Una doctora de la UNR fue premiada por la Unesco por sus aportes a la seguridad alimentaria

Raquel Chan, doctora en biotecnología de la Universidad Nacional de Rosario, será premiada por su investigación sobre nuevas variedades de granos resistentes a la sequía

Una doctorada de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) fue distinguida con un importante galardón de la Unesco y la Fundación L'Oréal. Se trata de Raquel Chan, doctora en biotecnología con más de treinta años de trayectoria. La científica será reconocida en el marco del premio internacional “Por las Mujeres en la Ciencia” por su aporte a la seguridad alimentaria a nivel global.

En particular, la biotecnóloga trabaja en el diseño de nuevas variedades de maíz, trigo, arroz y soja capaces de resistir contextos de sequía, investigaciones claves en el marco de la seguridad alimentaria. El total de sus investigaciones se realizó en territorio argentino, con alianzas internacionales con otros expertos de Chile, Estados Unidos, Francia y Alemania.

Ahora, las tres décadas de trabajo de la científica serán reconocidas el próximo 11 de junio en París cuando reciba el Premio Internacional L’Oréal-UNESCO Para las Mujeres en la Ciencia 2026. Chan es una de las cinco mujeres a nivel global que fue distinguida con el prestigioso galardón.

Quién es Raquel Chan, doctora de la UNR

Raquel Chan es Química y Bioquímica, por la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel, país al que tuvo que exiliarse durante la década de 1970, tras ser amenazada por la Tripe A. Una vez recuperada la democracia, regresó a Argentina y realizó su doctorado en la Universidad Nacional de Rosario.

Luego, decidió realizar un posdoctorado en la Université Louis Pasteur, en Estrasburgo, Francia. Se incorporó al Instituto de Biología Molecular y Celular (actual IBR) en 1993 como Investigadora Adjunta de Conicet. En 1999 se trasladó a la Universidad Nacional del Litoral, donde continuó con sus estudios sobre las bases moleculares.

Actualmente se desempeña como Investigadora Superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet) desde 2013. Desde 2014, es profesora titular en la Cátedra de Biología Celular y Molecular de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Además, es directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL - CONICET y la Universidad Nacional del Litoral).