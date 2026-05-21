El tiempo en Rosario: viernes con frío a la espera de mejoras paulatinas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 22 de mayo en Rosario una temperatura máxima de 14º y una mínima de 4º, mientras que el sábado empezaría una mejora paulatina en los registros.
El sábado estaría despejado y comenzaría una leve suba de la temperatura que se mantendría varios días
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 22 de mayo en Rosario una temperatura máxima de 14º y una mínima de 4º, mientras que el sábado empezaría una mejora paulatina en los registros.
El viernes arranca con vientos leves del noreste, niebla y una marca de 6º, para dar paso en la mañana a neblinas y un descenso hasta los 4º. Para la tarde anunciaron cielo algo nublado con una máxima de 14º bajando a 8º en la noche.
El sábado estaría despejado con 16º de máxima y 5º de mínima, nuevamente con vientos leves del noreste.
Los registros seguirían en alza el domingo, con una máxima de 18º y una mínima de 7º. El cielo estaría parcialmente nublado.
El lunes nuevamente estaría parcialmente nublado, con la máxima manteniéndose en 18º y la mínima subiendo hasta 10º.
El martes tiene previsiones de 19º de máxima, 10º de mínima y cielo despejado.
El miércoles estaría parcialmente nublado, con 18º de máxima y la mínima aumentando hasta los 13º.