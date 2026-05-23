Granadero Baigorria celebra la Semana de Mayo con asado a la estaca 23 de mayo 2026 · 15:05hs

Granadero Baigorria celebra con el 3° Concurso de Asado a la Estaca este domingo.

En el marco de los festejos por la Semana de Mayo, Granadero Baigorria vivirá este domingo una jornada tradicional con la realización del 3° Concurso de Asado a la Estaca. La actividad comenzará a las 9 en el predio del Camping Municipal y está organizada por la Municipalidad, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Tras la convocatoria alcanzada en las dos primeras ediciones, el evento se consolidó como uno de los principales encuentros populares de la ciudad y la región. El ritual del fuego lento, la leña y la destreza de los asadores volverán a ser protagonistas de una competencia que atrae tanto a participantes como a visitantes de distintas localidades vecinas.

Asado y familia La propuesta apunta a un público familiar y combina gastronomía con identidad cultural. Además del campeonato, habrá espectáculos musicales en vivo, presentaciones de ballets folclóricos y una feria con artesanos locales y productos de tradición gauchesca. También se venderán porciones de asado y comidas típicas a lo largo de toda la jornada.

En ediciones anteriores, el festival reunió a miles de personas y generó un importante movimiento en la ciudad, tanto en el sector gastronómico como en el circuito turístico local. Desde el municipio destacan que este tipo de actividades no solo recuperan tradiciones, sino que también impulsan el encuentro comunitario y fortalecen las economías regionales, con la participación de emprendedores, instituciones y artistas.

Un clásico en Granadero Baigorria En la misma línea, Baigorria viene consolidando en los últimos años una agenda de eventos vinculados a la cultura popular y el aire libre, aprovechando espacios como la costa del Paraná y el camping municipal. El concurso de asado a la estaca se inscribe en esa política de promoción de actividades que combinan recreación, identidad y desarrollo local, especialmente en fechas patrias que convocan a un público amplio. El predio abrirá sus puertas desde las primeras horas del domingo, con acceso gratuito, y se espera una nutrida concurrencia a lo largo del día. >>Leer más: Secuestran 30 vehículos en operativos de tránsito en barrios de Granadero Baigorria