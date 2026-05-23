La Capital | La Ciudad | Justicia

La Justicia de Rosario busca a una niña rosarina en Estados Unidos: no saben cómo salió del país

Estiman que la madre burló los controles de Migraciones tras cambiarse la identidad en norteamérica. El trasfondo de una causa iniciada en un juzgado de Familia local

Matías Petisce

Por Matías Petisce

23 de mayo 2026 · 06:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Justicia rosarina libró un exhorto por búsqueda de paradero en Estados Unidos.

La Justicia rosarina libró un exhorto por búsqueda de paradero en Estados Unidos.

La Justicia de Rosario envió un exhorto a la Justicia de Estados Unidos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación para intentar dar con el paradero de una niña rosarina de 10 años, que salió del país sin autorización de su padre ni del juzgado de Familia de Rosario. Se estima que la madre "mintió" para sacarla al exterior. Así lo afirmaron en declaraciones a La Capital las abogadas Victoria Colombo y Sharon Juanto, representantes del papá de la nena, Mariano Diez. Además, indicaron que la mujer se cambió de identidad en aquel país y también "intentó cambiarle la identidad a la niña", de acuerdo a los ingresos que figuran en Migraciones entre 2023 y 2024.

El padre de la chiquita viene reclamando desde 2019 por el paradero de su hija en el juzgado de Familia Nº 1, a cargo de María José Diana, donde se tramita actualmente la tenencia de cuidado de la niña.

Búsqueda desesperada

Recién en abril de este año, tras una instancia de apelación de las abogadas, la Sala III de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial conformada por Marcelo Molina, Jéssica María Cinalli y René Juan Galfre, exigió la escolarización de la niña, pero no pudo acreditarse. A su vez, en el transcurso de este mes determinó el cese de la restricción de acercamiento que pesaba sobre el padre por una denuncia de abuso sexual, delito que no se pudo acreditar.

En tanto, el fiscal Damián Cimino, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y la jueza Diana libraron un exhorto de paradero (el 10 y 15 de abril, respectivamente), por medio del Sistema Federal de Búsquedas de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), a través del Ministerio de Seguridad Nacional. Allí intervino la cartera de Relaciones Exteriores de la Nación, en coordinación con la Justicia de Estados Unidos.

Según explicaron a este diario las representantes legales, "desde 2019 Mariano no supo nunca más del paradero de su hija, ya que la última vez que tuvo noticias de su hija fue cuando ella tenía tres años y medio. El resto lo fue reconstruyendo a través del expediente judicial".

>> Leer más: Falsas denuncias: desesperado pedido de un padre que hace casi ocho años que no sabe nada de su hija

Recalcaron que, durante este derrotero, "tampoco tuvo respuestas del juzgado de Familia hasta que se enteró por medio de las autoridades escolares que hacía tiempo que no asistía a la institución educativa y que su madre había decidido escolarizarla online en una escuela de Florida, Estados Unidos".

Diez aseguró, en tanto, que durante todo ese tiempo y los años que pasaron, la Justicia no lo escuchó y mantuvo una restricción de acercamiento que se levantó recién hace unos días, aunque la denuncia había quedado desestimada en 2021. "Quiero salvar a mi hija. La última vez que la vi tenía 3 años y en junio va a cumplir 11", reclamó Mariano en declaraciones a este medio en abril pasado.

"En todo este tiempo, la Justicia santafesina se manejó de manera pésima; de hecho la Cámara Gesell fue 11 meses después de la denuncia. Eso favoreció el armado de esta causa en mi contra, promovido por tres psicólogas fanáticas de una organización (investigada por promover falsas denuncias de abuso en varios casos similares)", cuestionó.

>> Leer más: Falsas denuncias por abuso: "Quiero que se investigue a fondo y que mi hija pueda salir adelante"

La denuncia penal realizada contra Diez en 2019 estuvo basada en el testimonio de la madre de la niña y contó con el asesoramiento de un profesional vinculado a una organización presidida por un exjuez federal, a la que investiga un equipo de fiscales del MPA por presunta asociación ilícita y corrupción de menores a partir de la emisión de presuntos faltos informes de abusos sexuales.

