El tiempo en Rosario: un martes con otra mañana muy fría y una tarde agradable

El resto de la semana tendría mínimas por debajo de los 3º al menos hasta el sábado

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 19 de mayo en Rosario una mañana con 1º y neblinas, y una tarde con 18º y cielo despejado, en una semana donde las mínimas estarán por debajo de los 3º al menos hasta el sábado.

La mañana del martes llega con vientos leves del noroeste cambiando a moderados del oeste, con un registro de 2º y neblinas que continuaría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 1º. Para la tarde se espera cielo despejado con una máxima de 18º bajando a 10º durante la noche.

El miércoles habría un leve descenso en la máxima, que no superaría los 17º, y un aumento de la mínima hasta los 3º, con cielo entre ligeramente nublado y algo nublado.

Para el jueves se anuncia cielo mayormente nublado, con una baja en las marcas: 14º de máxima y 2º de mínima.

El viernes tendría pocos cambios, con temperaturas entre 15º y 2º, y cielo parcialmente nublado.

El sábado comenzaría una paulatina recuperación, ya que se anuncia una máxima de 17º, una mínima de 5º y cielo parcialmente nublado.

El domingo seguiría parcialmente nublado, pero con los registros entre 18º y 7º.