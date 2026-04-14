El FAE concretó cerca de 5 mil intervenciones edilicias en el primer trimestre de 2026
El Fondo de Asistencia Educativa, con el aporte económico de la Municipalidad de Rosario, consolidó una política sostenida de mejora integral de las escuelas de la ciudad
14 de abril 2026·18:15hs
El Fondo de Asistencia Educativa (FAE) de la ciudad cerró el primer trimestre de 2026 con una intensa actividad edilicia a través del aporte económico de la Municipalidad de Rosario, totalizando 4.790 trabajos y consolidando una política sostenida de mejora integral de las instituciones educativas públicas.
Entre enero y marzo pasado, el organismo llevó adelante tareas de pintura en alrededor de 40 establecimientos educativos, en el marco del Plan de Revalorización de Escuelas, una iniciativa que forma parte de una estrategia conjunta orientada a garantizar espacios adecuados, seguros y dignos para el desarrollo de la comunidad educativa.
Las intervenciones incluyeron aulas, salones, galerías, patios, baños, fachadas y espacios comunes, alcanzando a jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias y técnicas de los seis distritos de la ciudad.
Además de las tareas de pintura, el FAE desarrolló trabajos complementarios de albañilería, impermeabilización de techos, recambio de tanques de agua, reparación de filtraciones, reparación o mejoras en instalaciones eléctricas, cambio de luminarias, mejoras en espacios comunes e instalaciones en general.
Ese abordaje integral permite dar respuesta no solo a cuestiones estéticas sino también realizar intervenciones que impactan directamente en el buen y adecuado funcionamiento cotidiano de las escuelas.
Se prioriza la educación
El FAE trabaja los 365 días del año acompañando las demandas y necesidades que canalizan los equipos directivos de las 426 escuelas públicas de la ciudad, que funcionan en 350 edificios distribuidos en toda la geografía rosarina.
Esa tarea sostenida refleja una política pública que prioriza la educación a través del mantenimiento, la mejora y la puesta en valor de los edificios escolares.
En el primer trimestre se realizaron, entre otras tareas, mantenimiento general, trabajos de rutina y acciones de revalorización. Esos números dan cuenta de la magnitud del trabajo y del compromiso conjunto entre el FAE y la Municipalidad para fortalecer las condiciones en las que se enseña y se aprende en Rosario.
En el marco de la visión integral que el FAE prioriza desde 2020, se continúa impulsando la oferta de programas socioeducativos que constan de talleres y experiencias con temáticas como deporte, música, arte, inclusión, cultura, entre otros.
Entre la multiplicidad de intervenciones se pueden destacar:
Nuevos baños en la Escuela Nº 656 “Juana Elena Blanco”.
Trabajos de revalorización en fachada, hall y patio de la Escuela Primaria Nº 1379 “Flor del Ceibo”, en el marco de su aniversario. También se reparó el acceso de rampa.
Puesta en valor con albañilería y pintura en aulas de la Técnica Nº 547 e instalación de cableado para área de informática.
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