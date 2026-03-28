El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

Para este domingo, se espera que aumente la temperatura máxima y la sensación térmica será mayor. Se vienen nuevas jornadas inestables

El calor se hace presente de nuevo en Rosario y el tiempo estará dominado por la humedad durante algunos días.

La sensación térmica de este sábado en Rosario llegó a rozar los 38 grados tras las fuertes lluvias que se desataron sobre la región. Si bien la tormenta anterior trajo consigo condiciones otoñales, en esta ocasión el tiempo continuará dominado por la humedad y el calor por varios días más en la ciudad, junto a nuevas jornadas con inestabilidad .

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un domingo muy caluroso , con cielo nublado por momentos y con una temperatura mínima de 22º y una máxima que llegará a los 33º. En combinación con un elevado porcentaje de humedad tras las lluvias, se espera que la sensación térmica se ubique cercana a las cifras que se exhibieron durante el sábado .

Para la jornada, el SMN emitió un alerta amarillo por temperaturas elevadas que regirá para todo el sur de Santa Fe .

Hacia el lunes, se espera que vuelva la inestabilidad. Los registros de temperatura serán idénticos al domingo, aunque con probabilidades de tormentas aisladas para la mañana y de chaparrones para la tarde y la noche.

Para el martes, las condiciones serán similares al lunes aunque sin lluvias. Hacia el miércoles, se espera que el calor comience a irse ante la aparición de los primeros vientos desde el sector sur que podrían traer un nuevo frente frío.