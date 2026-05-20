Madre e hija terminaron juntas el secundario en la UNR: "Pudimos lograrlo las dos"

Rosa y Romina recibieron sus diplomas en el programa Otra Vuelta, la secundaria para adultos de la UNR. La virtualidad les permitió estudiar mientras trabajaban y cuidaban a sus hijos

El programa de la UNR "Otra Vuelta" ofrece instancias virtuales y presenciales de cursada.

En un auditorio cargado de aplausos y emoción, 35 estudiantes recibieron esta semana sus diplomas de egresados del programa “Otra Vuelta”, la secundaria para jóvenes y adultos impulsada por la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Detrás de cada título hubo historias de maternidad, trabajos precarios, interrupciones escolares y segundas oportunidades. Pero también una escena poco habitual: muchos de esos nuevos graduados ya comenzaron carreras universitarias como Psicología, Derecho o Comunicación Social.

El acto marcó además un hito para el programa. Son los primeros estudiantes que completaron íntegramente el trayecto pedagógico de dos años y medio desde su creación en 2022.

“Otra Vuelta” nació como una propuesta de educación secundaria virtual destinada a jóvenes y adultos que, por distintos motivos, no habían podido terminar el bachillerato.

La modalidad combina clases virtuales sincrónicas, actividades asincrónicas, y algunas instancias presenciales de acompañamiento.

Actualmente el programa cuenta con unos 500 estudiantes distribuidos en alrededor de 25 aulas virtuales y presenciales.

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Desde la UNR destacan que el objetivo no es solamente terminar el secundario, sino generar condiciones reales para sostener las trayectorias educativas de personas atravesadas por responsabilidades laborales, familiares o económicas.

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Una madre y una hija que terminaron juntas

Entre todas las historias de la ceremonia hubo una que terminó llevándose la ovación completa. Rosa y Romina, madre e hija— recibieron juntas sus diplomas luego de cursar y terminar el secundario al mismo tiempo. Ambas atravesaron el proceso mientras sostenían tareas de cuidado y maternidad, y remarcaron que la flexibilidad de la virtualidad fue clave para poder continuar estudiando.

“Estoy muy contenta, por los años que tengo, de lograr esto”, dijo Rosa, emocionada durante el acto.

“Estoy muy agradecida a mis profes, a mis compañeros y a mi hija también. Pudimos terminar juntas. Eso es muy hermoso, inolvidable”, agregó con la voz quebrada.

La escena sintetizó gran parte del espíritu del programa, adultos que vuelven a estudiar después de años y familias enteras que acompañan ese proceso.

“La educación nos cambia la vida”

Durante la ceremonia, el rector de la UNR, Franco Bartolacci, destacó el impacto social del programa y reivindicó el rol de la universidad pública más allá de la formación profesional tradicional. “Creemos firmemente que la educación es lo que nos cambia la vida, nos salva y nos transforma para siempre”, sostuvo.

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Bartolacci también remarcó el esfuerzo cotidiano de quienes retoman los estudios en contextos atravesados por trabajo, cuidados familiares y dificultades económicas. “Los felicitamos especialmente por el coraje de decidir volver para terminar y por la voluntad de sostener el cursado cuando hay responsabilidades familiares y laborales”, expresó.

Además, defendió la continuidad de este tipo de políticas educativas: “Defender este programa es defender el derecho al futuro”.

Un programa que no deja de crecer

Desde su creación en 2022, “Otra Vuelta” fue ampliando de manera sostenida su alcance dentro de Rosario y la región. La propuesta surgió inicialmente como una alternativa flexible para personas que habían quedado fuera del sistema educativo tradicional y terminó convirtiéndose en una de las experiencias de inclusión educativa más importantes desarrolladas por la universidad en los últimos años.

La combinación de virtualidad, acompañamiento pedagógico y flexibilidad horaria permitió que muchos estudiantes pudieran compatibilizar estudio, trabajo y crianza.

En varios casos, terminar el secundario fue además la puerta de entrada a estudios universitarios que antes parecían imposibles.