rosada sigue por el camino equivocado. "Estamos frente a una oportunidad perdida más para potenciar la siembra, generar arraigo y traer los dólares que la economía necesita", manifestó.

La diputada nacional Gisela Scaglia también rechazó la medida casi a unísono con el funcionario provincial. La exvicegobernadora de Santa Fe le pidió al presidente que "deje de jugar con el campo" y añadió: "Necesitamos reglas, no promesas electorales".

¿Qué pasará con las retenciones para soja, trigo y cebada?

En vísperas del inicio de la siembra de ganos finos para la campaña 2026/2027, Milei confirmó que las alícuotas de los derechos de exportación de trigo y cebada bajarán dos puntos porcentuales desde julio. Actualmente, el Estado se queda con el 7,5 % de los dólares procedentes de la comercialización de ambos productos.

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Por otro lado, el gobierno nacional tiene un plan de reducción gradual en el cobro por las ventas de soja al exterior. El presidente estimó que el cobro se ajustará entre un cuarto y medio punto porcentual cada mes a partir de enero. Para rematar el mensaje, aseveró: "Para 2028, si nos reeligen, no habrá más retenciones".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiScaglia/status/2057609119759302868&partner=&hide_thread=false Presidente deje de jugar con el campo. Necesitamos reglas, no promesas electorales.



Usted dijo en campaña que las retenciones eran un robo y que las iba a eliminar. Hoy anuncia una baja de 2 puntos al trigo y la cebada y condiciona la soja a una promesa para 2027.



Tengo un… — Gisela Scaglia (@GiScaglia) May 21, 2026

Luego del discurso, Scaglia planteó que el anuncio del jefe del Estado argentino no es una novedad. "Usted dijo en campaña que las retenciones eran un robo y que las iba a eliminar", recordó.

La legisladora de Provincias Unidas ya presentó un proyecto de ley para establecer un régimen de reducción gradual de los derechos de exportación. Si bien la estrategia es la misma, consideró que es necesario "sacarle la lapicera al Ejecutivo" para que no pueda "subirlas a discreción".