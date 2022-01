El año en que vivimos en peligro: periodistas de La Capital eligen "su nota" de 2021

Furor y ocaso de la ivermectina, una droga que se usó para tratar el Covid

"Cuando la pandemia de Covid empezó a hacer estragos aumentando de forma alarmante el número de internaciones y muerte. Fue por eso que productos como la Ivermectina comenzaron a aparecer en el escenario como los posibles salvadores en un contexto de crisis sanitaria. Hubo un momento en el que casi todos la usaban, la recomendaban o la tenían en el cajón de la mesita de luz por las dudas. Esta historia también se escribió en Rosario y zona. Y la contamos en esta nota".

Orlando Verna

La epidemia que no fue: cómo zafó Rosario de la fiebre amarilla en 1871

“Se trató de una investigación enorme que llevó cuatro meses de relevamiento archivístico, de selección y valoración histórica de las informaciones, y de escritura. Constó de siete capítulos de un relato inédito sobre personajes, acontecimientos y reflexiones sobre un hecho local que no formaba parte del relato oficial construido desde Buenos Aires sobre la tragedia de la fiebre amarilla. La publicación de la investigación fue una nueva forma de seguir defendiendo con orgullo las banderas del federalismo que legara al Diario La Capital su fundador Ovidio Lagos”.

Laura Vilche

Opus Dei: un calvario con mano de obra barata rosarina

“Elijo esta primera nota de una saga de ocho que tomó cuerpo tras la valiente denuncia de más de 40 mujeres quienes engañadas fueron captadas y explotadas por el Opus Dei cuando eran adolescentes. Varias de ellas vivieron en Rosario, ciudad donde se asentó la primera casa en el país de esta organización católica, ultraconservadora, rica y poderosa que las formó para limpiar como siervas siendo aún menores vulnerables social y económicamente. Nunca el Opus les reconoció aportes ni salarios, fueron privadas de la libertad y alentadas al autocastigo bajo la promesa de acercarse así más a Dios. Nada más ni nada menos. Son mujeres que merecen una reparación porque las causas sobre derechos humanos vulnerados no prescriben y también muchos y muchas lectoras merecían ser informadas por el accionar de esta institución que aún goza de buena salud en colegios, universidades y fieles que conocían esta realidad pero callaron y aún callan”.

Fer Blasco

El tren que pasa sobre el mar

“Madrugar, viajar tres horas y media hacia el sur bajo un sol agobiante. Volver de noche, escribiendo en el auto una nota que tiene que publicarse antes de las 12. Valió la pena cada minuto. No todos los días una se puede subir a un tren que cruza «el mar», como algunos le dicen a esa inmensa laguna llamada «La Picasa». Tras la reparación de 13 kilómetros de vías, Santa Fe y Buenos Aires volvieron a quedar unidas por el estratégico trayecto Iriarte-Rufino. Una crónica para vivir ese particular viaje casi en primera persona”.

La Picasa00.jpg

Jorge Salum

Gerónimo Bonavera y el drama que cambió su vida para siempre

“Gerónimo Bonavera murió en agosto por Covid-19. Era un referente de la conciencia vial, no solo en Rosario sino en todo el país, pero empezó a construir ese perfil después de una tragedia: en 1996 perdió a su hijo Damián, quien fue embestido cuando iba en moto por un conductor que huyó. Él lo encontró, y después dedicó su vida a estudiar y difundir la responsabilidad y las obligaciones legales y éticas de quienes conducen. Aquella historia merecía ser contada una vez más”.

Carina Bazzoni

Crónicas de la bajante: el drama de un río sin peces

"Claramente, lo mejor que tiene Rosario son sus 17 kilómetros de costa sobre el Paraná. Disfruto de cada punto de esa ribera, áspera en la zona sur, de postal en el norte. Vi al río ponerse bravo, soberbio, tragándose barrios enteros, lo vi llegar manso a la orilla para aplacar el calor del verano, lo vi próspero, transportanto la riqueza de la pampa húmeda. Y este año, también, lo ví menguado, encogido. Durante todo el año, las y los periodistas de La Capital escribimos muchas notas sobre la «histórica» bajante del Paraná, «inédita» en los últimos 70 años. Con Celina Mutti Lovera y Lisandro Machain pudimos contar esa tragedia ambiental a través de la voz que quienes viven del río".

bajante rio Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Sandra Cicaré

La deuda: el nuevo mandato para las mujeres

“La agenda de los feminismos nos atravesó. Esta nota es un escalón más en esta tarea de interpelación constante, porque instala al tema del endeudamiento como una nueva forma de dominación y pone en cuestión el mandato de endeudarse para vivir, que a replicar las estructuras sociales tradicionales, pega con mayor fuerza sobre las mujeres. ¡Vivas, libres y desendeudadas!, un grito que busca traducirse en clave económica en esta nota”.

