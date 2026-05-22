Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato del joven

Tras el homicidio, escondieron el cuerpo del joven de 19 años en un pozo. La fiscalía atribuyó los hechos a tres hombres, uno de ellos prófugo

El crimen de Benjamín Scerra retumbó en todo Granadero Baigorria y en el ámbito policial y judicial. A una semana de encontrar el cuerpo, la Fiscalía Regional Nº2 imputó a tres personas, una de ellas aún prófuga , por el asesinato del joven de 19 años.

El fiscal Aquiles Balbis, de la unidad fiscal de San Lorenzo, imputó a Darío H., de 34 años , ser el coautor del homicidio criminis causa y a Luciano H., de 23 años , por encubrimiento agravado y coautor del homicidio criminis causa. Además, le atribuyó a Alexis H. , aún prófugo , el delito de robo calificado por uso de arma blanca y homicidio criminis causa. Los dos primeros quedaron en prisión preventiva por 90 días tras la decisión del Juez de Primera Instancia, Carlos Gazza.

Benjamín Scerra había salido de su casa en Granadero Baigorria, en la medianoche del 9 de mayo y no regresó. Una semana después, vecinos del joven encontraron su cuerpo en un pozo y se desató la ira de todo el barrio, que terminó en una noche de caos, con un vehículo incendiado. A partir del hallazgo del cuerpo, comenzó la investigación que llevó a la detención de Darío H. y Luciano H., mientras que Alexis H. está sindicado como una pieza fundamental en el entramado asesino.

Balbis sostiene que Alexis H., aún prófugo, y los dos detenidos son los responsables del crimen de Scerra. Según su expocisión, las tres personas mataron al joven de 19 años en la madrugada del 9 de mayo, entre las 5 y las 6.45, en la zona de El Espinillo, en Capitán Bermúdez.

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La secuencia comenzó pasadas las 0.30, cuando Scerra caminaba junto a Alexis H. por inmediaciones de El Rosedal y Presidente Roca, en Granadero Baigorria, justo en el límite con Capitán Bermúdez.

En ese momento, Alexis H. invitó a la víctima a una residencia donde estaba su padre para extender la salida nocturna. En la vivienda, según pudo revelar el fiscal, Benjamín sostuvo una discusión con los integrantes de la familia y Alexis H. decidió ir con Scerra hacia su casa.

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La disputa no quedó allí. Siguió la pelea verbal y Alexis H. echó a Benjamín. Ya en la calle, Alexis H. y Darío H. comenzaron a golpear a la víctima, que se defendió y reclamó la devolución de su teléfono celular, que había sido sustraído.

En esa circunstancia, apareció Luciano H., que fue a buscar a Alexis H., quien había ingresado a la vivienda. Alexis H. salió con un arma blanca y acorraló junto a sus hermanos a Benjamín. La víctima cayó al piso y Alexis H. aprovechó para robarle las zapatillas.

Defensa de vecinos y crimen

Los vecinos de Alexis H. alertaron la situación y salieron al rescate de Bejamín Scerra. Los hermanos fueron disuadidos, pero Luciano H. se quedó con el celular del joven de 19 años.

Scerra intentó escapar, pero los tres hombres lo persiguieron y atraparon en la zona del monte. Allí se produjo el feroz ataque con la cuchilla que portaba Alexis H. y que hirió a Benjamín en el cuello, la espalda y el torso, provocándole la muerte por shock hipovolémico. Según había contado el fiscal, fueron más de 20 puñaladas. Tras el crimen, lanzaron el cuerpo a un pozo, donde finalmente fue encontrado por sus allegados.

Según el fiscal, esta acción fue perpetrada para consumar la sustracción de las zapatillas, el teléfono celular y el camperón de la víctima, y garantizar la impunidad de los autores.

Una semana desaparecido y hallazgo del cuerpo

El crimen de Benjamín Scerra, el joven de 19 años que había estado desaparecido en Granadero Baigorria, pudo confirmarse a partir de la declaración de un testigo. Le aseguró a la policía que había escuchado a otros chicos que hablaban del caso y su testimonio condujo al hallazgo del cuerpo por parte de sus allegados, luego de una primera búsqueda sin resultados a cargo de las fuerzas de seguridad.

El misterio alrededor del paradero de Benjamín se mantuvo desde el viernes 8 de mayo, cuando fue visto por última vez. Los días siguientes, sus familiares se movilizaron en distintas oportunidades y extendieron el pedido de colaboración en las redes sociales.

Mientras tanto, la causa judicial por búsqueda de paradero no tuvo avances y fue prácticamente de casualidad que al siguiente miércoles de su desaparición, el padre de Benjamín tuvo una novedad. Un joven del barrio se acercó a su casa para decirle que había escuchado rumores, a partir de los cuales, al día siguiente, se realizaron rastrillajes en Capitán Bermúdez, donde finalmente fue hallado el cuerpo.

Del rumor al hallazgo del cuerpo

Sobre la medianoche de ese miércoles, el padre de Benjamín fue a la comisaría 24ª a aportar un dato que finalmente determinaría el avance más concreto del caso. Contó que unas horas antes, un joven del barrio se había acercado a su casa diciendo que tenía información de dónde podía estar su hijo. Le contó que había escuchado una conversación e incluso aportó nombres que hoy son parte clave de la investigación.

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Más tarde, este joven declaró ante la policía y aseguró que la tarde anterior había escuchado la conversación mantenida por un grupo de chicos en la esquina de su casa. Dijo que una joven contaba conmocionada que su hermano había estado con Benjamín la noche de su desaparición.

Según esta versión, Benjamín se había reunido con Alexis H., apodado "El Corto", en un rancho de Capitán Bermúdez ubicado en el monte lindero a la empresa Celulosa. Allí tuvieron una discusión y luego no se supo más nada. Pero un dato alarmante levantó las sospechas de los allegados de Benjamín: El Corto, supuestamente, había intentado vender ropa y un celular del chico.

Un crimen bajo investigación

Tras una primera tanda de rastrillajes, el resultado fue negativo. En ese marco, también hubo disturbios con personas allegadas a Benjamín en los alrededores del rancho atribuido a El Corto. Un auto terminó incendiado y tuvieron que intervenir los bomberos.

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En una segunda etapa de búsqueda, impulsada sobre todo por allegados del chico, el cuerpo fue hallado en inmediaciones de una zona conocida allí como bajada Electroclor.