La Capital | Economía | retenciones

El gobierno de Santa Fe despreció la baja de las retenciones: "Es apenas un parche"

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, criticó el anuncio del presidente Javier Milei sobre el régimen de exportaciones de trigo y cebada

22 de mayo 2026 · 07:47hs
Google Seguir a La Capital en Google
El funcionario provincial reclamó la eliminación de las retenciones.

El funcionario provincial reclamó la eliminación de las retenciones.

El nuevo recorte de las retenciones a las exportaciones de algunos granos no dejó conforme al gobierno de Santa Fe. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, cuestionó el anuncio del presidente Javier Milei y sostuvo este jueves que la rebaja para trigo y cebada "es apenas un parche".

El funcionario provincial reaccionó rápidamente ante el mensaje del jefe del Estado argentino durante su presentación en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. A la hora de analizar el escenario actual recordó que la región norte está en una situación difícil por las recientes inundaciones en los campos. "Lo dijimos claramente frente a la emergencia climática: el productor necesita previsibilidad", puntualizó.

El líder de La Libertad Avanza (LLA) no sólo anticipó que el trigo y la cebada pagarán menos a partir de julio. También dijo que las retenciones a la soja irán bajando a partir de enero. Desde el Poder Ejecutivo santafesino lanzaron rápidamente una respuesta negativa y señalaron que el sector agrícola "no necesita rebajas graduales ni medidas a medias" sino que "le saquen el pie de la cabeza".

Puccini criticó los cambios en retenciones

"Argentina vuelve a tropezar con la misma piedra", afirmó el titular de la cartera de Desarrollo Productivo sobre el anuncio de Milei. Así planteó que la flexibilización es insuficiente en un "contexto internacional complejísimo". Entre otros problemas, mencionó la "suba brutal en los costos de los fertilizantes y los combustibles que asfixia los márgenes de rentabilidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoPuccini/status/2057636154090946889&partner=&hide_thread=false

Puccini lanzó una propuesta concreta después del discurso presidencial en el acto por el aniversario de la entidad cerealista: "Pedimos que se quite definitivamente en el trigo el impacto del 5,5 % de retenciones que aún planean cobrarle al sector". En este sentido, añadió que "el campo invierte a cielo abierto y asume todos los riesgos", de modo que "no se le pueden estar cambiando las reglas de juego constantemente antes de cada campaña".

>> Leer más: Pullaro: "Si bajamos las retenciones a la mitad quedarían 2.500 millones de dólares en las economías locales"

De acuerdo al análisis del ministro, la política agroexportadora de la Casa Rosada sigue por el camino equivocado. "Estamos frente a una oportunidad perdida más para potenciar la siembra, generar arraigo y traer los dólares que la economía necesita", manifestó.

La diputada nacional Gisela Scaglia también rechazó la medida casi a unísono con el funcionario provincial. La exvicegobernadora de Santa Fe le pidió al presidente que "deje de jugar con el campo" y añadió: "Necesitamos reglas, no promesas electorales".

¿Qué pasará con las retenciones para soja, trigo y cebada?

En vísperas del inicio de la siembra de ganos finos para la campaña 2026/2027, Milei confirmó que las alícuotas de los derechos de exportación de trigo y cebada bajarán dos puntos porcentuales desde julio. Actualmente, el Estado se queda con el 7,5 % de los dólares procedentes de la comercialización de ambos productos.

>> Leer más: El gobierno oficializó la baja permanente de las retenciones a la soja y otros granos

Por otro lado, el gobierno nacional tiene un plan de reducción gradual en el cobro por las ventas de soja al exterior. El presidente estimó que el cobro se ajustará entre un cuarto y medio punto porcentual cada mes a partir de enero. Para rematar el mensaje, aseveró: "Para 2028, si nos reeligen, no habrá más retenciones".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiScaglia/status/2057609119759302868&partner=&hide_thread=false

Luego del discurso, Scaglia planteó que el anuncio del jefe del Estado argentino no es una novedad. "Usted dijo en campaña que las retenciones eran un robo y que las iba a eliminar", recordó.