Hernán Lascano

La violencia es el mayor test de la legitimidad democrática

“En esta nota intento debatir que la violencia compleja que nos sacude en Rosario no es opción por el delito, perversidad o irracionalidad. Es un camino que toma mucha gente cuando se le ofrecen mínimas o nulas opciones para que se mueva en la legalidad”.

la semana15.jpg Manifestación convocada por Leandro, hermano de Joaquín Pérez, el arquitecto de 34 asesinado hace poco más de una semana en Arroyito. Miles de personas se acercaron al Monumento a la Bandera para expresar su apoyo. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Lucas Ameriso

Cómo se vive en Arroyito a una semana del crimen

“Es poco frecuente que después de un hecho conmocionante se haga una crónica del lugar a una semana... Habla de la anestesia social frente a la avalancha de homicidios. Un hecho eclipsa el otro y así. En este caso se trata de la zona donde fue asesinado Joaquín Pérez, un arquitecto de 34 años”.

María Laura Cicerchia

Cómo se planeó la espectacular fuga de la cárcel de Piñero

"La fuga de ocho presos de la superpoblada cárcel de Piñero fue uno de los acontecimientos delictivos más impactantes del año. Los detalles del plan, expuestos en una audiencia judicial, se relatan en esta crónica sobre los aciertos y errores del escape carcelario más osado en la historia de la provincia".

reja piñero.jpg Tras la fuga de Piñero, Diputados convocaron para el próximo lunes a los jefes del Servicio Penitenciario a dar explicaciones.

Tomás Barrandeguy

Un tesoro en bolsas de consorcio: cómo fue el descubrimiento de documentos inéditos en Humanidades

“Cubrir un hallazgo histórico se vuelve el doble de interesante si a cada pregunta que uno hace, los descubrimientos son cada vez más sorprendentes. En Rosario hay una banda de edificios históricos y de cosas por descubrir, algo que el Programa de Preservación de la Facultad de Humanidades puso en evidencia sacando a la luz bolsas de consorcio del sótano, en las que encontraron documentos de muchísimo valor".

Eugenia Langone

Enfermeros y voluntarios: la maratónica labor de garantizar el acceso a las vacunas

“Las vacunas fueron el oxígeno que faltaba cuando la pandemia ya tenía algo más de nueve meses, un algo por hacer, un rumbo para salir del bache de la incertidumbre absoluta. Así como hicieron cuando las guardias se desbordaron de pacientes, los profesionales de la enfermería volvieron a poner el pecho para garantizar el derecho a las vacunas. Había en esa acción cotidiana una decisión política que no se explicaba en las contrataciones eventuales que tenían como monotributistas. Nadie cobró fortunas por eso. Eso, para mí, merecía la pena contarse”.

vacuna55.jpg

Martín Stoianovich

De películas, series y protagonistas que inspiran a las bandas delictivas locales

"Detrás de los homicidios y el entramado que se teje tanto en las cárceles como en la calle aparecen historias de jóvenes que consumen series televisivas o películas. En distintas investigaciones judiciales surge que se repiten diálogos o imágenes vinculadas a personajes conocidos del mundo narco, como el ficticio Tony Montana o el real Pablo Escobar. A partir de esos datos de color aparecen pistas de cómo las nuevas generaciones construyen su identidad".

