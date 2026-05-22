Destrozaron la puerta de un banco en la zona más comercial de Echesortu

El acto de vandalismo sucedió este viernes poco antes de las 6, en Mendoza al 3400. No se constató robo, solo daños en el blindex

El frente de la sucursal del banco Credicoop ubicado en Mendoza al 3400, en la zona más comercial y transitada de barrio Echesortu , sufrió este viernes a la madrugada un hecho de vandalismo y terminó con su puerta de blindex totalmente destruida.

Fuentes oficiales señalaron que todo sucedió poco antes de las 6. A esa hora, según esa versión, se activó el sistema de alarma de esa entidad y minutos después se presentaron efectivos de la Brigada Motorizada.

Los agentes constaron los daños y de inmediato iniciaron todo el recorrido de llamadas para hallar al gerente de la sucursal. En el lugar también se revisaron las cámaras de video vigilancia sin resultados positivos.

Según las primeras informaciones, no se constató faltante de nada de valor solo los daños materiales. Tampoco se halló el elemento u objeto con el que rompió la puerta.

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