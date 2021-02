Proyecciones sobre la economía de 2021

El economista Roberto Feletti subrayó en su último informe que, tomando como base a diciembre del 2019, la evolución los índices de actividad “revelan comportamientos que pueden ser considerados con algún grado de optimismo al proyectarlos sobre el nuevo año”.

Al presentar el presupuesto 2021, el Ministerio Economía estimó que la caída del año pasado sería de 12,5%. Esa misma cifra fue reproducida por el informe publicado en el Foro de Davos durante enero. Pero la proyección se basó en datos y estimaciones de hace seis meses.

Así lo recordó en un reciente artículo el economista Alfredo Calcagno, para quien 2021 arranca “con un arrastre estadístico de casi 7%”. Igual, como la mayoría de los analistas, considera que estas proyecciones están condicionadas por la evolución de la pandemia y la vacunación.

Desde Tucumán, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, pronosticó “un escenario completamente distinto” para 2021, respecto de los últimos tres años.

Para Feletti, la información del último trimestre de 2020 consolida la expectativa de un ciclo expansivo este año, “aún por encima del crecimiento del 5,5% del PBI pronosticado en el presupuesto”. Pero advirtió que este pronóstico descansa en que se complete el plan de vacunación en curso y que se avance en la ejecución de los a programas de obra pública contenidos en el presupuesto.

Apuntó que el 2021 “anuncia un escenario internacional favorable para el flujo de divisas hacia las naciones emergentes”, porque China volcó enormes recursos para sostener su actividad, que se tradujo en una suba de los commodities. También porque la Reserva Federal aumentó la base monetaria estadounidense 52% en 2020, pasando a u$s 5,2 billones, y llevó la tasa de interés de los fondos federales al rango de 0 a 0,25%. “El Quantitative Easy 4 ejecutado por Jerome Powell ya desembolsó en un año la mitad de los Quantitative Easy 1,2 y 3 en el lustro posterior a la crisis financiera del 2008”, describió.

Este esquema reproduce el aplicado como salida del crac de 2008. Feletti recordó que el gobierno argentino implementó en aquel entonces una política económica que “permitió aprovechar al máximo” este escenario . Promovió fuertes incentivos fiscales a la demanda y fortaleció la posición externa. Así, en 2010 la economía creció 10% y en 2011, un 6%.Pese a las semejanzas del contexto, no ocurre lo mismo actualmente. El Central no logró acumular reservas y la suba de los commodities disparó el precio de los alimentos. Por eso, consideró clave que el gobierno actúe para evitar que la reactivación sea “apropiada por tres o cuatro vivos”.

Las reuniones de esta semana con el sindicalismo, las grandes empresas y los representantes de la producción primaria,van para ese lado. Para la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (Fide), “administrar la puja distributiva deberá ser un eje central de la política económica”.

El Para el equipo de economistas del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate) consideró que 2021 será un año en el que “las disputas por la apropiación de la riqueza nacional se intensificarán”.

Esta puja “será protagonizada por acreedores, exportadores, energéticas, industriales y trabajadores”, señalan los economistas que conduce Sergio Arelovich. “Resta ver cómo se posiciona el gobierno y con que herramientas”, concluyen.

Portal para la economía popular

El Instituto para la Producción Popular (IPP) lanzó el portal web “Todos Comen” de venta de alimentos producidos por pequeñas y medianas empresas, cooperativas, de la agricultura familiar con distribución a todo el país.

El coordinador del IPP, Enrique Martínez, dijo que se trata de “un portal de comercio electrónico de alcance y distribución nacional porque hay una compañía de comercio electrónico que va a hacer la distribución en toda la Argentina, salvo Tierra del Fuego por limitaciones aduaneras”.

El portal ofrece alimentos que no necesitan cadena de frío, producidos por “empresas pequeñas o medianas, cooperativas o familiares, de todo el país, que normalmente no están presentes en las góndolas de los hipermercados, porque los esquemas económicos y financieros de la comercialización no les resultan nada ventajosos”, agregó.

Martínez explicó que el sitio ofrece “más de 100 productos que se van expandiendo permanentemente, incorporando todas las cooperativas o empresas de la agricultura familiar que nos solicitan y las empresas pequeñas y medianas que cubren los vacíos que hoy la agricultura familiar no puede brindar”.

“Hay cooperativas muy pequeñas que producen comino deshidratado en la puna que están en nuestro menú pero al mismo tiempo está Agricultores Federados Argentinos: es decir, cubrimos lo que el consumidor necesita con empresas que están fuera de los supermercados”, resaltó.

Martínez destacó que con esta iniciativa intentan mostrar que “se puede encontrar un camino para sumar a muy pequeños, pequeños y medianos productores y hacer una lógica de abastecimiento directo distinta de la concentración de las grandes marcas”.