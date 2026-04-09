El tiempo en Rosario: viernes de sol pleno y una máxima de 24 grados

El tiempo en Rosario mostrará una mejora sostenida a lo largo de la jornada, con condiciones estables, sin precipitaciones y temperaturas en ascenso, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El inicio del fin de semana llegará presentará estable y sin lluvias en Rosario, con cielo mayormente despejado y temperaturas agradables durante la tarde
El tiempo en Rosario mostrará una mejora sostenida a lo largo de la jornada, con condiciones estables, sin precipitaciones y temperaturas en ascenso, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La madrugada arrancará con neblina y una temperatura cercana a los 12 grados, lo que podría reducir la visibilidad en las primeras horas del día. Sin embargo, hacia la mañana el cielo estará despejado y el termómetro subirá hasta los 17 grados, con viento leve del norte y noroeste.
Durante la tarde se espera el momento más templado de la jornada, con una máxima de 24 grados y cielo despejado. El viento será leve, lo que contribuirá a generar condiciones agradables para actividades al aire libre.
Por la noche, el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura estimada en 19 grados y viento leve del noreste. No se prevén lluvias en ningún momento del día, con probabilidades de precipitación en 0%.
El pronóstico configura una jornada típicamente otoñal en la ciudad, con amplitud térmica moderada, buen tiempo y condiciones ideales para quienes planeen actividades fuera de casa.