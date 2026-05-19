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El tiempo en Rosario: el miércoles siguen las mañanas frías y las tardes agradables

La temperatura mínima seguiría baja en los próximos días y recién empezaría a repuntar el sábado

19 de mayo 2026 · 23:28hs
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El tiempo en Rosario: el miércoles siguen las mañanas frías y las tardes agradables

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 20 de mayo en Rosario una mañana de apenas 3º y una tarde con una máxima de 17º, en un escenario donde la temperatura mínima recién empezaría a repuntar el sábado.

La madrugada del miércoles llega con neblinas, vientos leves del sur y un registro de 4º bajando a 3º durante la mañana, cuando el cielo estaría ligeramente nublado. Para la tarde se espera que esté algo nublado, con una máxima de 17º que a la noche descendería hasta los 13º.

El jueves estaría mayormente nublado y habría una baja en las marcas, con 14º de máxima y 2º de mínima.

El viernes tendría pocos cambios, con una máxima de 15º, una mínima de 2º y cielo algo nublado.

El sábado empezaría un repunte al menos en la mínima, con temperaturas entre 17º y 5º. El cielo estaría parcialmente nublado.

Para el domingo se anuncia cielo mayormente nublado, 18º de máxima y 7º de mínima.

El lunes tendría 18º de máxima, la mínima subiría hasta 10º y el cielo estaría parcialmente nublado.

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