Tanto el padre como sus abogadas puntualizaron que, "en los tres años previos a la denuncia, la madre la cambiaba constantemente de pediatra y la aislaba todo el tiempo porque decía que la nena no tenía red de contención; decía que tenía alergias que, en realidad, no padecía. Incluso, un pediatra llegó a advertirle que la niña estaba padeciendo síndrome de Münchausen (una patología provocada de manera intencional por un progenitor o tutor) por todo lo que le atribuía a su hija y por eso volvió a cambiar de médico".

Búsqueda de paradero

"Es una verdadera película de terror", sentenciaron las abogadas al cerciorarse de que la nena no estaba en Rosario desde hacía tiempo y tampoco en el país, pese a que aún no había novedades en el fuero de familia, donde habían citado a la madre y a la pequeña.

Teniendo como referencia que la madre había vivido en Estados Unidos y poseía residencia, las abogadas comenzaron a investigar hasta que supieron que la mujer había cambiado su identidad y también habría intentado hacerlo con la de su hija. Las abogadas entienden que la mujer pudo ingresar con su hija a Norteamérica tras salir de Argentina de "forma ilegal".

>> Leer más: Rosario: inédita resolución judicial a favor de un padre que no puede revincularse con su hijo

Detallaron, además, que el ingreso de 2024 coincidió con una audiencia que se hizo en el juzgado de Familia, donde la mujer y su abogada manifestaron que la niña residía en Rosario, que hacía actividades y que estaba escolarizada en Florida (Estados Unidos) bajo la modalidad home school.

Por su parte, el Ministerio de Educación de la provincia realizó una presentación en el expediente judicial para dar cuenta de una “negligencia grave” por parte de la madre de la niña, ya que dejó de mandarla a la escuela.

"Tras distintas presentaciones, la madre asumió la situación, pero argumentó que la había escolarizado online en una escuela de Estados Unidos, hecho que no está permitido en nuestra provincia", remarcaron las letradas.

Viaje a Estados Unidos

"Entendemos que la madre viajó a Estados Unidos, pudimos comprobar que allí se cambió de identidad e incluso habría intentado cambiar la identidad de la niña basándose en una serie de mentiras infundadas en contra de Mariano. De esa manera, ingresó al país entre 2023 y 2024, se presentó en una audiencia en el juzgado y le mintió a la jueza", recalcaron.

En Migraciones figuran dos ingresos de la madre al país, en 2023 y 2024, con su nuevo nombre, pero en el medio no se acredita ninguna salida hacia aquel país, por lo que entró como estadounidense y supuestamente se fue con identidad argentina, según precisaron.

Asimismo, revelaron que ese mismo día de la audiencia la madre le firmó un poder general a su abogada, quien hasta ese momento intervenía con poder especial.

Cambio de juzgado

Cabe recordar que en 2022 el caso se encontraba en manos de la jueza de Familia Silvina García, quien al archivarse la causa penal por abuso en contra del padre ordenó una audiencia para escuchar a la niña y conversar sobre la revinculación con el papá y las hermanas mayores, hijas del primer matrimonio de Mariano.

Eso ocurrió en presencia de la abogada y al defensor oficiales de niños, Silvina D' Agostino y Horacio Ferreira, respectivamente. Sin embargo, la madre puso un grabador en las pertenencias de la menor y eso derivó en denuncias de las psicólogas de la organización contra todos los allí presentes, luego de que se tergiversaran los dichos de la nena.

Esa fue la única y última vez que se escuchó a la niña. A partir de allí, todo intento de Mariano para que volvieran a entrevistar a su hija fue denegado.

En ese marco, la abogada de la niña presentó un escrito en 2024 donde dijo que la madre había corrido a su hija "del espacio de acompañamiento jurídico a través de conductas ilegales". De esa manera, la profesional no tuvo forma de reunirse con la niña y también adhirió al pedido del padre de escuchar a la pequeña.

