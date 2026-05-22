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Shein y Temu no paran de avanzar: las compras al exterior vía courier marcaron otro récord histórico

Las importaciones online crecieron 136% interanual y ya superan los USD 400 millones en 2026. Ropa, tecnología y cosméticos lideran las compras de argentinos

22 de mayo 2026 · 12:14hs
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Las compras online en plataformas internacionales como Shein

Las compras online en plataformas internacionales como Shein, Temu y Amazon crecieron fuerte en Argentina y ya baten récords a través del sistema courier

Las compras de argentinos en plataformas internacionales como Shein, Temu y Amazon siguen creciendo a un ritmo acelerado y ya muestran cifras récord en las importaciones vía courier.

Según un informe de la consultora Analytica, en abril las compras realizadas mediante este sistema alcanzaron los USD 118 millones, el nivel más alto desde que existen registros. El monto representa un aumento interanual del 135,9% y supera incluso el récord previo de diciembre de 2025.

En lo que va de 2026, las importaciones vía courier acumulan USD 402 millones, con un crecimiento del 123,2% respecto del mismo período del año pasado.

Qué es el sistema courier

El courier funciona como una vía simplificada para comprar productos en el exterior sin pasar por los procedimientos tradicionales de importación.

A diferencia del correo postal común, las operaciones son gestionadas por empresas privadas que se encargan del transporte, los trámites aduaneros, y la gestión impositiva.

El comprador realiza un único pago y recibe el producto directamente en su domicilio.

En los últimos meses el sistema ganó todavía más impulso tras una serie de flexibilizaciones impulsadas por el gobierno nacional.

>> Leer más: Moda rápida y barata: por qué cada vez más argentinas compran en Shein

Qué cambió para importar

Entre las modificaciones más importantes aparece el aumento del límite de compra hasta USD 3.000 y la creación de una franquicia para bienes de hasta USD 400, que sólo pagan IVA.

A eso se sumaron: menor burocracia, estabilidad cambiaria, envíos gratuitos o baratos ofrecidos por plataformas internacionales, y el efecto viral de redes sociales donde usuarios muestran cómo comprar productos importados a bajo precio.

Las empresas de courier también ampliaron su capacidad operativa para responder al aumento de la demanda.

Qué compran los argentinos

Los productos más elegidos por los consumidores argentinos son ropa y calzado, celulares, notebooks, accesorios tecnológicos, cosméticos, suplementos, y artículos para el hogar.

El crecimiento de Shein y Temu aparece especialmente vinculado al consumo de indumentaria y pequeños productos de bajo costo.

Según Gustavo Sambucetti, director de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, las compras online en el exterior ya representan alrededor del 5% del comercio electrónico argentino y podrían llegar al 10% durante este año.

El impacto sobre la industria local

El fenómeno ya genera preocupación en distintos sectores productivos argentinos.

>> Leer más: Temu y Shein en la mira: la ola china de productos conquista al mercado argentino

La consultora Abeceb advirtió que las importaciones vía courier afectan especialmente a industrias vinculadas a indumentaria, calzado, pequeños electrónicos, y artículos para el hogar.

El problema no aparece tanto a nivel macroeconómico, sino sobre actividades específicas que deben competir contra productos importados más baratos y con mayor variedad.

Además, Analytica vinculó el crecimiento de las compras en el exterior con la caída del salario real y la apreciación cambiaria registrada durante los últimos meses.

Según el informe, podría estar consolidándose una tendencia de sustitución de productos locales por bienes importados adquiridos directamente mediante plataformas digitales.

Un fenómeno que ya mira el mundo

El crecimiento del consumo argentino en plataformas internacionales llegó incluso al Financial Times, que recientemente destacó el boom local de compras en Amazon, Shein y Temu.

Mientras tanto, las plataformas siguen expandiendo promociones y ofertas dirigidas específicamente al mercado argentino, aprovechando un escenario donde comprar afuera se volvió, para muchos consumidores, más conveniente que hacerlo en comercios locales.

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