La legisladora de Provincias Unidas ya presentó un proyecto de ley para establecer un régimen de reducción gradual de los derechos de exportación. Si bien la estrategia es la misma, consideró que es necesario "sacarle la lapicera al Ejecutivo" para que no pueda "subirlas a discreción".

Noticias relacionadas
TodoLáctea se desarrollará hasta el jueves 14 en la Sociedad Rural de San Francisco, Córdoba.

Pullaro y Llaryora pidieron eliminar las retenciones al campo en TodoLáctea 2026

jan de nul fue recibida por el embajador de estados unidos en argentina

Jan De Nul fue recibida por el embajador de Estados Unidos en Argentina

Tras una sesión de once horas, Diputados le dio media sanción al recorte de subsidios al consumo del gas 

Diputados dio media sanción a la ley que recorta subsidios al gas

El superávit comercial fue de u$s 2.711 millones. Crecieron las ventas de combustibles y manufacturas agropecuarias.

El superávit comercial fue récord en abril: crecen las ventas y caen las compras

Ver comentarios

Las más leídas

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer

La respuesta de Fito Páez a los abucheos: ¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!

La respuesta de Fito Páez a los abucheos: "¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!"

Lo último

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

Boca está complicado: quedó obligado a ganar para clasificar en la Copa Libertadores

Boca está complicado: quedó obligado a ganar para clasificar en la Copa Libertadores

Picada mortal en zona sur: conceden salidas transitorias a uno de los condenados

Picada mortal en zona sur: conceden salidas transitorias a uno de los condenados

El gobierno de Santa Fe despreció la baja de las retenciones: "Es apenas un parche"

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, criticó el anuncio del presidente Javier Milei sobre el régimen de exportaciones de trigo y cebada

El gobierno de Santa Fe despreció la baja de las retenciones: Es apenas un parche
Picada mortal en zona sur: conceden salidas transitorias a uno de los condenados
LA CIUDAD

Picada mortal en zona sur: conceden salidas transitorias a uno de los condenados

Aun en medio de la crisis,  creció un 22 % el número de graduados en la UNR

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Aun en medio de la crisis,  creció un 22 % el número de graduados en la UNR

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour
Policiales

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial
Ovación

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

Feriado del 25 de mayo en Rosario: ¿cómo funcionan los servicios en fin de semana largo?
La Ciudad

Feriado del 25 de mayo en Rosario: ¿cómo funcionan los servicios en fin de semana largo?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer

La respuesta de Fito Páez a los abucheos: ¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!

La respuesta de Fito Páez a los abucheos: "¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!"

Federico Angelini renunció a su cargo en el Ministerio de Seguridad Nacional

Federico Angelini renunció a su cargo en el Ministerio de Seguridad Nacional

Ovación
Boca está complicado: quedó obligado a ganar para clasificar en la Copa Libertadores
Ovación

Boca está complicado: quedó obligado a ganar para clasificar en la Copa Libertadores

Boca está complicado: quedó obligado a ganar para clasificar en la Copa Libertadores

Boca está complicado: quedó obligado a ganar para clasificar en la Copa Libertadores

Asociación Rosarina de Fútbol: Solange Menotti reparte su vida en el fútbol y como inspectora de transito

Asociación Rosarina de Fútbol: Solange Menotti reparte su vida en el fútbol y como inspectora de transito

Cantizano no había nacido cuando Di María y Ruben jugaron su primera Copa juntos y hoy los asiste

Cantizano no había nacido cuando Di María y Ruben jugaron su primera Copa juntos y hoy los asiste

Policiales
Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour
Policiales

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour

Jaque mate al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco

Jaque mate al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco

Cayó Maxi Romero, heredero de un pesado apellido narco de Nuevo Alberdi

Cayó Maxi Romero, heredero de un pesado apellido narco de Nuevo Alberdi

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

La Ciudad
Picada mortal en zona sur: conceden salidas transitorias a uno de los condenados
LA CIUDAD

Picada mortal en zona sur: conceden salidas transitorias a uno de los condenados

Feriado del 25 de mayo en Rosario: ¿cómo funcionan los servicios en fin de semana largo?

