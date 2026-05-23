La UOM rechazó la intervención judicial: "Es el desenlace de una operación política y empresarial"

El sindicato metalúrgico criticó la medida de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tras una presentación judicial de la oposición a Alberto Furlan

La Justicia anuló las elecciones en la seccional de Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) e intervino el gremio a nivel nacional hasta fines de 2026. Frente a este panorama, el gremio sostiene que la intervención de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo “es un ataque al salario de los trabajadores” y se trata de una operación política.

Al igual que el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) , la UOM expuso que los jueces Víctor Pesino y María Dora González de la Sala VIII del tribunal, avalaron la reforma laboral que impulsó el gobierno de Javier Milei y “hoy avanzan sobre el sindicato con un fallo arbitrario, antidemocrático, que avasalla la autonomía de la UOM”.

Desde la UOM remarcaron que son el principal gremio de trabajadores de la industria argentina y que el fallo judicial llega al mismo tiempo que se dan las negociaciones paritarias “para defender el salario del trabajador metalúrgico , después de la pérdida salarial brutal de los últimos dos años”.

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El gremio sostiene que esta intervención judicial “no nació hoy”, sino que se trata del “desenlace de una operación política, judicial y empresarial” que tiene como objetivo “disciplinar a la UOM" debilitar su capacidad de lucha y "garantizarles a los patrones pagar salarios de hambre y trabajadores sin organización".

Para el sindicato, la resolución sobre las elecciones en la seccional de Campana “intenta instalar denuncias y operaciones mediáticas para judicializar la vida interna del sindicato” que atenten contra la constitución del nuevo secretariado nacional. No obstante, la UOM apuntó: “Fracasaron una y otra vez porque los trabajadores metalúrgicos hablaron con claridad en las urnas y ratificaron de manera contundente la conducción de Abel Furlán y la continuidad del proyecto sindical que representa”.

Internas en la UOM

El grupo de sindicalistas que responde a Furlán apuntó contra “el sector interno derrotado en las elecciones” por tratar de “conseguir en los juzgados lo que no logró en las urnas”.

“Eligieron transformarse en instrumento de los grupos empresarios y de un gobierno que hambrea al pueblo, destruye la industria nacional y pretende barrer décadas de derechos laborales y organización sindical”, señalaron desde la UOM.

El comunicado de la UOM también expuso a ese grupo como “los que festejan la intervención vergonzosa” y remarcó que “se equivocan si creen que los metalúrgicos vamos a quedarnos de brazos cruzados frente a este atropello”.

Por último, la UOM subrayó: “Sobrevivimos a dictaduras, persecuciones, proscripciones y políticas de entrega. Vamos a derrotar este intento de intervención política disfrazada de resolución judicial”.

Llamado a otros gremios

En el texto que publicó, la UOM convoca a todo el movimiento obrero del país a defender al gremio “frente a un modelo económico que necesita sindicatos débiles para imponer ajuste, entrega y precarización”.

“Los trabajadores metalúrgicos no vamos a aceptar mansamente esta avanzada. Vamos a responder con democracia sindical, con participación, con organización y con lucha. Y vamos a revertir esta intervención como el movimiento obrero argentino revirtió cada intento histórico de sometimiento”, completaron.

Fallo judicial en las elecciones de la UOM

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló las elecciones de la seccional Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y dejó sin efecto la reelección de Francisco Abel Furlán al frente del gremio a nivel nacional. Además, dispuso la intervención judicial del sindicato por 180 días y ordenó el cese inmediato de todas las autoridades electas.

La Sala VIII del tribunal, la misma que restableció en abril pasado la vigencia de la reforma laboral, sostuvo que el proceso electoral estuvo atravesado por “opacidad”, falta de garantías y presuntas irregularidades graves en la custodia de las urnas.

Los jueces Víctor Pesino y María Dora González concluyeron que las elecciones realizadas entre el 2 y el 4 de marzo en la seccional Campana “no garantizaron una elección confiable, segura ni transparente” y que, por eso, debían ser declaradas nulas.

La causa había sido iniciada por la Lista Naranja, opositora a la conducción oficialista de la UOM, que denunció irregularidades en la elección de Campana. Según el fallo, las urnas permanecieron durante tres días bajo custodia de la junta electoral de la seccional, sin escrutinios parciales diarios y sin controles suficientes. También cuestionó que la oposición hubiera sido “invitada” a dormir en la sede sindical para custodiar las urnas. “Es inaceptable e irrazonable obligar a los opositores a dormir en la sede del oficialismo”, remarcaron los magistrados.

La Cámara además sostuvo que la conducción nacional de la UOM desobedeció una orden judicial previa que había suspendido la elección nacional del 18 de marzo, en la que Furlán fue reelegido.

A partir de la nulidad de la elección de Campana, los jueces concluyeron que también quedó inválida la conformación del Colegio Electoral que eligió a Furlán a nivel nacional. Con ese argumento, la Cámara declaró la nulidad de la elección nacional y ordenó el “cese inmediato” de Furlán y de toda la conducción del sindicato.

Frente a ese escenario, dispusieron la intervención judicial de la UOM tanto en la seccional Campana como a nivel nacional por el plazo de seis meses. El interventor designado fue el abogado Alberto Biglieri, quien deberá convocar a nuevas elecciones dentro de los próximos 180 días. “La intervención externa y neutral es indispensable para garantizar el cumplimiento de la ley”, concluyó la Cámara.