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Qué pasó con las docentes del jardín de infantes donde hubo denuncias de abuso sexual

La Fiscalía Regional de Rosario decidió imputar este miércoles al portero detenido. En Empalme Graneros, comenzó una intervención total de la institución

17 de junio 2026 · 11:14hs
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El Jardín de Infantes 261 Paulo Freire suspendió las clases el 10 de junio de 2026.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

El Jardín de Infantes 261 Paulo Freire suspendió las clases el 10 de junio de 2026.

Después de una semana sin clases, el Ministerio de Educación de Santa Fe inició este martes una intervención del jardín de infantes mencionado en denuncias de abuso sexual en la zona noroeste rosarina. El nuevo equipo directivo ya está en funciones y las docentes se pidieron licencia luego de los disturbios que derivaron en la suspensión de actividades.

La secretaria de Gestión Territorial Educativa de la provincia, Daiana Gallo Ambrosis, consideró que el recambio total en Empalme Graneros "era lo mejor para la comunidad". Así se refirió no solamente a las familias, sino también al personal de la institución. "Hubo una situación de mucho descontrol, mucho descontento", recordó este miércoles durante un reportaje en LT8 sobre la protesta por las acusaciones contra el portero detenido en Cabal y La República.

Después de la captura de Rubén L. y las primeras entrevistas sobre el conflicto en el establecimiento, el gobierno santafesino designó a una nueva directora y vicedirectora en el Jardín de Infantes 261 Paulo Freire. En cuanto al reemplazo de las maestras, la funcionaria anticipó: "Vamos a llamar por escalafón al equipo docente".

Un jardín de infantes intervenido por denuncias judiciales

Las clases en Empalme Graneros se suspendieron el último 10 de junio por la protesta de madres y parientes de los chicos. Después del feriado, el Ministerio de Educación empezó a organizar encuentros con las familias de cada sala para presentar a quienes se harán cargo de la institución.

Gallo Ambrosis planteó un objetivo concreto en cuanto a la situación de los alumnos: "Que no se vayan a otro jardín sino que este jardín pueda volver a tomar su normalidad de alguna manera". El proceso no es sencillo, ya que hay que convocar a otras maestras para reemplazar a las que se tomaron licencia después de los disturbios y amenazas en medio de un violento operativo policial.

>> Leer más: Abuso sexual en un jardín de infantes: quisieron prender fuego la casa de un docente

"Ayer se realizaron tres reuniones distintas que fueron bastante largas. Pudimos charlar un monton de situaciones y sensaciones que tenían las familias", precisó la funcionaria. Así ratificó que el establecimiento tiene las puertas abiertas para hablar con madres y padres, aunque todavía está lejos de ponerle una fecha de reinicio a las clases.

La funcionaria reconoció que la situación es "sumamente angustiante para las familias" porque "las denuncias se han ido incrementando" en la Fiscalía Regional de Rosario. Asimismo se mostró preocupada con respecto a las docentes: "Pasaron un muy mal momento porque ellas se prepararon para ser docentes, para estar ahi en el jardín".

¿Qué pasó con el portero detenido por abuso sexual?

A pesar de las fuertes quejas y críticas de padres y madres, la secretaria de Gestión Territorial Educativa aspira a "recuperar la confianza en el proyecto institucional" en el establecimiento. "La violencia que se vivió la semana pasada tampoco la podemos tolerar", remarcó.

Después de los incidentes, la Justicia provincial programó una audiencia imputativa este miércoles a las 18 para avanzar en la investigación penal. Ruben L. fue citado a raíz de múltiples denuncias recibidas por la fiscal Antonela Valente desde que el caso tomó estado público.

"El Ministerio de Educación ha abierto las puertas del jardín para que se practicaran las pruebas de rigor. Estamos a disposición con el personal y estuvimos hablando con el equipo directivo y las docentes que estuvieron hasta la semana pasada", destacaron desde la cartera provincial. Al respecto, Gallo Ambrosis añadió: "Lo que estamos tratando de llegar a dilucidar es si efectivamente ocurrió lo que se denuncia y si ocurrió en el jardín con este asistente escolar. Todos queremos saber qué fue lo que pasó".

Ruben L. fue demorado el mismo día de la protesta y el operativo de la Policía de Santa Fe en el jardín. De acuerdo al registro oficial, una madre ya lo había acusado en abril por gritarle a su hijo. En aquella oportunidad, ambas partes se pidieron disculpas y se abrió un proceso de diálogo luego del reclamo administrativo. Si bien ahora se abrió un nuevo sumario, las sospechas sobre abuso pusieron en primer plano la causa penal que tiene a su cargo la unidad especializada en Delitos contra la Integridad Sexual del MPA.

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