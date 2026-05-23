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El Partido Socialista presentará candidatura presidencial propia en 2027

El espacio busca diferenciarse del resto del arco político a través de un proyecto con propuestas concretas para enfrentar al gobierno de Milei

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

23 de mayo 2026 · 14:29hs
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La dirigencia del Partido Socialista a nivel nacional impulsa una propuesta federal de cara a 2027.

Foto: PS Argentina.

La dirigencia del Partido Socialista a nivel nacional impulsa una propuesta federal de cara a 2027.

El Partido Socialista (PS) de la Argentina resolvió, por unanimidad, presentar una candidatura propia para las elecciones presidenciales de 2027. Con esa decisión, el espacio apuesta a salir de la zona de pragmatismo en la que actualmente se atalona gran parte de la dirigencia y a consolidar un proyecto con ideas y propuestas tendientes a satisfacer las urgencias de la agenda ciudadana. Al mismo tiempo, pretende marcar la cancha frente a la reforma electoral que impulsa la Casa Rosada, que a priori parece jugar en contra de las fuerzas de menor volumen político.

La resolución fue adoptada en el reciente Encuentro Federal del PS, del que participaron representantes de 13 provincias y de las juventudes partidarias y encabezaron la presidenta del socialismo a nivel nacional, Mónica Fein, y Esteban Paulón, secretario general del espacio y diputado nacional.

En ese marco, la dirigencia del partido de la rosa definió una propuesta sustentada por cuatro pilares: desarrollo con inclusión social, producción sostenible, generación de empleo genuino y rediseño federal con equilibrio y cohesión social.

La apuesta del Partido Socialista

De cara a la construcción de una iniciativa “profundamente federal”, en el PS deslizaron a La Capital que buscarán abrir "instancias de diálogo con otros partidos y organizaciones del trabajo, la producción, la educación, la salud y la cultura”.

Ese mandato incluye a Provincias Unidas, el espacio político federal impulsado por gobernadores, entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro, y dirigentes del interior del país. Una coalición que integra el socialismo y que ostenta un bloque propio conformado por 18 diputados nacionales, nacida como una tercera opción para romper la polarización extrema entre La Libertad Avanza (LLA) y el kirchnerismo. Aunque no logró ese objetivo en las últimas elecciones legislativas.

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Respecto de la proyección de nombres para la carrera presidencial, en el PS aseguran que esa discusión se dará más adelante. Aunque, por lo bajo, hay quienes mencionan a Paulón, quien cimentó un perfil alto en la política de la mano de una fuerte oposición al gobierno de Javier Milei y llamativas intervenciones de protesta en el recinto de la Cámara baja.

“Seremos protagonistas de lo que viene en el país a partir de 2027 y la recuperación de una sociedad con igualdad para todos”, aseveró, a su turno, Paulón.

Por lo pronto, el Partido Socialista procura posicionarse en el escenario político nacional a través de “la renovación, la acción de sus jóvenes y una gestión pública con valores para reconstruir la Argentina”, según comunicó apenas concluido el denominado Encuentro Federal.

Del cónclave participaron legisladores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, entre ellos Clara García y Joaquín Blanco (secretario general del PS provincial), junto al diputado nacional Pablo Farías, entre otros referentes.

El gobierno de Milei y la reforma electoral

Todos reafirmaron también su compromiso con “la construcción de un Estado inteligente y eficiente que dé respuestas concretas a la ciudadanía sin caer en burocracias estériles”.

Otro factor que talla en la movida del PS es el posible impacto del proyecto de reforma electoral que propicia la Rosada, que -según alertaron- podría dejar afuera del sistema político a numerosas fuerzas de todo el país.

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