La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: el jueves sigue el frío y también baja la máxima

El viernes continuaría el frío y el sábado arrancaría una paulatina mejora

20 de mayo 2026 · 23:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
El tiempo en Rosario: el jueves sigue el frío y también baja la máxima

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 21 de mayo en Rosario una temperatura máxima de 15º y una mínima de 2º, en la previa de un viernes en el que continuaría el frío y un sábado donde arrancaría una paulatina mejora.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del este, neblina y un registro de 3º que bajaría hasta los 2º en la mañana, ya con cielo parcialmente nublado. Desde la tarde estaría mayormente nublado con una marca de 15º bajando a 11º en la noche.

El viernes estaría algo nublado, nuevamente con una máxima de 15º y una mínima subiendo levemente a 4º.

El sábado otra vez estaría algo nublado pero arrancaría una paulatina mejora. Se anuncian 17º de máxima y 5º de mínima.

El domingo tendría registros entre 18º y 7º, con cielo mayormente nublado.

El lunes repetiría los 18º de máxima mientras que la mínima treparía hasta 10º, en una jornada parcialmente nublada.

El martes habría nubosidad variable con una máxima de 19º y una mínima de 10º.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: arranca una semana fria con un lunes de 0 grados

El tiempo en Rosario: arranca una semana fría con un lunes de 0 grados

Abrigos a mano para esperar un cambio de condiciones en el tiempo de Rosario, que se viene más frío en la semana entrante.

Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal

La inestabilidad dominará el tiempo durante el fin de semana en Rosario.

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

Las temperaturas mínimas volverán a ser bajas y el tiempo será más invernal que otoñal

Rosario recibe este fin de semana un frente frío: cómo sigue el tiempo en la región

Ver comentarios

Las más leídas

El argentino que debutó en la F1 en Canadá y logró mejores resultados que Colapinto

El argentino que debutó en la F1 en Canadá y logró mejores resultados que Colapinto

Central definirá el primer puesto con Independiente del Valle, que goleó a Libertad

Central definirá el primer puesto con Independiente del Valle, que goleó a Libertad

Heinze, campeón adentro y afuera: segundo título de la Premier League

Heinze, campeón adentro y afuera: segundo título de la Premier League

Suárez quiso volver a la selección de Uruguay, pero Bielsa le bajó el pulgar para el Mundial

Suárez quiso volver a la selección de Uruguay, pero Bielsa le bajó el pulgar para el Mundial

Lo último

El tiempo en Rosario: el jueves sigue el frío y también baja la máxima

El tiempo en Rosario: el jueves sigue el frío y también baja la máxima

Masiva Marcha del Silencio por los desaparecidos de la dictadura en Uruguay

Masiva Marcha del Silencio por los desaparecidos de la dictadura en Uruguay

En medio de las protestas, el presidente boliviano negó que vaya a renunciar

En medio de las protestas, el presidente boliviano negó que vaya a renunciar

Tragedia en Australia: lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

Los amigos de Serena Andreatta, de 26 años, lanzaron una campaña para que la familia pueda costear los gastos funerarios
Tragedia en Australia: lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina
Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista
POLICIALES

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Cuidacoches: la Iglesia pidió regulación y controles contra extorsiones en estadios
La Ciudad

Cuidacoches: la Iglesia pidió regulación y controles contra extorsiones en estadios

Zona Fría: todos los hogares rosarinos podrían sufrir una suba en la boleta de gas
Economía

Zona Fría: todos los hogares rosarinos podrían sufrir una suba en la boleta de gas

Incendios en las islas: la causa suma presión y piden pericias en los terraplenes

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Incendios en las islas: la causa suma presión y piden pericias en los terraplenes

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda
Información General

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El argentino que debutó en la F1 en Canadá y logró mejores resultados que Colapinto

El argentino que debutó en la F1 en Canadá y logró mejores resultados que Colapinto

Central definirá el primer puesto con Independiente del Valle, que goleó a Libertad

Central definirá el primer puesto con Independiente del Valle, que goleó a Libertad

Heinze, campeón adentro y afuera: segundo título de la Premier League

Heinze, campeón adentro y afuera: segundo título de la Premier League

Suárez quiso volver a la selección de Uruguay, pero Bielsa le bajó el pulgar para el Mundial