Lucas Vitantonio

Gracias Dios por haberme hecho argentino

"Sin ninguna duda la noticia deportiva más importante del año, a nivel rosarino, del país y hasta del mundo es el primer título que consiguió Lionel Messi, el mejor futbolista de la actualidad, con la selección argentina de mayores, en lo que fue la consagración de la Copa América de Brasil. Su emoción al levantar la copa fue la de todos los argentinos, ya que después de tantas frustraciones y finales perdidas, no bajó los brazos y siguió persiguiendo su sueño. Y ya campeón, lo primero que hizo fue viajar a Rosario, a su casa, a celebrar con sus afectos. Un grande de verdad, que no se olvida de sus orígenes y es el orgullo de una ciudad que lo retrató en murales extraordinarios".

sucesos08.jpg El jugador de la Selección Argentina Lionel Messi es lanzado al aire por sus compañeros después de ganar la Copa América contra Brasil en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, el 10 de julio de 2021. Foto: AFP

Alvaro Torriglia

Proyecciones sobre la economía de 2021

"En febrero de 2021 eran muy pocos los analistas que preveían un crecimiento económico del 10%. En realidad, y hasta bien entrado el año, la mayoría era mucho más pesimista. Y pocas publicaciones dieron cuenta de las proyecciones que finalmente fueron las acertadas. Es importante recordar, con las cifras ya puestas, a quienes supieron leer correctamente el escenario económico que vendría".

María Laura Favarel

Colocar las vacunas es nuestro aporte para salir de la pandemia

"Esta nota porque visibiliza la tarea de los enfermeros, que se convirtieron en personas imprescindibles para combatir la pandemia de coronavirus. Su tarea silenciosa, esmerada y perseverante hizo que toda la población acceda a las vacunas. Aquí el testimonio de varias de ellas”.

Claudio González

Ulises, un campeón de Parque Casas: “Si no fuera por el skate no estaría acá”

"La nota de Ulises debería interpelar a todos aquellos que deciden las políticas públicas. El chico hizo germinar en su corazón la semilla de la motivación que plantó su madre y se aferró al skate. Aparece como un caso aislado. Pero hay muchos, miles, de chicos como él que esperan una oportunidad en los barrios populares donde se derrama la pobreza, la marginalidad, la violencia, la droga".

Alicia Salinas

A la caza de los tesoros escondidos en las alturas de la peatonal Córdoba

“Visibilizar y abrazar nuestra historia, aun en sus contradicciones, desigualdades y expresiones de poder, puede implicar un aporte para defenderla, siempre que se elija sostener la mirada colectivamente. La referencia no es sólo a los edificios y detalles que el ojo advierte en altura sino también al recupero de las palabras de Felipe Aldana (las voces de los poetas también forman parte del patrimonio y la identidad de una ciudad, también son un tesoro muchas veces escondido)".

Javier Felcaro

Miguel Lifschitz, el ingeniero correcaminos

"La muerte de Miguel Lifschitz impactó e influyó de modo determinante en la política santafesina. El coronavirus se llevó en mayo de 2021 a un buen administrador y al dirigente mejor posicionado en imagen e intención de voto, poniendo en jaque al Frente Progresista, coalición hoy opositora y que, durante doce años, gobernó la provincia".

cortejo Lifschitz05.jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Nicolás Maggi

"Estos hijos de puta me arruinaron la vida por correr picadas"

"Este nota reconstruye la picada fatal de avenida del Rosario y Ayacucho, en la que dos autos que corrían chocaron contra una familia causando la muerte de un niño y su padre. Está hecha en base al testimonio de la madre del pequeño, que iba también en el auto. Lo que contó, a pocas horas del hecho y desde el hospital, fue desgarrador. Fue el puntapié de una saga de artículos periodísticos que continuaron a lo largo de la investigación".

Mariano Darrigo

Ahora radicales: Pablo Javkin y una generación de dirigentes con hambre de poder cruzan sus caminos

"Referentes de un panradicalismo revitalizado, Pablo Javkin, Franco Bartolacci, María Eugenia Schmuck, Facundo Manes y Martín Lousteau pertenecen a una camada de dirigentes que orilla los 50 años, que no oculta su hambre de poder y, pese a que tienen recorridos políticos distintos, podría compartir equipo en un futuro cercano. Una historia de amistades de décadas, relaciones cruzadas, pero también de posible competencia".

Marcelo Carné

El Mundo Colón lo merecía

“Esta nota es sobre la primera estrella obtenida en el profesionalismo por un equipo de la ciudad de Santa Fe. Si bien normalmente trabajo más temas políticos, también me recuerda a mis inicios, cuando en el diario participé en coberturas desde Santa Fe para la sección Deportes en épocas en que la dirigían Mario Marasco y Jorge Balbo”.

