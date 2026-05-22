Más de 33 mil alumnos de todo el país llegarán al Monumento para prometer fidelidad a la Bandera

Estudiantes de cuarto grado de 13 provincias arribarán entre el 17 y el 19 de Junio, con dos actos por día. Reestrenan la fuente de agua con nueva iluminación

Para este año se espera un 10 por ciento más de alumnos que el año pasado en el Monumento.

La ciudad ya respira el clima previo a una fecha patria que la tiene como emblema nacional. Y en los días anteriores al 20 de Junio, la promesa de fidelidad a la bandera reunirá a 33 mil alumnos de 13 provincias a lo largo de tres jornadas en el patio cívico del Monumento.

Serán momentos memorables para los chicos y chicas que asisten a cuarto grado, quienes además serán testigos del acto de inauguración de las obras de refacción prevista para el próximo 17 de junio, con la presencia de autoridades provinciales y municipales. Además, por la noche se habilitará la fuente de la proa con nueva iluminación, entre diversas mejoras.

Comenzó la cuenta regresiva para disfrutar de un junio histórico en Rosario. Y en el marco del Día de la Bandera, las jornadas previas estarán colmadas de escolares en torno al Monumento, que lucirá totalmente renovado.

Por ello, el 17 está diseñado un acto oficial de reinauguración que tendría lugar por la mañana y contaría con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Pablo Javkin, representantes de ambas gestiones y las fuerzas vivas rosarinas. Trascartón, el patio cívico le dará el marco ideal para coronar el corte de cintas de las obras que demoraron décadas en concretarse, y cuya etapa final fue posibler tras el traspaso de los trabajos a la órbita provincial.

Promesa federal

Lo cierto es que arribarán delegaciones de alumnos de cuarto grado de 13 provincias (Buenos Aires, Caba, Chaco, Corrientes, La pampa, Santa Cruz, Córdoba, Santa fe, Mendoza, Neuquén, Santiago del Estero, San Luis y Catamarca).

Serán 33 mil alumnos en total (un 10 por ciento más del año pasado, cuando se llegó a 30 mil escolares). Serán dos promesas por día durante las jornadas del 17, 18 y 19. Y el 20 de Junio habrá una última promesa luego del acto oficial con la presencia de autoridades en el palco oficial.

En cuanto al acto inaugural, el 17 habrá un acto oficial para estrenar la obra de refacción, pero a la noche también está contemplado otro acto nocturno para dejar habilitado un sistema nuevo entre la fuente de agua reparada y las luces que la adornarán. Una suerte de efecto "bruma" que podrá alternarse con diversos colores que se podrán intercambiar. Tendrá todas las luces originales, y se agrega un sistema lumínico multicolor que jugará en ambientación con El Aura (en Costa Nueva) y el Palacio Vasallo, ubicado en la ochava de Buenos Aires y 1º de Mayo.

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Otro elemento novedoso será la climatización que se instaló en un lugar con mucho patrimonio cultural como es la Sala de las Banderas, a la que se ingresa por calle Santa Fe.

También quedarán habilitado el ascensor al mirador de la torre principal, también como atractivo turístico. El sistema de elevación recién quedará activo el 20 de Junio al mediodía, tras la culminación del acto oficial. Los turistas y el público en general ya podrán usarlo a partir de entonces.

Más de una década de promesas

Con estas tareas, el contrato firmado en 2015 tendrá sus obras finalizadas tras 11 años de promesas incumplidas y con paralizaciones sucesivas por la falta de pago del gobierno nacional, que hizo que la empresa tuviera enga que detener las obras durante varios periodos desde su comienzo. Además de los últimos retoques en la Sala de las Banderas, la fuente de la proa y el propileo, se está terminando con las rejas. Cabe recordar que en la Sala de las Banderas se remodela la iluminación y el tendido eléctrico. Y luego se hará una última limpieza profunda.

A su vez, en la fuente de la proa del Monumento a la Bandera se está colocando nueva iluminación y se realizan pruebas de llenado. Desde el municipio, ya constataron con pruebas previas como quedará la nueva fuente.

Desde la contratista rosarina Dyscon SA se estima que el obrador en la parte baja del Monumento a la Bandera quedará desmantelado antes del 20 de junio y quedará un espacio residual para continuar con detalles con un pequeño montaje por calle Santa Fe.

Una ilusión que es realidad

El Monumento a la Bandera fue objeto de reiteradas promesas de los distintos gobiernos nacionales de la última década para su refacción. Todos intentos fallidos, a los que se agregó el incumplimiento de la actual administración nacional en financiar el proyecto. La obra se frenó en dos ocasiones en los últimos dos años por falta de fondos de Nación, hasta que finalmente, en este 2026, se acordó su traspaso a la órbita del gobierno santafesino.

En una "retrospectiva" se puede recordar: el 20 de junio de 2015, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner había prometido que financiaría la restauración integral y puesta en valor del Monumento que incluía la reparación de la fachada exterior y la concreción de la Sala de las Provincias, algo que nunca sucedió.

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En junio de 2016, el expresidente Mauricio Macri firmó un convenio de cooperación con la Municipalidad para poner en marcha las obras de remodelación pendientes, finalmente todo quedó a mitad camino. Se licitó en agosto de ese año; luego, en marzo de 2017, se hicieron algunos trabajos en las placas de mármol, pero al otro año todo se cayó la obra por falta de fondos con un 30 % de lo proyectado.

En marzo del 2018 el Monumento ya lucía más claro porque se estaban llevando adelante tareas de limpieza. Ese mes, el gobierno nacional prometió fondos para terminar las tareas. Sin embargo, eso no ocurrió.

En febrero de 2020, el expresidente Alberto Fernández se comprometió a que Nación financiaría la obra de restauración, pero tampoco pasó nada, pese a un "amague" en abril de ese año que nunca terminó en un llamado a licitación.

Tras un nuevo impasse en la continuidad de las obras, en marzo de 2026 el gobierno provincial se hizo cargo de casi el 30 % que faltaba para finalizar la rehabilitación del emblema rosarino y así llegar al 20 de Junio tal como se había especulado.