Suárez quiso volver a la selección de Uruguay, pero Bielsa le bajó el pulgar para el Mundial

Tragedia en Australia: lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

Tragedia en Australia: lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

Ovación
Central volvió a perder en reserva y complicó sus chances de clasificar

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central volvió a perder en reserva y complicó sus chances de clasificar

Central volvió a perder en reserva y complicó sus chances de clasificar

Central volvió a perder en reserva y complicó sus chances de clasificar

Heinze: cuando la urgencia le ganó al proyecto y Newells dejó ir al campeón de la Premier

Heinze: cuando la urgencia le ganó al proyecto y Newell's dejó ir al campeón de la Premier

La sentida despedida de Ruben a Veliz en Central: Seguramente no va a ser la última

La sentida despedida de Ruben a Veliz en Central: "Seguramente no va a ser la última"

Policiales
Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista
POLICIALES

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso

Cayó preso acusado por robos de teléfonos celulares en el centro

Cayó preso acusado por robos de teléfonos celulares en el centro

Bandera con mensaje intimidatorio en colegio: segunda vez en el año

Bandera con mensaje intimidatorio en colegio: segunda vez en el año

La Ciudad
El tiempo en Rosario: el jueves sigue el frío y también baja la máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves sigue el frío y también baja la máxima

Refuerzan la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono

Refuerzan la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono

Cuidacoches: la Iglesia pidió regulación y controles contra extorsiones en estadios

Cuidacoches: la Iglesia pidió regulación y controles contra extorsiones en estadios

Se entregó la Maxi Beca, un reconocimiento al mérito académico y al legado de Maximiliano Schellhas

Se entregó la Maxi Beca, un reconocimiento al mérito académico y al legado de Maximiliano Schellhas

Noche en mi Barrio llega a Arroyito con música y comercios abiertos
La Ciudad

Noche en mi Barrio llega a Arroyito con música y comercios abiertos

La Marcha Federal de Salud se hizo escuchar en Rosario: El sistema está roto
La Ciudad

La Marcha Federal de Salud se hizo escuchar en Rosario: "El sistema está roto"

Scioli defendió a Adorni en Rosario y dijo: La economía funciona cada vez mejor
Política

Scioli defendió a Adorni en Rosario y dijo: "La economía funciona cada vez mejor"

Cayó preso acusado por robos de teléfonos celulares en el centro
POLICIALES

Cayó preso acusado por robos de teléfonos celulares en el centro

Reforma en seguridad: Las garantías constitucionales están salvaguardadas
Política

Reforma en seguridad: "Las garantías constitucionales están salvaguardadas"

Tisana contra el frío: la receta de una reconocida médica rosarina
Salud

Tisana contra el frío: la receta de una reconocida médica rosarina

Lo condenan a 12 años de prisión por el crimen de una vecina en un robo
Policiales

Lo condenan a 12 años de prisión por el crimen de una vecina en un robo

Monumento: buscarán estrenar las obras de refacción el 17 de junio
La Ciudad

Monumento: buscarán estrenar las obras de refacción el 17 de junio

Pérez: ladrones a caballo asaltan a un joven en la calle que va al cementerio
POLICIALES

Pérez: ladrones a caballo asaltan a un joven en la calle que va al cementerio

Alertan sobre el peligro de colocar macetas en los balcones de los edificios

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Alertan sobre el peligro de colocar macetas en los balcones de los edificios

Otra perpetua para Morocho Mansilla por mandar a matar a un juez de línea
POLICIALES

Otra perpetua para Morocho Mansilla por mandar a matar a un juez de línea

Absolvieron a un cirujano plástico por la muerte de una paciente en Rosario
Policiales

Absolvieron a un cirujano plástico por la muerte de una paciente en Rosario

Newells anunció la rescisión de un contrato y el pago de una deuda de la DC anterior
Ovación

Newell's anunció la rescisión de un contrato y el pago de una deuda de la DC anterior

Choque en el río: explicaron por qué el remolcador impactó contra el buque
La Ciudad

Choque en el río: explicaron por qué el remolcador impactó contra el buque

Villarruel contra Adorni en Rosario: Todos esperamos la declaración jurada
Polìtica

Villarruel contra Adorni en Rosario: "Todos esperamos la declaración jurada"