Noticias relacionadas
la justicia investiga a karina milei por una licitacion para la rosada y olivos

La Justicia investiga a Karina Milei por una licitación para la Rosada y Olivos

La inspección ocular reforzó una idea central: la necesidad de observar directamente los lugares donde estos procesos se desarrollan para dimensionar sus consecuencias. (Foto: Julia Siciliani)

La Justicia Federal consolidó pruebas clave en el juicio por fumigaciones en Pergamino

El contratista de Adorni ratificó pagos en efectivo por parte del funcionario.

El contratista de Manuel Adorni aportó nuevas pruebas ante la Justicia

Milei dijo que hubo un intento de golpe de Estado contra su gobierno en 2025 y que un empresario quiso sobornar a integrantes de su gestión.

Denunciaron penalmente a Javier Milei por presunto encubrimiento de delitos

Ver comentarios

Las más leídas

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Pavimentó un tramo de ruta nacional en Funes, pero le piden que la vuelva a romper

Pavimentó un tramo de ruta nacional en Funes, pero le piden que la vuelva a romper

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato

Lo último

El ex de María Fernanda Callejón, Ricky Diotto, fue condenado por violencia de género

El ex de María Fernanda Callejón, Ricky Diotto, fue condenado por violencia de género

Santa Fe pagó más de 100 millones de pesos en recompensas y piensa sumar un programa de desarme

Santa Fe pagó más de 100 millones de pesos en recompensas y piensa sumar un programa de desarme

La UNR vuelve a lanzar el programa Regresar: cómo anotarse y volver a la universidad

La UNR vuelve a lanzar el programa Regresar: cómo anotarse y volver a la universidad

Santa Fe pagó más de 100 millones de pesos en recompensas y piensa sumar un programa de desarme

Fueron casi diez pagos para dar con algunos de los prófugos más buscados, que participaron de homicidios y otros casos resonantes. Buscan replicar el sistema para secuestrar armas

Santa Fe pagó más de 100 millones de pesos en recompensas y piensa sumar un programa de desarme

Por Lucas Aranda
La Justicia busca a una niña rosarina en Estados Unidos: no saben cómo salió del país

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Justicia busca a una niña rosarina en Estados Unidos: no saben cómo salió del país

Vacunación infantil: en Santa Fe hubo una mejora, pero la cobertura no es la ideal

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Vacunación infantil: en Santa Fe hubo una mejora, pero la cobertura no es la ideal

La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

Por Martín Stoianovich
Policiales

La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

La UNR vuelve a lanzar el programa Regresar: cómo anotarse y volver a la universidad
La Ciudad

La UNR vuelve a lanzar el programa Regresar: cómo anotarse y volver a la universidad

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato
Policiales

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Pavimentó un tramo de ruta nacional en Funes, pero le piden que la vuelva a romper

Pavimentó un tramo de ruta nacional en Funes, pero le piden que la vuelva a romper

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato

Libertadores: Central tendrá un cambio obligado para el choque clave en la altura de Quito

Libertadores: Central tendrá un cambio obligado para el choque clave en la altura de Quito

Ovación
Asociación Rosarina de Fútbol: se juega la décima fecha en los torneos de Primera A, B y C
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: se juega la décima fecha en los torneos de Primera A, B y C

Asociación Rosarina de Fútbol: se juega la décima fecha en los torneos de Primera A, B y C

Asociación Rosarina de Fútbol: se juega la décima fecha en los torneos de Primera A, B y C

Leones FC buscará bajar al líder Lamadrid y Central Córdoba, sumar de a tres ante Ballester

Leones FC buscará bajar al líder Lamadrid y Central Córdoba, sumar de a tres ante Ballester

Franco Colapinto fue el único Alpine en la pelea de la zona media en el viernes de Canadá

Franco Colapinto fue el único Alpine en la pelea de la zona media en el viernes de Canadá

Policiales
La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

Por Martín Stoianovich
Policiales

La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

Productor rural de Diamante acusado de narcotráfico: una imputada reveló datos clave

Productor rural de Diamante acusado de narcotráfico: una imputada reveló datos clave

