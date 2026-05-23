El Partido Socialista presentará candidatura presidencial propia en 2027

El espacio busca diferenciarse del resto del arco político a través de un proyecto con propuestas concretas para enfrentar al gobierno de Milei

La dirigencia del Partido Socialista a nivel nacional impulsa una propuesta federal de cara a 2027.

El Partido Socialista (PS) de la Argentina resolvió, por unanimidad, presentar una candidatura propia para las elecciones presidenciales de 2027 . Con esa decisión, el espacio apuesta a salir de la zona de pragmatismo en la que actualmente se atalona gran parte de la dirigencia y a consolidar un proyecto con ideas y propuestas tendientes a satisfacer las urgencias de la agenda ciudadana . Al mismo tiempo, pretende marcar la cancha frente a la reforma electoral que impulsa la Casa Rosada, que a priori parece jugar en contra de las fuerzas de menor volumen político .

La resolución fue adoptada en el reciente Encuentro Federal del PS, del que participaron representantes de 13 provincias y de las juventudes partidarias y encabezaron la presidenta del socialismo a nivel nacional , Mónica Fein , y Esteban Paulón , secretario general del espacio y diputado nacional.

En ese marco, la dirigencia del partido de la rosa definió una propuesta sustentada por cuatro pilares: desarrollo con inclusión social, producción sostenible, generación de empleo genuino y rediseño federal con equilibrio y cohesión social .

De cara a la construcción de una iniciativa “profundamente federal” , en el PS deslizaron a La Capital que buscarán abrir "instancias de diálogo con otros partidos y organizaciones del trabajo, la producción, la educación, la salud y la cultura” .

Ese mandato incluye a Provincias Unidas, el espacio político federal impulsado por gobernadores, entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro, y dirigentes del interior del país. Una coalición que integra el socialismo y que ostenta un bloque propio conformado por 18 diputados nacionales, nacida como una tercera opción para romper la polarización extrema entre La Libertad Avanza (LLA) y el kirchnerismo. Aunque no logró ese objetivo en las últimas elecciones legislativas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ps_argentina/status/2057969580480385124&partner=&hide_thread=false EL PS CON CANDIDATURA PROPIA EN 2027



En el Encuentro Federal realizado en CABA, el Partido Socialista definió impulsar una candidatura presidencial propia para 2027.



Compartimos el comunicado completo:https://t.co/o86XRYhh3x pic.twitter.com/iuwtxjVo2E — Partido Socialista (@ps_argentina) May 22, 2026

Respecto de la proyección de nombres para la carrera presidencial, en el PS aseguran que esa discusión se dará más adelante. Aunque, por lo bajo, hay quienes mencionan a Paulón, quien cimentó un perfil alto en la política de la mano de una fuerte oposición al gobierno de Javier Milei y llamativas intervenciones de protesta en el recinto de la Cámara baja.

“Seremos protagonistas de lo que viene en el país a partir de 2027 y la recuperación de una sociedad con igualdad para todos”, aseveró, a su turno, Paulón.

Por lo pronto, el Partido Socialista procura posicionarse en el escenario político nacional a través de “la renovación, la acción de sus jóvenes y una gestión pública con valores para reconstruir la Argentina”, según comunicó apenas concluido el denominado Encuentro Federal.

Del cónclave participaron legisladores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, entre ellos Clara García y Joaquín Blanco (secretario general del PS provincial), junto al diputado nacional Pablo Farías, entre otros referentes.

El gobierno de Milei y la reforma electoral

Todos reafirmaron también su compromiso con “la construcción de un Estado inteligente y eficiente que dé respuestas concretas a la ciudadanía sin caer en burocracias estériles”.

Otro factor que talla en la movida del PS es el posible impacto del proyecto de reforma electoral que propicia la Rosada, que -según alertaron- podría dejar afuera del sistema político a numerosas fuerzas de todo el país.