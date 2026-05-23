Villa Amelia: descubren un posible femicidio tras el incendio de una casa

La vivienda era ocupada por una pareja en Larrea al 200. Al peritar los forenses el lugar, descubrieron que una mujer tenía un tiro en el pecho y encontraron vainas servidas

Un incendio en una casa de Villa Amelia , aparentemente ocasionado por la explosión de una garrafa, apunta a ser un femicidio . El viernes por la tarde, una mujer fue encontrada sin vida luego de que los bomberos apagaran el fuego en una vivienda de esa localidad, pero cuando los peritos analizaban el lugar descubrieron que tenía una tiro en el pecho y encontraron vainas servidas.

El inmueble en cuestión se ubica en Larrea al 200 de Villa Amelia , una localidad distante a unos 30 kilómetros al sur de Rosario. Allí vivían Marta Ester Ramírez junto a su esposo, Omar Ovidio Gamarra, de 70 años . La mujer no pudo ser rescatada con vida del supuesto accidente y Gamarra terminó internado en terapia intensiva del Hospital Provincial de Rosario, entubado y en estado crítico.

Las pericias de los bomberos constataron que María Ester fue rociada con alcohol etílico, lo que provocó el incendio y el médico forense encontró un disparo en el pecho de la mujer.

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) recorrieron el lugar y sus adyacencias, y hallaron doce vainas servidas calibre .22, un cartucho intacto, proyectiles deformados y distintos elementos con manchas de sangre . También hallaron orificios compatibles con disparos en paredes vecinas .

Sobra Gamarra, el parte médico indicó que no presentaba heridas visibles y que sufrió una grave inhalación de humo. Según expresaron vecinos de la pareja, el hombre presentaba un mal estado general de salud desde hace un tiempo y no podía caminar, en tanto María Ester realizaba una vida activa en el pueblo y la veían cuando hacía las compras diarias.

>> Leer más: Violencia de género: afirman que los femicidios son "la punta de un iceberg"

La causa la tomó la fiscalía en turno, a cargo de Noelia Navone, de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas, junto al personal de la Brigada de Femicidios de PDI y peritos forenses. Hasta el momento, no hay imputados formalmente y la investigación apunta a saber que ocurrió en esa vivienda.