Pedro Squillaci

Entrevista a Fito Páez: "Supongo que busco la libertad"

“Fue la única nota que Fito dio a medios gráficos en todo el país y en Latinoamérica. Evocó sus años en Rosario, detalló sus proyectos artísticos y se publicó en la previa del show tan esperado en el Hipódromo que había sido cancelado en 2020 por la pandemia. Fue un disfrute la charla con Fito y ese aire se respira en el texto”.

fitocro1.jpeg

Sergio Naymark

Algo huele mal: las claves y las hipótesis de una saga de terror en las calles de Rosario

"Es un balance, o al menos una aproximación, de la escalada de violencia que se vivió en la ciudad de Rosario en el año que termina. Una secuencia que deja una secuela de muertos como pocas veces se registró en la última década además de incorporar a los hechos violentos las extorsiones y balaceras como un nuevo fenómeno. Una radiografía de la Rosario más dura y trágica que nos toca vivir y dar a conocer desde nuestro humilde oficio periodístico".

Matías Loja

La historia del pibe que amaba a los dinosaurios y hoy es paleoartista

"La nota arrancó por el posteo en Facebook de la maestra Laura Daoulatli, de la Escuela Itatí de barrio Las Flores: “Desde chiquito Nahuel Merlo tenía una atracción por los dinosaurios, y ya veíamos sus condiciones. Sus trabajos son maravillosos. Vale la pena compartir estas virtudes y talentos”. Con su pinta maradoneana, Nahuel abrió sus puertas y contó su historia, la de un chico que cuando vio Jurassic Park quedó fascinado y hoy en un talentoso paleoartista".

paleo (6).jpg Nahuel tiene 29 años y posa con una réplica de uno de los dinosaurios que aparecen en Jurassic Park, una de sus películas favoritas. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Marcelo Castaños

Epidemias, proxenetismo y mucha historia en el cementerio de Baigorria

“Elijo esta nota, primero, porque es de La Región, que tiene mucho que aportar en historias. Me interesa particularmente el tema, creo que pude reflejar bien la recorrida. Y además, fue mi primera nota presencial después de un año de confinamiento”.

Adrián Gerber

Puerto Norte: un éxito económico, pero ¿un fracaso para Rosario?

“Detrás de cada decisión de política urbana hay razones económicas, ideológicas y culturales. El texto tiene dos puntos centrales: hace público por primera vez que el propio ganador del concurso para diseñar el Master Plan de Puerto Norte considera que ese megaproyecto fracasó. Que se construyó otro Puerto Norte, no el que él propuso. Uno que profundiza la segregación y fragmentación urbana. Y el segundo aspecto, es que pone blanco sobre negro cómo en 2003, con la asunción como intendente de Miguel Lifschitz, se da un punto de quiebre de las políticas urbanas que venía llevando adelante la Municipalidad desde 1983. Hasta ese momento el municipio había adoptado la lógica de producir espacios públicos costeros abiertos. Pero esa política sufre un cambio radical: el Estado municipal deja de cumplir el rol de regulador y mediador entre la sociedad y el mercado, y comienza a actuar como mero facilitador de los proyectos impulsados por los grandes capitales privados”.

Aníbal Fucaraccio

“Lo que genera dudas sobre las vacunas no es la información sino la desinformación”

“Elegí esta nota porque Panella es rosarino y ocupa un rol jerárquico en el laboratorio AstraZeneca. Ese anclaje, su historia y su alto cargo validan su análisis del proceso de vacunación contra el coronavirus que en ese momento estaba comenzando a implementarse en Argentina. Desde ese posicionamiento, este directivo logró destacar la vital importancia de informarse sobre las alternativas terapéuticas y elevó esa instancia a la categoría de un deber cívico”.

Damián Schwarzstein

Mauricio Maronna, el socio de las pasiones

"Entre las noticias que más nos golpearon en este año de duros golpes, hubo una muy especial para esta Redacción: la muerte de Mauricio Maronna. Esta nota fue escrita a minutos de conocida la información".