Feriado del 25 de mayo en Rosario: ¿cómo funcionan los servicios en fin de semana largo?

Whisky en Rosario: mapa y secretos de una bebida que se abre camino en la ciudad

Whisky en Rosario: mapa y secretos de una bebida que se abre camino en la ciudad

Promesa a la bandera: el Monumento recibirá a más de 33 mil alumnos

Promesa a la bandera: el Monumento recibirá a más de 33 mil alumnos

Cayó Maxi Romero, heredero de un pesado apellido narco de Nuevo Alberdi
Policiales

Cayó Maxi Romero, heredero de un pesado apellido narco de Nuevo Alberdi

Tras el cierre de Fate, Pirelli suspenderá la producción de neumáticos
Información General

Tras el cierre de Fate, Pirelli suspenderá la producción de neumáticos

En medio de las tensiones políticas, EEUU desplegó un portaaviones frente a Cuba
El Mundo

En medio de las tensiones políticas, EEUU desplegó un portaaviones frente a Cuba

Los casos de sífilis y gonorrea alcanzan un número récord en Europa
Salud

Los casos de sífilis y gonorrea alcanzan un número récord en Europa

Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina
Información General

Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

Condenan a Air France y Airbus por la caída de un vuelo en el océano en 2009
Información General

Condenan a Air France y Airbus por la caída de un vuelo en el océano en 2009

Concesiones: la 33 tendrá 5 peajes y Circunvalación quedará exenta
La Ciudad

Concesiones: la 33 tendrá 5 peajes y Circunvalación quedará exenta

Cuidacoches: tras el apoyo de la Iglesia, se demora la prohibición en la Legislatura
La Ciudad

Cuidacoches: tras el apoyo de la Iglesia, se demora la prohibición en la Legislatura

La escasez de figuritas impacta en Rosario y se encarecen los sobres
La Ciudad

La escasez de figuritas impacta en Rosario y se encarecen los sobres

Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos
POLICIALES

Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos

Zona Fría: cómo votaron los diputados que representan a Santa Fe
Política

Zona Fría: cómo votaron los diputados que representan a Santa Fe

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos
la ciudad

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos

CAF destacó el rol estratégico de Rosario en el desarrollo regional
INVERSIONES

CAF destacó el rol estratégico de Rosario en el desarrollo regional

Sietecase presenta su libro en Rosario: Escribir sobre mi padre fue trabajo visceral
Zoom

Sietecase presenta su libro en Rosario: "Escribir sobre mi padre fue trabajo visceral"

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires
LA REGION

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Tres incendios y una mujer internada por intoxicación con monóxido de carbono
LA CIUDAD

Tres incendios y una mujer internada por intoxicación con monóxido de carbono

Quini 6: de qué localidad es el santafesino que ganó más de $850 millones
Información

Quini 6: de qué localidad es el santafesino que ganó más de $850 millones

Jóvenes rosarinos acceden a tecnología usada por las empresas más innovadoras 
La Ciudad

Jóvenes rosarinos acceden a tecnología usada por las empresas más innovadoras 

Una doctora de la UNR fue premiada por sus aportes a la seguridad alimentaria
La Ciudad

Una doctora de la UNR fue premiada por sus aportes a la seguridad alimentaria

Zona Fría: el gobierno de Santa Fe dice que es un tarifazo encubierto
Política

Zona Fría: el gobierno de Santa Fe dice que es un "tarifazo encubierto"