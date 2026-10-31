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Copa Santa Fe: Newell's empató ante Atlético Tostado en la primera final

El equipo dirigido por Lucas Bernardi se trajo un buen punto del norte santafesino. La revancha se jugaría la próxima semana en el Coloso del Parque

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

31 de octubre 2026 · 19:17hs
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Copa Santa Fe. Newells igualó de visitante

Gentileza: Newell'sjuveniles

Copa Santa Fe. Newell's igualó de visitante, en la primera final ante Atlético Tostado 0-0. La revancha en el Coloso.   
Atlético Tostado. El Verde empató ante Newells en la primera final disputada

Atlético Tostado. El Verde empató ante Newell's en la primera final disputada, en la Villa Recreativa del club santafesino. 

En la primera final de la Copa Santa Fe 2026, disputada en la Villa Recreativa del club Atlético Tostado, Newell's dirigido por Lucas Bernardi igualó el partido de ida 0-0 del torneo provincial. El encuentro fue disputado y no se sacaron ventajas. La revancha se disputaría la próxima semana en el Coloso del Parque.

El rojinegro se trajo un buen punto del norte santafesino después de igualar el partido de ida sin goles. El Verde terminó con diez jugadores por la expulsión de Milton Leiva en el cierre de la etapa final.

>>Leer más: Central se calza los guantes y va por un nuevo round, sin nada de ganas de bajarse de la pelea

Atlético Tostado. El Verde empató ante Newell's en la primera final disputada, en la Villa Recreativa del club santafesino.

Atlético Tostado. El Verde empató ante Newell's en la primera final disputada, en la Villa Recreativa del club santafesino.

La revancha en el Coloso

El encuentro de vuelta se jugaría dentro de 7 días en el Coloso del Parque. En caso de otra igualdad se define con tiros penales y ahí saldrá el campeón de la temporada 2026.

Newell's alistó con: Francisco Sciarini; Agustín Melgarejo, Valentín Rosso, Néstor Boretto y Felipe Calderone; Alan Mereles, Kevin Gómez, Tiago Grondona y Tomás Viola; Joaquín Amadio y Genaro Castelli.

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