Vanesa Valenti

Yani Martínez: de llorar por no poder salir a la pista, a volver a sonreír por Tokio 2020

“Esta nota integró la serie de perfiles que presentaron a los atletas olímpicos y paralímpicos de Rosario y la región. Esta atleta con parálisis cerebral, una de las mejores que dio la provincia a lo largo de sus participaciones en estas competencias, no la tuvo fácil en la previa. La pandemia desnudó una realidad: casi nunca los atletas paralímpicos, aún del nivel de Yani, gozan de las mismas oportunidades que los olímpicos (ni hablar si además son medallistas)".

yanina martinez01.jpg Fabián Ramírez y Yanina Rodríguez portaron la bandera de de la delegación argentina en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Claudio Berón

Controversia en torno al varón trans imputado de femicidio que ahora se autopercibe mujer

"Esta nota pone en el debate la situación por la que pasan las personas que, si bien por medio de la ley de identidad de género figuran con una identidad autopercibida, en momentos en que deben afrontar una situación judicial compleja el Estado aún desconoce las particularidades de cada caso. Una joven trans sostiene que no quiere estar encerrada en un pabellón de hombres, aunque en su documento figure esa identidad, y debe adecuarse para resguardar su integridad física por medio de distintos argumentos".

Delcia Karamoschon

"El rey de La Salada" se decidió por Santa Fe para instalar un nuevo paseo de compras a cielo abierto

"Las declaraciones de Castillo al diario repercutieron en toda la provincia y desataron una catarata de rechazos políticos y del sector económico a los que el empresario de La Salada respondía con nuevas declaraciones a través de La Capital. No dejó indiferente a nadie, incluso a los posibles consumidores que se expresaron a través de las redes sociales".

Patricia Martino

Metaverso, una nueva forma de vivir en internet

"Siempre es interesante adelantar tendencias y esta nota lo hace. Habla de una nueva forma de vincularse a través de internet, ese espacio donde, pandemia mediante, realizamos muchas de nuestras actividades cotidianas".

Ricardo Luque

Narquito

"Una frase pintada en uno de los lugares emblemáticos de la ciudad se convirtió en una metáfora de una de las grandes preocupaciones de los rosarinos: el avance del narcotráfico que en los barrios deja un baño de sangre y en la costa central un sospechoso boom inmobiliario".

narquito.jpg

Ariel Etcheverry

Quién era Viviana Strano, la mujer que murió atropellada en el Metrobus Norte

"Me enteré de la muerte de Viviana Strano mirando uno de los noticieros de la noche. No sabía quién era. En ese momento, su caso fue presentado como el de una mujer que andaba en bicicleta y que fue arrollada por un ómnibus en ese engendro urbano que es el Metro Bus Norte, una obra que siempre generó polémica y que también fue señalada por serios defectos en su proyección. A la mañana siguiente, cuando empecé a revisar las redes sociales, advertí que esa mujer había sido una queridísima profesora de música, de amplia trayectoria no sólo en la docencia sino también en escenarios. Más allá de la repercusión, me impactó eso de cuántas personas anónimas pueden ser reconocidas y admiradas por un montón de gente lejos de la mirada de los medios de comunicación".

Leo Graciarena

La oscura vida de un joven en silla de ruedas acribillado de 32 balazos

"La ejecución de Juan Manuel Zanier, un muchacho de 25 años al que en noviembre de 2017 un balazo le afectó la médula y lo dejó atado a una silla de ruedas, sirve para comprender la crueldad de las calles rosarinas. De madrugada, cinco hombres vestidos con ropa similar a la de policías derribaron la puerta de ingreso de la casa en la que Zanier vivía con su esposa, su hijo de 4 años y su cuñado, de 18, con una maza de obra de 10 kilos. Ingresaron a la casa al grito de «policía, policía, todos al piso», e inmediatamente comenzó la masacre. El grupo comando eliminó con siete balazos a un perro pitbull y luego fueron sobre Zanier, su objetivo. Lo asesinaron de 32 disparos, 7 de ellos de remate en la cabeza. En la escena de su crimen se recogieron 69 vainas calibre 9 milímetros y una pistola 380 con su carga completa que Zanier no tuvo tiempo de usar. Según la foto que se elija de Zanier podía aparecer como victimario o como víctima, que fue la postal en la que terminó siendo cazado".