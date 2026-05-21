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El tiempo en Rosario: viernes con frío a la espera de mejoras paulatinas

El sábado estaría despejado y comenzaría una leve suba de la temperatura que se mantendría varios días

21 de mayo 2026 · 23:11hs
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El tiempo en Rosario: viernes con frío a la espera de mejoras paulatinas

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 22 de mayo en Rosario una temperatura máxima de 14º y una mínima de 4º, mientras que el sábado empezaría una mejora paulatina en los registros.

El viernes arranca con vientos leves del noreste, niebla y una marca de 6º, para dar paso en la mañana a neblinas y un descenso hasta los 4º. Para la tarde anunciaron cielo algo nublado con una máxima de 14º bajando a 8º en la noche.

El sábado estaría despejado con 16º de máxima y 5º de mínima, nuevamente con vientos leves del noreste.

Los registros seguirían en alza el domingo, con una máxima de 18º y una mínima de 7º. El cielo estaría parcialmente nublado.

El lunes nuevamente estaría parcialmente nublado, con la máxima manteniéndose en 18º y la mínima subiendo hasta 10º.

El martes tiene previsiones de 19º de máxima, 10º de mínima y cielo despejado.

El miércoles estaría parcialmente nublado, con 18º de máxima y la mínima aumentando hasta los 13º.

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