Comenzó el juicio por el homicidio de un jugador de fútbol en zona sur

Comenzó el juicio por el homicidio de un jugador de fútbol en zona sur

Fray Luis Beltrán: ataques a tiros a vehículos y viviendas

Fray Luis Beltrán: ataques a tiros a vehículos y viviendas

La Ciudad
Santa Fe pagó más de 100 millones de pesos en recompensas y piensa sumar un programa de desarme

Por Lucas Aranda
La Ciudad

Santa Fe pagó más de 100 millones de pesos en recompensas y piensa sumar un programa de desarme

Charly García filmó en el hotel del City Center para la nueva campaña de Quilmes

Charly García filmó en el hotel del City Center para la nueva campaña de Quilmes

Biblioteca Vigil: mitos en torno al robo del telescopio y una radio que se comunicaba con el Kremlin

Biblioteca Vigil: mitos en torno al robo del telescopio y una radio que se comunicaba con el Kremlin

Vacunación infantil: en Santa Fe hubo una mejora, pero la cobertura no es la ideal

Vacunación infantil: en Santa Fe hubo una mejora, pero la cobertura no es la ideal

Lobo a salvo: rescataron a un perro desnutrido y atado gracias a videos virales
La Ciudad

Lobo a salvo: rescataron a un perro desnutrido y atado gracias a videos virales

Puerto Joven en modo Mundial: habrá una jornada de intercambio de figuritas, juegos y ferias

Puerto Joven en modo Mundial: habrá una jornada de intercambio de figuritas, juegos y ferias

Los tips del Ayurveda para esquivar las pestes que trae el frío

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Los tips del Ayurveda para esquivar las "pestes" que trae el frío

Condenaron a una mujer a 19 años de cárcel por el feroz asesinato de su tía en Santa Fe
POLICIALES

Condenaron a una mujer a 19 años de cárcel por el feroz asesinato de su tía en Santa Fe

Picada mortal en zona sur: conceden salidas transitorias a uno de los condenados
LA CIUDAD

Picada mortal en zona sur: conceden salidas transitorias a uno de los condenados

Buscan terminar con el ruido de los grupos electrógenos en los food trucks de Rosario
La Ciudad

Buscan terminar con el ruido de los grupos electrógenos en los food trucks de Rosario

Destrozaron la puerta de un banco en la zona más comercial de Echesortu
POLICIALES

Destrozaron la puerta de un banco en la zona más comercial de Echesortu

Nueva etapa: Bioceres Arena cambia de nombre y se llamará La Segunda Seguros Arena
Negocios

Nueva etapa: Bioceres Arena cambia de nombre y se llamará La Segunda Seguros Arena

Santa Fe despreció la baja de las retenciones: Es apenas un parche
Economía

Santa Fe despreció la baja de las retenciones: "Es apenas un parche"

Shein y Temu no paran de avanzar: las compras al exterior vía courier marcaron otro récord histórico
Economía

Shein y Temu no paran de avanzar: las compras al exterior vía courier marcaron otro récord histórico

Feriado del 25 de mayo en Rosario: ¿cómo funcionan los servicios en fin de semana largo?
La Ciudad

Feriado del 25 de mayo en Rosario: ¿cómo funcionan los servicios en fin de semana largo?

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour
Policiales

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour

Promesa a la bandera: el Monumento recibirá a más de 33 mil alumnos
La Ciudad

Promesa a la bandera: el Monumento recibirá a más de 33 mil alumnos

Prohibición de cuidacoches: Diputados tratará el proyecto la próxima semana
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: Diputados tratará el proyecto la próxima semana

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí
La Ciudad

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Milei anunció una rebaja de retenciones para el trigo y la cebada
Economía

Milei anunció una rebaja de retenciones para el trigo y la cebada

La quiebra del BID de Venado Tuerto, la estafa que no termina: a 30 años, ahorristas aún cobran migajas

Por Mila Kobryn
La Región

La quiebra del BID de Venado Tuerto, la estafa que no termina: a 30 años, ahorristas aún cobran migajas

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer
la ciudad

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer

Jaque mate al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco
Policiales

Jaque mate al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos
Policiales

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos