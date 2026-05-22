Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un joven obrero desde una grúa

El accidente laboral se produjo mientras realizaba tareas de recambio de luminarias en Córdoba al 1300. Fue trasladados al sanatorio Mapaci

Operativo en peatonal Córdoba. Un obrero cayó y fue trasladado al Mapaci

Un obrero resultó gravemente heridos este viernes al mediodía tras caer desde una grúa mientras realizaba tareas en plena peatonal Córdoba, entre Corrientes y Entre Ríos. El joven de 23 años fue derivado a un sanatorio especializado en traumatología con heridas en el cráneo, pero consciente.

Según informaron fuentes policiales, varios llamados al 911 alertaron que un operario había caído desde una altura aproximada de dos metros mientras trabajaba sobre una grúa realizando el cambio de luminarias.

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De acuerdo al parte policial, el joven se encontraba dentro de un grupo de trabajo desarrollando tareas en altura cuando, por motivos que todavía se intentan establecer, se produjo la caída.

Las primeras informaciones indicaron que la víctima sufrió lesiones de gravedad en su cabeza, pero nunca perdió el conocimiento. El joven de 23 años, identificado como Brandón, fue asistido en el lugar y posteriormente trasladados al Sanatorio Mapaci para recibir atención médica.

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El hecho quedó bajo actuación policial en el marco de un accidente laboral y se intentará determinar si existían medidas de seguridad adecuadas, el estado del equipamiento utilizado y las circunstancias exactas de la caída.

El episodio generó además una importante presencia policial y de emergencias en una de las zonas más transitadas del centro rosarino.