La Justicia de Rosario busca a una niña rosarina en Estados Unidos: no saben cómo salió del país

Estiman que la madre burló los controles de Migraciones tras cambiarse la identidad en norteamérica. El trasfondo de una causa iniciada en un juzgado de Familia local

La Justicia de Rosario envió un exhorto a la Justicia de Estados Unidos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación para intentar dar con el paradero de una niña rosarina de 10 años, que salió del país sin autorización de su padre ni del juzgado de Familia de Rosario. Se estima que la madre "mintió" para sacarla al exterior. Así lo afirmaron en declaraciones a La Capital las abogadas Victoria Colombo y Sharon Juanto, representantes del papá de la nena, Mariano Diez. Además, indicaron que la mujer se cambió de identidad en aquel país y también "intentó cambiarle la identidad a la niña", de acuerdo a los ingresos que figuran en Migraciones entre 2023 y 2024.

El padre de la chiquita viene reclamando desde 2019 por el paradero de su hija en el juzgado de Familia Nº 1, a cargo de María José Diana, donde se tramita actualmente la tenencia de cuidado de la niña.

Recién en abril de este año, tras una instancia de apelación de las abogadas, la Sala III de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial conformada por Marcelo Molina, Jéssica María Cinalli y René Juan Galfre, exigió la escolarización de la niña, pero no pudo acreditarse. A su vez, en el transcurso de este mes determinó el cese de la restricción de acercamiento que pesaba sobre el padre por una denuncia de abuso sexual, delito que no se pudo acreditar.

En tanto, el fiscal Damián Cimino, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y la jueza Diana libraron un exhorto de paradero (el 10 y 15 de abril, respectivamente), por medio del Sistema Federal de Búsquedas de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) , a través del Ministerio de Seguridad Nacional. Allí intervino la cartera de Relaciones Exteriores de la Nación, en coordinación con la Justicia de Estados Unidos.

Según explicaron a este diario las representantes legales, "desde 2019 Mariano no supo nunca más del paradero de su hija, ya que la última vez que tuvo noticias de su hija fue cuando ella tenía tres años y medio. El resto lo fue reconstruyendo a través del expediente judicial".

>> Leer más: Falsas denuncias: desesperado pedido de un padre que hace casi ocho años que no sabe nada de su hija

Recalcaron que, durante este derrotero, "tampoco tuvo respuestas del juzgado de Familia hasta que se enteró por medio de las autoridades escolares que hacía tiempo que no asistía a la institución educativa y que su madre había decidido escolarizarla online en una escuela de Florida, Estados Unidos".

Diez aseguró, en tanto, que durante todo ese tiempo y los años que pasaron, la Justicia no lo escuchó y mantuvo una restricción de acercamiento que se levantó recién hace unos días, aunque la denuncia había quedado desestimada en 2021. "Quiero salvar a mi hija. La última vez que la vi tenía 3 años y en junio va a cumplir 11", reclamó Mariano en declaraciones a este medio en abril pasado.

"En todo este tiempo, la Justicia santafesina se manejó de manera pésima; de hecho la Cámara Gesell fue 11 meses después de la denuncia. Eso favoreció el armado de esta causa en mi contra, promovido por tres psicólogas fanáticas de una organización (investigada por promover falsas denuncias de abuso en varios casos similares)", cuestionó.

>> Leer más: Falsas denuncias por abuso: "Quiero que se investigue a fondo y que mi hija pueda salir adelante"

La denuncia penal realizada contra Diez en 2019 estuvo basada en el testimonio de la madre de la niña y contó con el asesoramiento de un profesional vinculado a una organización presidida por un exjuez federal, a la que investiga un equipo de fiscales del MPA por presunta asociación ilícita y corrupción de menores a partir de la emisión de presuntos faltos informes de abusos sexuales.

Tanto el padre como sus abogadas puntualizaron que, "en los tres años previos a la denuncia, la madre la cambiaba constantemente de pediatra y la aislaba todo el tiempo porque decía que la nena no tenía red de contención; decía que tenía alergias que, en realidad, no padecía. Incluso, un pediatra llegó a advertirle que la niña estaba padeciendo síndrome de Münchausen (una patología provocada de manera intencional por un progenitor o tutor) por todo lo que le atribuía a su hija y por eso volvió a cambiar de médico".

Búsqueda de paradero

"Es una verdadera película de terror", sentenciaron las abogadas al cerciorarse de que la nena no estaba en Rosario desde hacía tiempo y tampoco en el país, pese a que aún no había novedades en el fuero de familia, donde habían citado a la madre y a la pequeña.

Teniendo como referencia que la madre había vivido en Estados Unidos y poseía residencia, las abogadas comenzaron a investigar hasta que supieron que la mujer había cambiado su identidad y también habría intentado hacerlo con la de su hija. Las abogadas entienden que la mujer pudo ingresar con su hija a Norteamérica tras salir de Argentina de "forma ilegal".

>> Leer más: Rosario: inédita resolución judicial a favor de un padre que no puede revincularse con su hijo

Detallaron, además, que el ingreso de 2024 coincidió con una audiencia que se hizo en el juzgado de Familia, donde la mujer y su abogada manifestaron que la niña residía en Rosario, que hacía actividades y que estaba escolarizada en Florida (Estados Unidos) bajo la modalidad home school.

Por su parte, el Ministerio de Educación de la provincia realizó una presentación en el expediente judicial para dar cuenta de una “negligencia grave” por parte de la madre de la niña, ya que dejó de mandarla a la escuela.

"Tras distintas presentaciones, la madre asumió la situación, pero argumentó que la había escolarizado online en una escuela de Estados Unidos, hecho que no está permitido en nuestra provincia", remarcaron las letradas.

Viaje a Estados Unidos

"Entendemos que la madre viajó a Estados Unidos, pudimos comprobar que allí se cambió de identidad e incluso habría intentado cambiar la identidad de la niña basándose en una serie de mentiras infundadas en contra de Mariano. De esa manera, ingresó al país entre 2023 y 2024, se presentó en una audiencia en el juzgado y le mintió a la jueza", recalcaron.

En Migraciones figuran dos ingresos de la madre al país, en 2023 y 2024, con su nuevo nombre, pero en el medio no se acredita ninguna salida hacia aquel país, por lo que entró como estadounidense y supuestamente se fue con identidad argentina, según precisaron.

Asimismo, revelaron que ese mismo día de la audiencia la madre le firmó un poder general a su abogada, quien hasta ese momento intervenía con poder especial.

Cambio de juzgado

Cabe recordar que en 2022 el caso se encontraba en manos de la jueza de Familia Silvina García, quien al archivarse la causa penal por abuso en contra del padre ordenó una audiencia para escuchar a la niña y conversar sobre la revinculación con el papá y las hermanas mayores, hijas del primer matrimonio de Mariano.

Eso ocurrió en presencia de la abogada y al defensor oficiales de niños, Silvina D' Agostino y Horacio Ferreira, respectivamente. Sin embargo, la madre puso un grabador en las pertenencias de la menor y eso derivó en denuncias de las psicólogas de la organización contra todos los allí presentes, luego de que se tergiversaran los dichos de la nena.

Esa fue la única y última vez que se escuchó a la niña. A partir de allí, todo intento de Mariano para que volvieran a entrevistar a su hija fue denegado.

En ese marco, la abogada de la niña presentó un escrito en 2024 donde dijo que la madre había corrido a su hija "del espacio de acompañamiento jurídico a través de conductas ilegales". De esa manera, la profesional no tuvo forma de reunirse con la niña y también adhirió al pedido del padre de escuchar a la pequeña.