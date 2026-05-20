El tiempo en Rosario: el jueves sigue el frío y también baja la máxima

El viernes continuaría el frío y el sábado arrancaría una paulatina mejora

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 21 de mayo en Rosario una temperatura máxima de 15º y una mínima de 2º, en la previa de un viernes en el que continuaría el frío y un sábado donde arrancaría una paulatina mejora.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del este, neblina y un registro de 3º que bajaría hasta los 2º en la mañana, ya con cielo parcialmente nublado. Desde la tarde estaría mayormente nublado con una marca de 15º bajando a 11º en la noche.

El viernes estaría algo nublado, nuevamente con una máxima de 15º y una mínima subiendo levemente a 4º.

El sábado otra vez estaría algo nublado pero arrancaría una paulatina mejora. Se anuncian 17º de máxima y 5º de mínima.

El domingo tendría registros entre 18º y 7º, con cielo mayormente nublado.

El lunes repetiría los 18º de máxima mientras que la mínima treparía hasta 10º, en una jornada parcialmente nublada.

El martes habría nubosidad variable con una máxima de 19º y una mínima de 10º.