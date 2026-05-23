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Copa Libertadores: Central pelea con el actual campeón de América por lograr una ventaja crucial

Central buscará el miércoles ante Independiente del Valle terminar como líder de la zona y además ser el mejor primero de todos

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

23 de mayo 2026 · 06:10hs
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El pibe Cantizano

Marcelo Bustamante / La Capital

El pibe Cantizano, Di María y Veliz. Central irá a Ecuador para defender el primer puesto del grupo y apuntalar su sueño copero de cara al segundo semestre. 

Central está haciendo una extraordinaria Copa Libertadores de América, ya está clasificado a los octavos de final y sólo resta saber si lo hará en el primer o en el segundo lugar del grupo H, cuando el miércoles, a las 19, visite a Independiente del Valle de Ecuador, donde con un empate le alcanzará para ser el líder de su zona y hasta podría ilusionarse con ser el mejor primero de toda la Copa en la fase de grupos. Lo que sería un logro tremendo para lo que viene.

No es menor terminar primero o segundo en la zona, como tampoco hacerlo con la mayor cantidad de puntos debido a los criterios de la localía para las etapas mata-mata de la Copa hasta una eventual final que será en cancha neutral: el sábado 28 de noviembre en Montevideo, Uruguay.

El equipo de Jorge Almirón viene con un registro arrollador en Libertadores: invicto, con cuatro triunfos y una igualdad, con nueve goles a favor y ninguno en contra. Eso lo ubica hoy como el segundo mejor primero de la zona de grupos.

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Tres que pelean bien arriba

Los canallas tienen 13 puntos y más nueve de diferencia de gol, siendo el líder de todos los grupos el actual campeón de América, Flamengo, también con 13 puntos, con idéntico más nueve de diferencia de gol, pero con dos tantos a favor más que los auriazules. Y tercero es Independiente Rivadavia de Mendoza, otro que llegó a las 13 unidades y tiene más siete en el saldo de goles.

Estos tres equipos son los que cosecharon más puntos en la fase grupos y que lucharán en la última fecha por ser el mejor primero de todos, para definir siempre de local en los mata-mata hasta una eventual final.

Lo dicho, Central visitará a Independiente del Valle de Ecuador, sabiendo que ya con el empate terminará primero de la zona, pero debería ganar para tratar de ser el mejor de todos en la fase de grupos. Aunque no debe descuidarse porque si pierde, aunque sea por la mínima diferencia, quedaría segundo de la zona, ya que IDV lo igualaría en puntos, pero lo superaría en el desempate por el criterio de los partidos entre sí, ya que igualaron 0 a 0 en el Gigante en la primera fecha.

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Central atento al Flamengo

Entonces el Canalla deberá estar muy atento a su último partido del miércoles, a las 19, ante Independiente del Valle en la altura de Quito, pero lo hará con una buena ventaja. Antes, el martes, a las 21.30, jugará Flamengo ante Cusco en Río de Janeiro y luego de ese partido Central sabrá cuantos puntos y goles le harán falta para terminar como líder de todos.

Es tan bueno lo de Central que está peleando mano a mano con el poderoso Flamengo, el vigente campeón de la Libertadores, para quedarse con la pole position de la fase de grupos.

Luego, el miércoles, a las 21.30, tras el partido de Central, en una convulsionada Bolivia, Bolívar tiene que recibir a Independiente Rivadavia de Mendoza, otro de los aspirantes al primer puesto de la fase de grupos.

Un cambio de sede

Aquí la Conmebol cambió de sede el partido entre los mendocinos y Bolívar y el encuentro se disputará en el Ramón Tahuichi Aguilera, ubicado en el llano de Santa Cruz de la Sierra, y de esta manera el equipo argentino esquivará la altura de La Paz.

Una vez terminada la fase de grupos el próximo jueves, para el sorteo de octavos de final se generan dos tablas (primeros del 1-8 y segundos del 9-16) para definir localías; el equipo con menor numeración siempre define de local. A partir de esta fase pueden enfrentarse equipos del mismo país o que hayan compartido grupo.

Terminar como líder absoluto sería tener la ventaja de definir hasta la semifinal de local, en el caso de Central en el Gigante de Arroyito.

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