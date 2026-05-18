El tiempo en Rosario: un martes con otra mañana muy fría y una tarde agradable

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 19 de mayo en Rosario una mañana con 1º y neblinas, y una tarde con 18º y cielo despejado, en una semana donde las mínimas estarán por debajo de los 3º al menos hasta el sábado.
El resto de la semana tendría mínimas por debajo de los 3º al menos hasta el sábado
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 19 de mayo en Rosario una mañana con 1º y neblinas, y una tarde con 18º y cielo despejado, en una semana donde las mínimas estarán por debajo de los 3º al menos hasta el sábado.
La mañana del martes llega con vientos leves del noroeste cambiando a moderados del oeste, con un registro de 2º y neblinas que continuaría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 1º. Para la tarde se espera cielo despejado con una máxima de 18º bajando a 10º durante la noche.
El miércoles habría un leve descenso en la máxima, que no superaría los 17º, y un aumento de la mínima hasta los 3º, con cielo entre ligeramente nublado y algo nublado.
Para el jueves se anuncia cielo mayormente nublado, con una baja en las marcas: 14º de máxima y 2º de mínima.
El viernes tendría pocos cambios, con temperaturas entre 15º y 2º, y cielo parcialmente nublado.
El sábado comenzaría una paulatina recuperación, ya que se anuncia una máxima de 17º, una mínima de 5º y cielo parcialmente nublado.
El domingo seguiría parcialmente nublado, pero con los registros entre 18º y 7º.